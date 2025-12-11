Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca nogomet Radenko Mijatović NZS Albert Riera

Selektorsko vprašanje

Ekipa: Riera za Mijatovića pod danimi pogoji ni primeren

"Zagotovo bi bil tudi primeren za vodenje reprezentance, vendar ne pod temi pogoji. Pobude, ki prihajajo iz Celja, se mi zdijo neresne," o tem, da bi Albert Riera postal selektor slovenske reprezentance pravi predsednik NZS Radenko Mijatović.

Foto: Jure Banfi

"Zagotovo bi bil tudi primeren za vodenje reprezentance, vendar ne pod temi pogoji. Pobude, ki prihajajo iz Celja, se mi zdijo neresne," o tem, da bi Albert Riera postal selektor slovenske reprezentance pravi predsednik NZS Radenko Mijatović.

Foto: Jure Banfi

Nogometna zveza Slovenije po odhodu Matjaža Keka išče novega selektorja članske reprezentance. V javnosti se kot primernega kandidata omenja trenerja Celja Alberta Riero, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović pa je v pogovoru za Ekipo ocenil, da Španec pod trenutnimi pogoji ni sprejemljiv.

"Riera je pravkar podaljšal pogodbo z Nogometnim klubom Celje za daljše obdobje in zdi se mi čudno, da želi poleg vodenja tega kluba hkrati voditi tudi slovensko reprezentanco. Kot neko dodatno dejavnost 'za zraven'," predsednika NZS povzema Ekipa.

"Vodenje članske moške reprezentance v okviru nacionalne nogometne zveze je izjemno resno in odgovorno delo, ki nikakor ne more biti nekaj, kar bi kdorkoli opravljal zraven svojega dela drugje. Riero izjemno spoštujem, ker je v slovenski klubski nogomet vnesel neko novo filozofijo, nov pristop in ob izjemni igri dosega odlične rezultate. Zagotovo bi bil tudi primeren za vodenje reprezentance, vendar ne pod temi pogoji. Pobude, ki prihajajo iz Celja, se mi zdijo neresne," je bil zelo neposreden Mijatović.

Mijatović je Riero sicer označil za imenitno izbiro, če Španec ne bi bil vezan na Celjane. V tem trenutku se sam najbolj nagiba k izbiri slovenskega strokovnjaka, postopki pa še niso stekli do te mere, da bi predsednik NZS konkretno postregel z imeni možnih kandidatov.

Matjaž Kek slovenska nogometna reprezentanca nogomet Radenko Mijatović NZS Albert Riera
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
