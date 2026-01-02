Toni Mulec in Simon Marčič odštevata ure pred sobotnim štartom najtežje vzdržljivostne dirke na svetu, relija Dakar. Za Korošca bo to četrti nastop, dirka v razredu rally2, za Mariborčana pa že dvanajsti, ta nastopa v razredu brez ekipe (originals).

Toni Mulec dirko začenja dobro razpoložen. Foto: Toni Mulec Slovenca na Dakarju v Savdski Arabiji čaka osem tisoč kilometrov dirkanja po kamnitem terenu, sipinah in mimo številnih tehničnih pasti. Obenem pa je konkurenca letos tako v razredu rally2 kot v razredu originals težja kot v prejšnjih letih, tako da bo Toniju Mulcu in Simonu Marčiču še težje priti med najboljše. Lani je bil Korošec četrti v svojem razredu (13. v skupni razvrstitvi vseh motoristov), Mariborčan pa je odstopil. Oba sta že uspešno opravila tehnični pregled motorja.

"Vsak Dakar je zgodba zase. Letos vstopam mirnejši, bolj izkušen in bolj hvaležen. Vem, da me čakajo dolgi dnevi, a vem tudi, zakaj sem tukaj," je dan pred startom iz Savdske Arabije sporočil Mulec. Dakar 2026 prinaša raznolike etape, maratonske dneve z minimalno asistenco in dolge hitrostne odseke, kjer odločajo sekunde, a hkrati tudi vzdržljivost telesa in motorja. "Dakar je dirka, kjer si večino časa sam. Tvoj razlog, zakaj si tukaj, te pelje naprej. In moj razlog je jasen." To je priti v cilj in doseči še boljšo uvrstitev kot lani, dodaja Korošec iz vasi Legen. "Hvala vsem, ki me spremljate, delite dobre misli in navijate. Vaša podpora je odgovornost in dodatna motivacija, da dam res vse od sebe."

