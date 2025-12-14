Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
21.01

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
judo

Nedelja, 14. 12. 2025, 21.01

8 minut

Bežigrad Impolu odvzel naslov prvaka v judo ligi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
judo | Foto Reuters

Foto: Reuters

Judoisti Bežigrada so novi slovenski prvaki v judu. V finalu 1. slovenske judo lige Luka Koper so v Ljubljani premagali branilce naslova Impol s 5:2 in po štirih letih naslov vrnili v prestolnico. Tretje mesto so osvojili borci Slovenj Gradca.

Impolu je prvo točko v velikem finalu zagotovil Gal Blažič, ena ključnih pa je bila zmaga Gašperja Kokalja nad Davidom Štarklom v kategoriji do 66 kg za izenačenje. Prvi je v svoji kategoriji resda slovenski prvak, na drugi strani pa je prvak iz nižje kategorije, a z leti reprezentančnih izkušenj na najvišji ravni.

Ko je še Fran Mecilošek na kazni ugnal Roka Plešnika, najboljšega tekmovalca rednega dela lige, za vodstvo Bežigrada z 2:1, je oživela dvorana in slovenski judo je bil deležen navijanja, ki ga doživi malokrat.

Ob bučni podpori občinstva je Martin Hojak dominiral v dvoboju z Luko Kodričem in na koncu k zmagi tudi prispeval tretjo točko. Ko je Nik Purnat po dobrih dveh minutah podaljška vrgel še Miho Brenceta, je bila ljubljanska zmaga potrjena.

Ukrajinec Igor Tsurkan, od nedavnega tudi slovenski državljan, je v podaljšku s Timotejem Kosom povišal na 5:1. Vito Dragič v težki kategoriji za drugo točko Impola pa v ljubljanskem moštvu ni imel nasprotnika.

"Osvojili smo prvo mesto v rednem delu, zmago smo si želeli, vseeno pa je judo šport preobratov in seveda smo izjemno veseli. Naslov smo čakali od leta 2021. Vedeli smo da bo težko, pot k uspehu pa je bila priprava na tekmece in posamezniki so svoje oddelali kirurško natančno. Za zmago so zaslužni vsi, če pa bi moral koga izpostaviti, je bila ključna danes zmaga Meciloška, saj je tekmec veljal za favorita," je finale videl Hojak.

V boju za bron je Slovenj Gradec premagal Šiško s 6:1. Dvoboja je bilo praktično konec že po prvih štirih nastopih in vodstvu Korošcev s 4:0. Blaž Vrankar pa je v podaljšku sedme borbe vendarle priboril častno točko Ljubljančanom.

V prvem polfinalu je Bežigrad ugnal mestnega tekmeca Šiško s 4:2. V vrsti zanimivih dvobojev je izstopala kategorija do 81 kilogramov, kjer je Leon Kavčič dodobra namučil dolgoletnega reprezentanta in olimpijca Hojaka. Ta je dvoboj dobil šele v podaljšku za vodstvo Bežigrada s 3:1, s kančkom sreče pa bi se lahko razpletlo tudi drugače.

V drugem polfinalu sta se srečala lanska finalista Impol iz Slovenske Bistrice in Slovenj Gradec. S 4:3 so se veselili Bistričani, ki jim je odločilno točko v sedmem dvoboju zagotovil Vito Dragič.

Pred tem pa sta mali maraton v kategoriji do 100 kg uprizorila koroški reprezentant iz kategorije do 81 kg Nace Herkovič in Timotej Kos. Herkovič, ki je obvladoval večji del obračuna, je za zmago potreboval skoraj devet minut.

Že dopoldan so judoisti ptujske Drave osvojili prvo mesto v drugi ligi. V finalu so bili s 3:2 boljši od kranjskega Triglava.

Nace Herkovič
Sportal Tudi Herkovič hitro z blazine
Jevgenija Gajić
Sportal Judoistka Gajić v Tokiu izgubila v uvodnem krogu
judo splosna
Sportal Haya Veinhandl Obaid in Gabriel Lipič na evropskem pokalu v Mariboru do brona
judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.