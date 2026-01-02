Petek, 2. 1. 2026, 13.00
58 minut
Italijansko prvenstvo, 18. krog
Vodilni Inter jo skuša premagati prvič po dveh letih
Neverjetno izenačeno italijansko nogometno prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami 18. kroga. Prvih pet ekip na lestvici loči le pet točk. Vodilni Inter bo v nedeljo zvečer gostil sedmo Bologno, drugouvrščeni AC Milan pa že v petek zvečer gostuje na Sardiniji pri šele 14. Cagliariju.
AC Milan je tik za vodilno ekipo lige. Inter Milan ima pred tekmami 18. kroga serie A točko prednosti pred AC Milanom in dve pred Napolijem. Vsi trije imajo eno odigrano tekmo manj od ekip na četrtem in petem mestu. To sta Roma s tremi točkami manj od Interja in Juventus s štirimi manj.
Bologna se je v zadnjih letih izkazala za trd oreh za Inter. V prejšnji sezoni je milanska ekipa sploh ni premagala (poraz 0:1 in remi 2:2). Nedavno sta se pomerila na polfinalni superpokalni tekmi in je Bologna napredovala po streljanju 11-metrovk. Inter je tako ta dvoboj nazadnje dobil marca 2024 (1:0).
Italijansko prvenstvo, 18. krog:
Petek, 2. januar:
Sobota, 3. januar:
Nedelja, 4. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
9 - Martinez (Inter)
8 - Pulisic (Milan)
6 - Calhanoglu (Inter), Höjlund (Napoli), Orsolini (Bologna), Paz (Como), Yildiz (Juventus)
5 - Bonazzoli (Cremonese), Davis (Udinese), Leao (Milan), Mandragora (Fiorentina), Scamacca (Atalanta), Soule (Roma), Vlašić (Torino)
...