Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
M. P.

Petek,
2. 1. 2026,
13.00

Osveženo pred

58 minut

Sandi Lovrič Udinese Napoli Juventus Inter Milano AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 2. 1. 2026, 13.00

58 minut

Italijansko prvenstvo, 18. krog

Vodilni Inter jo skuša premagati prvič po dveh letih

Avtor:
M. P.

Bologna Inter | Foto Reuters

Foto: Reuters

Neverjetno izenačeno italijansko nogometno prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami 18. kroga. Prvih pet ekip na lestvici loči le pet točk. Vodilni Inter bo v nedeljo zvečer gostil sedmo Bologno, drugouvrščeni AC Milan pa že v petek zvečer gostuje na Sardiniji pri šele 14. Cagliariju.

Maurizio Sarri Lazio
Sportal Roma prehitela Juventus, trenerja Lazia operirali

AC Milan je tik za vodilno ekipo lige. | Foto: Reuters AC Milan je tik za vodilno ekipo lige. Foto: Reuters Inter Milan ima pred tekmami 18. kroga serie A točko prednosti pred AC Milanom in dve pred Napolijem. Vsi trije imajo eno odigrano tekmo manj od ekip na četrtem in petem mestu. To sta Roma s tremi točkami manj od Interja in Juventus s štirimi manj.

Bologna se je v zadnjih letih izkazala za trd oreh za Inter. V prejšnji sezoni je milanska ekipa sploh ni premagala (poraz 0:1 in remi 2:2). Nedavno sta se pomerila na polfinalni superpokalni tekmi in je Bologna napredovala po streljanju 11-metrovk. Inter je tako ta dvoboj nazadnje dobil marca 2024 (1:0).

Italijansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

9 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
6 - Calhanoglu (Inter), Höjlund (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Yildiz (Juventus)
5 - Bonazzoli (Cremonese), Davis (Udinese), Leao (Milan), Mandragora (Fiorentina), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma), Vlašić (Torino)
...

Napoli
Sportal Napoli v Savdski Arabiji do italijanskega superpokala
Juventus Roma
Sportal Fiorentina jo je le dočakala, Lovrić odigral drugi polčas
Sandi Lovrič Udinese Napoli Juventus Inter Milano AC Milan italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
Ne spreglejte
