Košarkarji San Antonio Spurs so v noči na sredo v finalu pokalnega tekmovanja lige NBA izgubili proti New York Knicks (113:124). Še posebej težek dan je bil za francoskega zvezdnika Victorja Wembanyamaja, ki je na dan finala v Franciji izgubil babico.

San Antonio Spurs so obstali na zadnji stopnički pokalnega tekmovanja. Spursi so v finalu morali priznati premoč Knicksom, po finalu pa je odgovornost prevzel Victor Wembanyama, ki je na srečanju v slabih 25 minutah prispeval 18 točk in šest skokov. V tej sezoni je zaradi težav z mečno mišico izpustil 12 zaporednih tekem, a se je pred eno najpomembnejših tekem v sezoni vrnil na parket. Že lani mu je ogromno težav povzročal nevaren krvni strdek, ki je pošteno skrajšal njegovo sezono 2024/25.

21-letni zvezdnik pa se je po srečanju povsem zlomil, saj je v torek zjutraj izvedel, da je umrla njegova babica v Franciji, je poročal The Athletic. Kljub tragični novici je Wembanyama vseeno igral v finalu pokala NBA. Wembanyama je bil med svojo tiskovno konferenco po tekmi vidno čustven in je novinarjem dejal: "Žal mi je, danes sem nekoga izgubil," potem ko je odgovoril le na dve vprašanji, pa je v solzah zapustil sobo za novinarje.

Na vprašanje, kako se bodo Spursi po porazu izboljšali, je pred tem dejal: "Mislim, da je to najboljša vaja za pomembne tekme, ker se že osredotočamo na končnico. Končnica bo najpomembnejši del sezone, zato je dobro, da imamo danes to izkušnjo."

Wemby says he lost someone close to him in his presser



Condolences to him 🙏 pic.twitter.com/oq5ZqpT49H — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) December 17, 2025

Že navijači so na družbenih omrežjih med tekmo opazili, da z Wembyjem, ki velja za enega najbolj nadarjenih igralcev v zgodovini lige NBA, nekaj ni v redu. "Noro je, ker si lahko videl, da je malo potrt, ko je bil na klopi. Mislil sem, da samo meditira, ampak verjetno je poskušal obvladovati vsa različna čustva, ki jih je takrat čutil," je objavil eden od navijačev. "To je grozno. Prikazati se in biti tam za svojo ekipo v takšnih trenutkih je pogumno dejanje. V takih trenutkih bi morala biti košarka v ozadju, ampak verjetno je vseeno želel zmagati zase in za svojo ekipo," pa je dodal še eden izmed navijačev.

New York Knicks so postali tretji zmagovalci pokala lige NBA, potem ko so v prvi izdaji zmagali Los Angeles Lakers, lani pa so trofejo osvojili Milwaukee Bucks.

