Bežigrad Impolu odvzel naslov prvaka v judo ligi

Judoisti Bežigrada so novi slovenski prvaki v judu. V finalu 1. slovenske judo lige Luka Koper so v Ljubljani premagali branilce naslova Impol s 5:2 in po štirih letih naslov vrnili v prestolnico. Tretje mesto so osvojili borci Slovenj Gradca.

Impolu je prvo točko v velikem finalu zagotovil Gal Blažič, ena ključnih pa je bila zmaga Gašperja Kokalja nad Davidom Štarklom v kategoriji do 66 kg za izenačenje. Prvi je v svoji kategoriji resda slovenski prvak, na drugi strani pa je prvak iz nižje kategorije, a z leti reprezentančnih izkušenj na najvišji ravni.

Ko je še Fran Mecilošek na kazni ugnal Roka Plešnika, najboljšega tekmovalca rednega dela lige, za vodstvo Bežigrada z 2:1, je oživela dvorana in slovenski judo je bil deležen navijanja, ki ga doživi malokrat.

Ob bučni podpori občinstva je Martin Hojak dominiral v dvoboju z Luko Kodričem in na koncu k zmagi tudi prispeval tretjo točko. Ko je Nik Purnat po dobrih dveh minutah podaljška vrgel še Miho Brenceta, je bila ljubljanska zmaga potrjena.

Ukrajinec Igor Tsurkan, od nedavnega tudi slovenski državljan, je v podaljšku s Timotejem Kosom povišal na 5:1. Vito Dragič v težki kategoriji za drugo točko Impola pa v ljubljanskem moštvu ni imel nasprotnika.

"Osvojili smo prvo mesto v rednem delu, zmago smo si želeli, vseeno pa je judo šport preobratov in seveda smo izjemno veseli. Naslov smo čakali od leta 2021. Vedeli smo da bo težko, pot k uspehu pa je bila priprava na tekmece in posamezniki so svoje oddelali kirurško natančno. Za zmago so zaslužni vsi, če pa bi moral koga izpostaviti, je bila ključna danes zmaga Meciloška, saj je tekmec veljal za favorita," je finale videl Hojak.

V boju za bron je Slovenj Gradec premagal Šiško s 6:1. Dvoboja je bilo praktično konec že po prvih štirih nastopih in vodstvu Korošcev s 4:0. Blaž Vrankar pa je v podaljšku sedme borbe vendarle priboril častno točko Ljubljančanom.

V prvem polfinalu je Bežigrad ugnal mestnega tekmeca Šiško s 4:2. V vrsti zanimivih dvobojev je izstopala kategorija do 81 kilogramov, kjer je Leon Kavčič dodobra namučil dolgoletnega reprezentanta in olimpijca Hojaka. Ta je dvoboj dobil šele v podaljšku za vodstvo Bežigrada s 3:1, s kančkom sreče pa bi se lahko razpletlo tudi drugače.

V drugem polfinalu sta se srečala lanska finalista Impol iz Slovenske Bistrice in Slovenj Gradec. S 4:3 so se veselili Bistričani, ki jim je odločilno točko v sedmem dvoboju zagotovil Vito Dragič.

Pred tem pa sta mali maraton v kategoriji do 100 kg uprizorila koroški reprezentant iz kategorije do 81 kg Nace Herkovič in Timotej Kos. Herkovič, ki je obvladoval večji del obračuna, je za zmago potreboval skoraj devet minut.

Že dopoldan so judoisti ptujske Drave osvojili prvo mesto v drugi ligi. V finalu so bili s 3:2 boljši od kranjskega Triglava.