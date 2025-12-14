Nogometaši Dinama so na krilih slovenskega nogometaša Mihe Zajca v hrvaški prvi ligi v Koprivnici s 5:2 slavili proti Slaven Belupu. Zmaga je Modre dvignila nazaj na vrh lestvice, za točko pred Hajdukom, po tekmi pa se je govorilo predvsem o predstavi Slovenca, ki je dosegel svoja prva dva zadetka v dresu zagrebškega kluba. "Na splošno je bila to odlična predstava igralcev Dinama, a posameznik je vseeno odnesel naziv igralca tekme. To je Miha Zajc, slovenski vezist, ki je "kuhal" v Koprivnici, odigral svojo najboljšo tekmo in dvakrat poslal žogo v nasprotnikovo mrežo," igro Slovenca opisujejo hrvaški mediji.

Miha Zajc je v nedeljo poskrbel za eno najbolj opevanih predstav na Hrvaškem. Poleg dveh doseženih golov je Zajc blestel tudi na drugih področjih nogometne igre, saj je razdelil 38 podaj (86-odstotna natančnost), imel eno uspešno preigravanje in bil še posebej učinkovit v obrambi. Igral je 73 minut, za njegov nastop pa mu je aplikacija Sofascore podelila oceno kar 9,3, kar je daleč najvišja ocena med vsemi posamezniki na tekmi.

Zajc je po tekmi spregovoril za hrvaške medije in ni skrival zadovoljstva. "Kako sem to pogrešal, hvala bogu, da sem zdaj dosegel dva gola. Izgleda kot lahka zmaga, pa ni bila. Po prejetem golu smo se zbudili in začeli igrati, kot znamo, zdaj je fokus na zadnji tekmi. Pokazali smo, da imamo karakter in da znamo igrati tudi, ko je težko in je igrišče slabše. Ne moreš se vedno zanašati na lepoto in kakovost, treba je tudi pokazati karakter in prenesti nekatere stvari. Po dolgem času smo po prejetem golu obrnili tekmo. Navijači so mi skandirali? Navijači znajo prepoznati situacijo, ampak zame je najpomembneje, da smo zmagali," je bil zadovoljen Zajc, ki se v Zagrebu odlično znajde. V Sportskih novostih so Slovenca in njegovo igro označili za "junaka" dneva.

MIHA ZAJC GETS A BRACE AND IT'S 1-4 TO THE GOOD FOR DINAMO!!!!! pic.twitter.com/ehXXiZ4f60 — Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) December 14, 2025

31-letnega nogometaša zdaj že nekdanji slovenski selektor lani ni uvrstil v kader za evropsko prvenstvo, v intervjuju za Nogomanio pa je oktobra, ko je zavrnil Kekov poziv v reprezentanco, spregovoril o tem, ali je še pripravljen zaigrati za izbrano vrsto. "Igranje za Slovenijo je velika stvar. Je pa treba imeti znotraj reprezentance take odnose, tudi s selektorjem, da greš kot igralec z veseljem tja. Ni skrivnost, da imava s selektorjem različen pogled na nogomet, niti nisva imela najboljšega odnosa. A sva bila profesionalca. Zdi se mi, da je bolje, da je fokus na igralcih, ki so tam, da sklenejo ta cikel," je tedaj dejal Zajc, ki bi se morebiti zdaj, ob spremembi na slovenski klopi, lahko vnovič vrnil tudi v dres izbrane vrste. Zadnjo besedo bosta imela seveda novi selektor, ko bo ta izbran, in izkušeni slovenski nogometaš.

