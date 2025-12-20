Iz Nemčije prihajajo novice, da je 35-letni nemški nogometaš slovenskih korenin Kevin Kampl, član RB Leipziga in dolgoletni slovenski reprezentant, tik pred koncem svoje profesionalne kariere.

Nogometaš nemško-slovenskih korenin se je jeseni po smrti starejšega brata Sekija (51) soočal z izjemno težkimi trenutki, ki naj bi močno vplivali na njegovo odločitev o prihodnosti v nogometu. Kot poročajo nemški mediji, se je Kevin Kampl odločil, da nogomet postavi na stranski tir in se povsem posveti družini.

Ob smrti brata: Brez tebe nič več ne bo enako

Pred nekaj tedni je v Nemčiji rojeni vezist ob bratovi smrti na Instagramu objavil čustveno sporočilo: "Moj veliki brat! Bil si moj najboljši prijatelj. Najboljši brat, sin, oče in stric, kar si jih je kdo lahko želel. Brez tebe nič več ne bo enako." Takrat je za Bild razkril tudi, da sta bila z bratom med zadnjim reprezentančnim premorom skupaj na Majorki, kjer sta se pogovarjala o življenju po koncu njegove nogometne kariere.

Čeprav ima Kampl po podatkih Bilda pogodbo z Leipzigom sklenjeno še za šest mesecev, naj bi si klub in igralčevi zastopniki prizadevali za sporazumno prekinitev sodelovanja. Ob tem ni izključeno, da si bo izkušeni vezist vzel šestmesečni premor, si znova napolnil baterije in se poleti morda vrnil na igrišča v kateri izmed nižjih lig.

Kampl je po bratovi smrti pri RB Leipzigu treniral le individualno, v klubu pa so ga razbremenili vseh obveznosti. Po poročanju nemških medijev se je že vrnil v svoj domači kraj Solingen v Severnem Porenju - Vestfaliji, kjer bo skušal biti v čim večjo oporo svoji družini.

Kampl je v Bundesligi odigral 270 tekem, dosegel 13 golov in prispeval 22 podaj. Igral je za Bayer Leverkusen, Borussio Dortmund, zadnjih osem let pa za RB Leipzig, kjer je odigral 203 tekme in dosegel devet golov. V dresu rdečih bikov je v letih 2022 in 2023 osvojil nemški pokal, pred dvema letoma pa še superpokal proti Bayernu na Allianz Areni v Münchnu (0:3). Med letoma 2014 in 2021 je igral za RB Salzburg, na 74 tekmah je dosegel 18 golov na avstrijskem prvenstvu. V sezoni 2013/14 je postal avstrijski državni in pokalni prvak. Kampl je igral tudi v Ligi prvakov, kjer je odigral 51 tekem, uspešen pa je bil tudi v dresu slovenske reprezentance. Med letoma 2012 in 2018 je na 28 tekmah za Slovenijo dosegel dva zadetka.

