Ko zjutraj srečaš visokega moškega v natikačih

Luka Dončić na bencinski črpalki presenetil Italijana

Luka Dončić je na bencinski črpalki presenetil dva naključna Italijana.

Luka Dončić je na bencinski črpalki presenetil dva naključna Italijana.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Italijanska navdušenca nad košarko Gabriele Gabatelli in Raffaele Ferraro, ta piše blog La Giornata Tipo, sta na eni od bencinskih črpalk v Sloveniji v ponedeljek zjutraj doživela zelo prijetno presenečenje. Srečala sta Luko Dončića in izkušnjo delila na družabnih omrežjih.

Luka Dončić
"S prijateljem sva šla po pivo. Pri baru je bil zelo visok moški v natikačih. Pil je kavo. Bil je še z enim moškim. Pogledal sem ga. In bil je Dončić. S 15 kilogrami manj ga skoraj nisem prepoznal," je bil presenečen Gabriele Gabatelli. Pozdravil ga je in Luka se mu je nasmehnil.

"Na parkirišču je še enkrat pozdravil mene in prijatelja. Z vsemi se je fotografiral. Rekel je, da poškodba s pripravljalne tekme ni resna, in da se že veseli evropskega prvenstva. Pozdravil nas je še po italijansko 'ciao' in odšel. Življenje je res nenavadno. En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu in greš domov v svojo vilo na Beverly Hills, drug dan pa v natikačih z neznanci klepetaš na bencinski črpalki."

