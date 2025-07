Kaj skupaj snujeta Borut Pahor in Ivo Boscarol?

"Danes sva se dogovorila o dolgoročnem sodelovanju in podpisala pogodbo o oglaševanju njihovih vsebin na naših spletnih platformah," je podrobnosti dogovora z enim izmed najuspešnejših slovenskih inovatorjev Ivom Boscarolom razkril Borut Pahor.

Nekdanji predsednik Slovenije je tudi zapisal, da sta z Boscarolom posnela reklamo za izbor Miss Universe in si ogledala nekaj utrinkov filma Jurassic Park. "Mislim, da bo najino sodelovanje precej uspešno in tudi zabavno," je še zapisal Pahor.

Kolosej je postal Odiseja

Pred slabima dvema tednoma je nekdanji Kolosej – danes v lasti Boscarola – spet odprl svoja vrata vsem Slovencem in Slovenkam. Boscarol je Kolosej preimenoval v Odisejo ter zelo povečal obseg zabavnega programa. V Odiseji je tako po novem kar 19 tisoč kvadratnih metrov površin, namenjenih dogodkom za vse generacije. Vključuje 12 univerzalnih dvoran za kinopredstave in druge dogodke različnih kapacitet, od 57 do 499 sedežev.

Tri dvorane imajo LED-zaslone, med drugim tudi enega od največjih v tem delu Evrope. V objektu je multifunkcijska dvorana za ples, jogo in druge športne aktivnosti, poslovne dogodke ter filmske projekcije. Manjšim dogodkom bo namenjena mini VIP-dvorana, v središču Odiseje pa bo osrednja avla kot novo prizorišče z velikim zaslonom LED. V centru so tudi številni lokali z raznovrstno, tudi gostinsko ponudbo.

"Lahko zveni nenavadno, ampak imeli smo privilegij, da lahko na tak način ustvarjamo novo zgodbo, na katero smo zdaj ponosni. Gre za projekt, vreden več kot 25 milijonov evrov. V družbi Odisejada, ki bo objekt upravljala, imamo strateškega partnerja iz filmske industrije ter izkušeno ekipo za organizacijo različnih dogodkov in upravljanje objekta," je dan pred odprtjem povedal Boscarol.