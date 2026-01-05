Avstralec Daniel Sanders, branilec naslova med motociklisti, je zmagal na drugi etapi vzdržljivostnega relija Dakar med Janbujem in Al-Ulo. Ekipa KTM je dosegla dvojno zmago, saj je Španec Edgar Canet, zmagovalec prologa in prve etape, končal na drugem mestu. Na 19. mestu je v cilju tudi že Slovenec Toni Mulec.

Daniel Sanders Foto: Reuters

Enaintridesetletni Sanders je 504 kilometre (vključno s 400 kilometri hitrostne etape) prevozil v štirih urah, 13 minutah in 37 sekundah, s čimer je končal minuto in 35 sekund pred Canetom. Stopničke je dopolnil Američan Ricky Brabec (Honda), zmagovalec Dakarja 2024, ki je za zmagovalcem dneva zaostal za minuto in 46 sekund.

Sanders, ki si je zagotovil deseto etapno zmago na Dakarju, je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku 30 sekund pred Canetom in dve minuti in 18 minut pred Brabcem.

Mulec je v cilj druge etape prišel na 19. mestu z zaostankom 22 minut in 51 sekund, v skupni razvrstitvi pa je na 17. mestu.

Med avtomobilisti je zmagal Martim Ventura z minuto in 55 sekundami prednosti pred Michaelom Dochertyjem. Portugalski voznik je za Monster Energy Honda HRC dosegel prvo zmago v tem razredu na Dakarju.

Docherty je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, Ventura pa za Južnoafričanom, ki je dobil vse preostale etape, zaostaja le 19 sekund.

