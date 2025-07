Novi zobje v enem dnevu? Preverili smo, kaj to v resnici pomeni

Vse več ljudi se vsakodnevno sooča z resnimi posledicami izgube zob – te niso le funkcionalne, ampak tudi čustvene in družbene. Izguba zob spremeni ne le način prehranjevanja, temveč tudi način komunikacije, izražanja čustev in dojemanja samega sebe. Prav zato predstavlja rešitve, kot je All-on-4, ki omogoča celovito rekonstrukcijo nasmeha v enem dnevu, novo upanje. Zanimalo nas je, kako je to videti v praksi in kaj vse vključuje – od prve diagnoze do zadnjega koraka okrevanja. Raziskali smo, kako poteka terapija, komu je namenjena in kakšne so resnične izkušnje pacientov v Ortoimplant DENTAL SPA – enem najbolj prepoznavnih implantoloških centrov odličnosti v regiji.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Brezzobost ni le medicinski problem, ampak spremeni tudi način, kako jemo, govorimo, komuniciramo in kako vidimo sami sebe. Ljudje, ki izgubijo zobe, se pogosto soočajo z izgubo samozavesti, umikom iz družbe in čustvenimi posledicami, ki presegajo fizično funkcijo žvečenja. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je več kot 30 odstotkov starejših oseb v Evropi popolnoma brezzobih, pa tudi nekateri ljudje v 40. in 50. letih so zobe izgubili zaradi poškodb, bolezni ali dolgotrajnega zanemarjanja zobnega zdravja. Skupno jim je eno: vsakdan, poln omejitev, in strah, da rešitve ni.

Ko nasmeh izgine, izgine tudi del identitete

Izguba zob spremeni obrazne poteze. Spodnja tretjina obraza kolabira, lica upadejo, ustnice postanejo tanjše, obraz pa deluje utrujeno in postarano. Smeh postane zadržan, prehrana omejena, druženja pa se izogibamo. Ljudje se navadijo na omejitve, se s tem zadovoljijo in ne pričakujejo ničesar več. V tem trenutku izguba nasmeha ni več zgolj estetska težava – postane vsakodnevna ovira v vseh življenjskih vidikih.

Tehnologija, ki spreminja potek terapije: All-on-4

Metoda All-on-4 omogoča, da se celotni zobni lok pritrdi na le štiri implantate. Postopek je natančno načrtovan s pomočjo digitalnih protokolov, implantati pa so vstavljeni pod kotom, da se optimalno izkoristi razpoložljiva kost. V večini primerov pacient v enem dnevu prejme fiksne zobe in zapusti kliniko z nasmehom. Ta metoda je še posebej primerna za paciente z dolgotrajno brezzobostjo in izrazito atrofijo čeljusti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Rešitve tudi tam, kjer so drugi rekli, da jih ni

Veliko pacientov pride v Ortoimplant DENTAL SPA z istimi besedami: "Rekli so mi, da nisem kandidat za implantate." Zahvaljujoč naprednim implantološkim tehnikam – All-on-4, subperiostalnim, zigomatičnim, pterigoidnim in transnazalnim implantatom – je mogoče doseči stabilne in dolgotrajne rezultate tudi pri izrazitem pomanjkanju kosti. Te metode izkoriščajo globlje in trše kostne strukture in omogočajo fiksacijo implantatov tam, kjer klasični pristopi niso uspešni.

Prvi pregled: začetek spremembe

Vsaka terapija se začne z razgovorom z dr. Zdenkom Trampušem, DDS, ki je glavni in odgovorni zdravnik za vsak aspekt zdravljenja. V Ortoimplant DENTAL SPA ne verjamejo v kompromse. Ne izdelujejo indikativnih načrtov zgolj na osnovi ortopana, ker verjamejo, da kakovostna terapija zahteva popolno razumevanje vsakega pacienta. Prvi pregled vključuje ortopantomogram, CBCT obeh čeljusti, maksilofacialno analizo – in predvsem – poglobljen dialog. Zaupanje in sodelovanje med pacientom in zdravnikom sta ključna za uspeh terapije.

Analgosedacija: brez stresa in neprijetnih občutkov

V Ortoimplant DENTAL SPA se kompleksni kirurški posegi izvajajo v analgosedaciji – nadzorovanem stanju umirjenosti pod nadzorom anesteziologa, ki pacientu omogoča sproščenost in občutek varnosti. Pacienti nimajo zavednega spomina na poseg, počutijo se varno in brez stresa, kar omogoča boljše okrevanje.

Ortoimplant DENTAL SPA: kjer se zobozdravstvo sreča z medicinskim wellnessom

V Ortoimplant DENTAL SPA zdravljenje presega klasične meje stomatologije. Terapija vključuje limfno drenažo, intravenozno terapijo z vitamini, minerali in aminokislinami, ozonoterapijo, hiperbarično oksigenoterapijo in magnetoterapijo s torzijskimi polji. Ti pristopi pospešujejo celjenje, zmanjšujejo zaplete in pomagajo pacientom na psihofizični ravni. Vsak pacient je obravnavan celostno – ne kot klinični primer, temveč kot oseba z edinstvenim fizičnim in čustvenim ozadjem.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zuu Bar: okrepitev med fazami terapije

Zuu Bar je prostor za okrevanje in počitek – brez vonjev ordinacije, brez zvokov aparature. Ambient je estetski, glasba pomirjujoča. Znanstvene študije potrjujejo, da mirna glasba zmanjšuje stres in ugodno vpliva na srčni utrip ter psihično počutje. Na voljo so funkcionalni napitki, ki pomagajo pri hidraciji in ustvarjanju občutka varnosti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Več kot 30 let klinične odličnosti

Na čelu Ortoimplant DENTAL SPA je dr. Zdenko Trampuš, DDS, z več kot tremi desetletji izkušenj in mednarodnim ugledom na področju implantologije. Več tisoč uspešno rehabilitiranih pacientov priča o strokovnosti in predanosti ekipe, ki jo vodi dr. Trampuš. Ortoimplant je referenčni center za najzahtevnejše primere – doma in v širši regiji.

Novi nasmeh ni luksuz – je pravica

Metoda All-on-4 ne prinaša zgolj zob, temveč povrnitev funkcije, estetike in dostojanstva. Ljudje, ki so leta živeli z omejitvami, znova jedo, se smejejo, komunicirajo in gledajo nase z več samozavesti. Če iščete rešitev brez kompromisov – naj bo prvi pregled pri Ortoimplant DENTAL SPA začetek vaše življenjske preobrazbe.