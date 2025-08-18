Italijanska navdušenca nad košarko Gabriele Gabatelli in Raffaele Ferraro, ta piše blog La Giornata Tipo, sta na eni od bencinskih črpalk v Sloveniji v ponedeljek zjutraj doživela zelo prijetno presenečenje. Srečala sta Luko Dončića in izkušnjo delila na družabnih omrežjih.

"S prijateljem sva šla po pivo. Pri baru je bil zelo visok moški v natikačih. Pil je kavo. Bil je še z enim moškim. Pogledal sem ga. In bil je Dončić. S 15 kilogrami manj ga skoraj nisem prepoznal," je bil presenečen Gabriele Gabatelli. Pozdravil ga je in Luka se mu je nasmehnil.

"Na parkirišču je še enkrat pozdravil mene in prijatelja. Z vsemi se je fotografiral. Rekel je, da poškodba s pripravljalne tekme ni resna, in da se že veseli evropskega prvenstva. Pozdravil nas je še po italijansko 'ciao' in odšel. Življenje je res nenavadno. En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu in greš domov v svojo vilo na Beverly Hills, drug dan pa v natikačih z neznanci klepetaš na bencinski črpalki."