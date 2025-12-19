Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić si je za imenitno predstavo v Salt Lake Cityju, kjer je dosegel trojni dvojček s kar 45 točkami, prislužil kopico pohval. Za najlepšo in najbolj mogočno je poskrbel njegov nekdanji vzornik, zdaj pa soigralec LeBron James. "To je Luka. Luka čarovnik. To me ne preseneča. Preprosto je tako prekleto dober, da je to že smešno," je kralj James z izbranimi besedami spregovoril o 26-letnem Slovencu, ki je na gostovanju Lakersov pri Utahu (143:135) znova podiral mejnike in pisal zgodovino.

V ligi NBA je že dolgo vajen postavljanja novih mejnikov. Nanj se lepijo rekordi, sam pa se vedno najbolj trudi, da bi s svojo predstavo najbolj pomagal ekipi. Zato je bil po težko prisluženi zmagi nad Utahom (143:135) še toliko bolj zadovoljen, da se je lahko z Lakersi veselil gostujoče zmage.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti Utahu:

Čeprav je bila njegova statistika neverjetno razkošna, dosegel je trojni dvojček s 45 točkami, 14 asistencami in 11 skoki, ob tem pa ukradel kar pet žog, je bil Luka Dončić najbolj ponosen na nekaj drugega. Na srečanju je namreč ob vsem, kar je počel in čaral, izgubil le eno žogo. S tem je pisal zgodovino lige NBA, saj je po letu 1982, ko so začeli skrbno beležiti izgubljene žoge, na tekmi, na kateri je bil dosežen trojni dvojček z vsaj 45 doseženimi točkami, kaj podobnega uspelo le še legendarnemu asu Detroita Isiahu Thomasu!

LeBron: Luka je tako dober, da je že smešno

LeBron James je proti Utahu dosegel 28 točk in 10 asistenc, na parketu pa občudoval čarovnije slovenskega soigralca. Foto: Reuters "To je Luka. Luka čarovnik. To me ne preseneča. Preprosto je tako prekleto dober, da je to že smešno," je LeBron James, ki bo kmalu dopolnil 41 let, a še vedno izstopa v košarkarskem svetu (28 točk in 10 asistenc), povzdignil Luko Dončića v nebo kot še nikoli. Slovenskemu superzvezdniku se je poklonil z izbranimi besedami, ki so lahko božale dušo navijačem Jezernikov.

Dončić je dosegel svoj prvi trojni dvojček s 40 točkami, odkar je prišel v mesto angelov, hkrati pa je poskrbel šele za drugi trojni dvojček s 45 točkami in trojnim dvojčkom ter petimi ukradenimi žogami, odkar slednje od sezone 1973/74 beleži liga NBA. To je uspelo le še mlademu zvezdniku Detroita Cadu Cunninghamu, tudi v tej sezoni.

Kaj je Dončića spravilo v najboljšo voljo?

Luka Dončić je po srečanju izpostavil zadovoljstvo zaradi majhnega števila izgubljenih žog Jezernikov. Foto: Guliverimage Tradicija vrhunskih čarovnikov v mestu angelov, ki zagotavlja nepozaben košarkarski spektakel, se tako nadaljuje. V preteklosti je čaral Magic Johnson, zdaj je tu Luka Magic.

"Vse, kar sem želel, je bilo to, da bi igral svojo igro. Po resnici povedano, lahko pokažem še več. To, da sem na tekmi izgubil le eno žogo, je najboljši del moje statistike. Imamo sedem izgubljenih žog, kar je za nas impresivno, in zmagali smo," je dal vedeti kapetan slovenske reprezentance, kako močno si žene k srcu vsako izgubljeno žogo. Na dvoboju ga ni vrgel s tira tudi nergavi navijač Utaha, ki ga je skušal provocirati z roba igrišča, a se je Dončić zadržal.

Prejeli največ točk, a jih tudi največ dosegli!

Lakersi so si odločilno prednost zagotovili v zadnji četrtini, ki so jo dobili z 41:29. Še desetič v tej sezoni so dobili tekmo z zelo izenačeno končnico (Clutch). Na takšnih srečanjih ne poznajo poraza. Čeprav so prejeli kar 135 točk, največ v tej sezoni, so na malce bolj porozno igro v obrambi, kar je v zadnjih dneh že izpostavljal trener JJ Redick, odgovorili z rekordnim učinkom v napadu.

Luka Dončić je iz igre proti Utahu zadel 14 od 28 metov. Foto: Reuters

Dosegli so kar 143 točk, od tega sta jih dobro polovico postregla prvi strelec tekmovanja Luka Dončić (45) in mladostni veteran LeBron James (28), ki je v zadnjem delu srečanja po udarcu v koleno stisnil zobe in vzdržal na parketu, sodeč po izjavah po srečanju pa pri tem ni utrpel resnejše poškodbe.

Lakersi bodo naslednjič na delu v noči na nedeljo po slovenskem času, ko se bodo v mestnem obračunu pomerili s Clippersi, ki jim gre v tej sezoni marsikaj narobe.