Na vzdržljivostnem reliju Dakar je bila po sobotnem prologu danes na vrsti prva prava etapa, ki je bila v okolici Janbuja v Savdski Arabiji dolga 305 kilometrov. Med avtomobilisti je bil najhitrejši Belgijec Guillaume de Mevius, med motoristi pa mladi Španec Edgar Canet. Med slednjimi je bil Slovenec Toni Mulec 18., Simon Marčič pa 62.

Belgijski dirkač Guillaume De Mevius je etapo dobil s 40 sekundami naskoka pred Katarcem Naserjem Al Atijahom. Na tretjem mestu je češki dirkač Martin Prokop zaostal minuto in 27 sekund. Četrti je bil zmagovalec sobotnega prologa, Šved Mattias Ekström (+1:38). Enake razlike med omenjenimi so tudi v skupnem seštevku relija.

Med motoristi je bil danes znova najuspešnejši Edgar Canet, ki je za malo več kot minuto ugnal Avstralca Daniela Sandersa in za dobro minuto in pol Američana Rickyja Brabeca. Canet ima v skupni razvrstitvi 1:05 minute prednosti pred Sandersom in 1:37 pred Brabecom.

Kako sta se odrezala Slovenca?

Toni Mulec je današnjo etapo sklenil na 18. mestu. Foto: RallyZone Slovenski dirkač Toni Mulec je današnjo etapo z zaostankom 16 minut in 47 sekund sklenil na skupno 18. mestu. Med dirkači v svojem razredu rally 2 je bil šesti. Slabih osem minut hitrejši od Slovenca je bil najhitrejši Južnoafričan Michael Docherty. Zaostanek Mulca v skupni razvrstitvi znaša 17:55 minute, v razredu rally 2 pa 8:38 minute.

Drug slovenski predstavnik Simon Marčič, ki nastopa v najtežjem razredu originals, je danes za Canetom na 62. mestu zaostal skoraj uro in pol. Približno tak zaostanek ima tudi v skupnem seštevku kjer je 61.

Reli, ki doživlja že svojo 48. izvedbo, sedmič poteka v Savdski Arabiji. Letos ponuja prolog in 13 etap, le en prost dan (10. januar), več kot 8000 kilometrov skupne dolžine in 5000 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Za vse bo ena največjih novosti in pravi izziv nov sistem navigacije, odslej bo zgolj še digitalna. Na startu prve etape je bilo skupno 325 posadk.

Reli Dakar je bil sprva doma v afriških puščavah od leta 1979 do 2007, nato pa je od 2009 do 2019 pred prihodom na Arabski polotok reli gostila Južna Amerika.

Ponedeljkova druga etapa bo dirkače popeljala od Janbuja do Al Ule in bo dolga 400 kilometrov.

