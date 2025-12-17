Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
17. 12. 2025,
16.38

Podaljšanje sodelovanja

Luis Suarez še eno sezono pri Interju iz Miamija

STA

Luis Suarez bo še eno sezono igral za Inter iz Miamija.

Luis Suarez bo še eno sezono igral za Inter iz Miamija.

Foto: Guliverimage

Urugvajski nogometni zvezdnik Luis Suarez bo tudi v naslednji sezoni igral za Inter iz Miamija, je prvak ameriške lige MLS zapisal na spletni strani. Suarez bo januarja dopolnil 39 let, k Miamiju pa je prišel pred skoraj natanko dvema letoma.

V tem času je skupaj z nekdanjimi soigralci iz Barcelone, Argentincem Lionelom Messijem ter Špancema Jordijem Albo in Sergiom Busquetsom, osvojil eno pokalno lovoriko ter pred 11 dnevi tudi prvo prvenstveno za klub iz Miamija.

Medtem ko sta se Alba in Busquets po koncu sezone športno upokojila, bo Suarez z Messijem vsaj še nekaj časa nadaljeval kariero v MLS, s klopi pa ju bo še naprej vodil Argentinec Javier Mascherano, prav tako njun nekdanji soigralec pri Kataloncih.

To sezono je nekdanji napadalec številnih uglednih evropskih klubov, med njimi Ajaxa, Liverpoola, Barcelone in Atletico Madrida, na 28 tekmah v MLS dosegel po deset golov in asistenc, skupno pa je v vseh tekmovanjih na 42 tekmah dosegel 14 golov in prispeval 15 podaj.

