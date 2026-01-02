Vodilni Inter jo skuša premagati prvič po dveh letih

Neverjetno izenačeno italijansko nogometno prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami 18. kroga. Prvih pet ekip na lestvici loči le pet točk. Vodilni Inter bo v nedeljo zvečer gostil sedmo Bologno, drugouvrščeni AC Milan pa že v petek zvečer gostuje na Sardiniji pri šele 14. Cagliariju.

AC Milan je tik za vodilno ekipo lige. Foto: Reuters Inter Milan ima pred tekmami 18. kroga serie A točko prednosti pred AC Milanom in dve pred Napolijem. Vsi trije imajo eno odigrano tekmo manj od ekip na četrtem in petem mestu. To sta Roma s tremi točkami manj od Interja in Juventus s štirimi manj.

Bologna se je v zadnjih letih izkazala za trd oreh za Inter. V prejšnji sezoni je milanska ekipa sploh ni premagala (poraz 0:1 in remi 2:2). Nedavno sta se pomerila na polfinalni superpokalni tekmi in je Bologna napredovala po streljanju 11-metrovk. Inter je tako ta dvoboj nazadnje dobil marca 2024 (1:0).

Italijansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: