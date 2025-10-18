Američan, ki želi igrati za Slovenijo, se je poškodoval. V L. A. odmevajo besede Dončićevega trenerja. #video.

Zadnje, kar si želijo v taboru Lakersov, je to, da bi tik pred začetkom nove sezone lige NBA kateri izmed igralcev staknil poškodbo, ki bi ga oddaljila od parketa. Ko se je tako po všečni predstavi v prvem polčasu proti Sacramentu poškodoval Jaxson Hayes, v mestu angelov ni manjkalo zaskrbljenih pogledov. Kaj je o tem povedal trener JJ Redick in kako je bil z generalko za sredino tekmo z Golden Statom zadovoljen najboljši strelec Luka Dončić?

Generalka pred začetkom nove sezone lige NBA je postregla z dramatičnim srečanjem (116:117), na katerem so Sacramento Kings s točko, doseženo v zadnji sekundi, premagali Los Angeles Lakers. Luka Dončić je tako tudi na svojem drugem nastopu v pripravljalnem obdobju vpisal poraz, na tekmi pa se je za dodatno slabo novico poskrbela poškodba Jaysona Hayesa.

Atraktivno sodelovanje Luke Dončića in Jaxsona Hayesa:

Luka Dončić lob.

Jaxson Hayes slam.



A THUNDEROUS alley-oop off the pick-and-roll ‼️ pic.twitter.com/me2BX3Qmgm — NBA (@NBA) October 18, 2025

Ameriški center je pred dnevi presenetil javnost z namero, da želi v prihodnosti obleči dres slovenske izbrane vrste in združiti moči z Ljubljančanom tudi na reprezentančnih srečanjih. Proti Sacramentu se je v osmih minutah, ki jih je prebil na parketu, izkazal. Prispeval je šest točk in štiri točke. Navdušil je s številnimi zabijanji. Tako je končal napad tudi po eni izmed podaj Luke Dončića, ko je po uspešnem pick’n’rollu s Slovencem žogo silovito zabil v koš.

Trener Redick sporočil spodbudno novico

Trener JJ Redick je po dramatičnem srečanju (116:117) javnosti sporočil spodbudno novico. Pregled z rengtenom je namreč razkril, da ni prišlo do resnejše poškodbe. Več o stanju 25-letnega ameriškega centra Jaxsona Hayesa, ki želi v prihodnje igrati skupaj z Luko Dončićem tudi za slovensko reprezentanco, bo znano v nedeljo. Foto: Reuters Hayes v drugem polčasu srečanja ni več stopil na parket, iz vrst Jezernikov pa so sporočili, kako si je poškodoval desno zapestje. Po srečanju je trener JJ Redick spregovoril tudi o zdravstvenem stanju 25-letnega varovanca in postregel s spodbudno novico. Prvi pregled z rentgenom je namreč pokazal, kako ni prišlo do zloma.

Desno zapestje ni utrpelo hujše poškodbe, kar je odlična novice za Lakerse, kjer ima Hayes vlogo rezervnega centra. Je prva menjava za Deandreja Aytona, ki se še vedno privaja na novo okolje, tako da še trpi njegova igra, kar je razvidno zlasti v napadu. Hayes se je v napadu proti Sacramentu izkazal, zato bi ga Jezerniki, če bi moral preskočiti začetek sezone lige NBA, še kako pogrešali.

Dončić zadovoljen, da kroži žoga med vsemi igralci

Jaxson Hayes je v osmih minutah prispeval šest točk in štiri skoke. Takšno je bilo skoraj njegovo povprečje v prejšnji sezoni, kjer je za Jezernike odigral 56 tekem, v povprečju pa na tekmo prispeval 6,8 točke in 4,8 skoka. Foto: Guliverimage Redick je dodal, da bo več konkretnega glede zdravstvenega stanja "bodočega" slovenskega reprezentanta znano v nedeljo. Lakersi bodo le dva dni pozneje odigrali prvo tekmo v novi sezoni, v noči na sredo bodo gostili Golden State. Do takrat bodo skušali po besedah najboljšega strelca Luke Dončića, ki je v dobrih 32 minutah dosegel 31 točk, dodal pa tudi devet asistenc in pet skokov, odpraviti še nekaj pomanjkljivosti v igri.

"Nismo premagali Sacramenta, je bilo pa po prvi četrtini (Lakers so takrat prejeli kar 36 točk, op. p.) prisotnih tudi veliko dobrih stvari. Moramo pa do prve tekme še nekaj stvari popraviti," je dejal Dončić, ki je bil zadovoljen s tem, da je žoga v napadu potovala hitreje med igralci Lakersov. Organizacija napadov je potekala drugače, kot je bil to vajen početi Dončić v Dallasu, kjer je bila žoga večino časa pri njem. Tokrat je bilo drugače, Slovenec pa je bil s tem zadovoljen.

Vrhunci Luke Dončića proti Sacramentu:

"Imeli smo 28 asistenc. Lahko bi jih imeli še več, samo jaz sem zapravil tri, štiri lobe (visoke podaje, namenjene centrov), ki jih ponavadi izkoristim. Je pa dobro, da v napadu hitro kroži žoga med igralci in se vsi gibljemo," želi tako vstopiti tudi v sezono 2025/26.

Poraja pa se vprašanje, ali bo lahko že na uvodni tekmi proti Golden Statu računal tudi na pomoč Hayesa. Več bo znanega v nedeljo.