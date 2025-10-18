Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 10. 2025,
13.08

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Dallas Mavericks Los Angeles Lakers intervju Luka Dončić Luka Dončić Marko Milić

Sobota, 18. 10. 2025, 13.08

30 minut

Milić o Dončiću: Nešteto tekem je odigral pod injekcijo

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Dallas Mavericks Luka Dončić Marko Milić | Marko Milić je opisal, kaj vse se je dogajalo v Dallasu po tem, ko so zamenjali Luko Dončića. | Foto Reuters

Marko Milić je opisal, kaj vse se je dogajalo v Dallasu po tem, ko so zamenjali Luko Dončića.

Foto: Reuters

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Marko Milić je v pogovoru za Nedeljski Dnevnik spregovoril tudi o dogajanju v severnoameriški ligi NBA in šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles. Milić, ki je bil tri leta Dončićev individualni trener, je dejal, da je Dončića nepričakovana zamenjava kluba prizadela.

"Niti kančka slutnje nismo imeli. Še tisti večer smo trenirali z Anžetom Mačkom in Luko, ki se je pripravljal na vrnitev po poškodbi, potem pa šok. Američani na posel gledajo precej brezosebno, lastniki klubov pa so prepričani, da se najbolj spoznajo tudi na šport. V poklicnem športu se igralce lahko kadarkoli zamenja, a neverjetno je, da so se odrekli košarkarju, ki je bil najboljši strelec lige in jih je brez prave pomoči pripeljal v dva finala," je dejal Marko Milić, ki se je po februarski selitvi najboljšega slovenskega košarkarja v Kalifornijo vrnil v domovino.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić spregovoril o pomembni spremembi

"Nešteto tekem odigral pod injekcijo"

Milić, ki je trenutno na Košarkarski zvezi Slovenije spet zadolžen za delo z mladimi košarkarji, je potrdil, da je bil Dončić s srcem predan Dallasu.

"Nešteto tekem je igral pod injekcijo, zato taka odločitev zaboli, saj smo ljudje iz naših koncev bolj čustveni. Dobro, da je Luka vse to zdržal, saj ohranja otroško nedolžen pogled na vse, brez pretiranega analiziranja. Pomembni so mu le košarka, družina in prijatelji. Je pa tudi njega prizadelo, da so ga skušali še očrniti, češ da je debel in nepripravljen. Kot da bi šlo za kakšno tekmovanje v bodibildingu ali teku na sto metrov, ne pa za košarkarja, ki dosega največ točk v klubu in ligi," se je čudil odločitvi Dallasa Milić, ki brez Dončića seveda ni želel ostati v Dallasu.

Jaxson Hayes
Sportal Američan, ki želi igrati za Slovenijo, se je poškodoval. V L. A. odmevajo besede Dončićevega trenerja. #video.

Milić sam prekinil pogodbo z Dallasom

"Zaradi Luke sem sploh dobil to priložnost, in čeprav sem imel še dve leti veljavno dolgoročno pogodbo s klubom, sem jo naslednji dan sam prekinil. S tem sem se odrekel odpravnini, ampak seveda mi je bila lojalnost Luki pomembnejša. Niti za trenutek nisem podvomil o tem, čeprav sem zdaj za leto dni prekratek za pokojnino, za katero je treba v ligi NBA kot trener delati štiri leta. Enako se mi je zgodilo že kot igralcu, saj sem v NBA igral le dve leti namesto treh. Skupaj sem tam preživel pet sezon, a tega ni mogoče sešteti. Nič zato, ni mi hudega v življenju, nekaj negotovosti te le spodbudi, da si aktiven," razmišlja Milić.

Marko Milić | Foto: Boštjan Podlogar/STA Foto: Boštjan Podlogar/STA

Oseminštiridesetletnik, v Ljubljani živeči Kranjčan je za slovensko reprezentanco zbral 59 uradnih nastopov in 605 točk, v zadnjih letih pa jo spremlja kot del strokovnega štaba. Milić je bil prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, takrat v dresu Phoenix Suns.

Je tudi prvi košarkar na svetu, ki je zabil koš prek avtomobila. Bil je kapetan slovenske reprezentance in ljubljanske Olimpije. Igral je še za Bologno, Cremono in Real Madrid.

Preberite še:

Luka Dončić Lakers Sacramento
Sportal Luka Dončić čaral in navdušil na generalki, Lakersi po veliki drami brez zmage #video
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Trendi Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi kmalu drugič postala starša
THUMB Dončić
Sportal Posebna čast za Luko Dončića

Dallas Mavericks Los Angeles Lakers intervju Luka Dončić Luka Dončić Marko Milić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.