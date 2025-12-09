Predsednik NZS klepetal z Albertom Riero, Slovenija zastrigla z ušesi

Na današnjem sprejemu najboljših športnikov pri predsednici republike in kasneje na svečani podelitvi nagrad Športnik leta v Cankarjevem domu v Ljubljani sta bila večkrat med prijateljskim klepetom zalotena trener ekipe leta NK Celje Abert Riera in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Ali to že nakazuje, kdo bo novi selektor slovenske članske nogometne reprezentance?

Albert Riera, ki je danes na slavnostni podelitvi nagrad Športnik leta kot član najboljše slovenske ekipe 2025 NK Celje prejel kipec na velikem odru Cankarjevega doma, se ni mogel izogniti vročemu vprašanju, če bo prav on naslednik Matjaža Keka na selektorskem mestu člansko nogometne reprezentance.

"Nocoj smo tukaj zaradi NK Celja, ekipe, kluba, mislim, da smo si zaslužili takšno izjemno leto. Sicer pa, saj veste, kako srečen sem v tej državi, ki mi je dala priložnost, da začnem svojo trenersko pot. In če me ta država potrebuje, če verjame, da sem jaz tisti, ki ji lahko pomaga napredovati z naslednjo generacijo nogometašev, bom z veseljem pomagal," je povedal španski trener.

Že na sprejemu pri predsednici RS Nataši Pirc Musar so Španca večkrat opazili pri klepetu s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Rankom Mijatovićem. Pri NZS so sicer poudarili, da se jim z izbiro selektorja ne mudi.

Preberite še: