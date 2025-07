"Priznavam, da je Mladićevo trenutno stanje, ki zahteva odvisnost od drugih za vsakodnevne aktivnosti, negotovo," je sodnica Gatti Santana navedla v 12-stranski odločitvi. Dodala je, da Mladić še naprej prejema zelo celovito in sočutno oskrbo, kar potrjujejo tudi zdravniška poročila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slabo zdravstveno stanje

Mladićev odvetnik Dragan Ivetić je prošnjo za predčasen izpust podal 3. junija. Utemeljil jo je na oceni zdravniške službe v zaporu, ki je "Mladića in njegovo družino obvestila, da ga ni mogoče ozdraviti" in da se "njegova pričakovana življenjska doba zdaj meri v mesecih". 83-letni nekdanji general je po besedah odvetnika od marca lani preživel "tri hujše medicinske incidente", ki so bili po oceni zdravnikov "življenjsko nevarni".

Zdravniki ocenjujejo tudi, da Mladić ne more preživeti brez intenzivne specialistične nege, ki mu jo trenutno nudijo v bolnišnici v zaporu, in da je "malo verjetno, da bi si povrnil raven neodvisnosti, ki bi bila potrebna za vrnitev v zapor".

Mladić ima nevrološke, kardiovaskularne in urološke težave, ki se postopoma slabšajo in zapletajo. Januarja so ga operirali v nizozemski bolnišnici in mu vstavili srčni spodbujevalnik, medtem pa so mu odpovedale tudi ledvice.

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida – poboja več kot osem tisoč Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100 tisoč ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih iz svojih domov.