Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
6. 3. 2026,
15.27

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Lyon Lens Monaco tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva PSG Marseille francosko prvenstvo Ligue 1

Petek, 6. 3. 2026, 15.27

1 ura, 23 minut

Francosko prvenstvo, 25. krog

Že danes v ogenj vodilni PSG, oči uprte v Dembeleja

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
PSG | PSG danes čaka obračun 25. kroga. | Foto Reuters

PSG danes čaka obračun 25. kroga.

Foto: Reuters

Za uvod v 25. krog francoskega nogometnega prvenstva bo vodilni PSG danes gostil Monaco, ki je na sedmem mestu. Za igro je nared Ousmane Dembele, ki se je po poškodbi vrnil v kader Parižanov. Drugi Lens se bo v soboto udaril z Metzom, Lyon pa v nedeljo čaka obračun z ekipo Pariza.

Ousmane Dembele
Sportal Ousmane Dembele se vrača
Lens Rayan Fofana
Sportal Znani so polfinalisti francoskega pokala, konec za Marseille in Lyon

Francosko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

14 – Greenwood (Marseille), Panichelli (Strasbourg)
12 – Lepaul (Rennes)
10 – Said (Lens), Šulc (Lyon)
9 – Barcola (PSG), Edouard (Lens)
8 – Aubameyang (Marseille), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC), Pagis (Lorient)
...

Real Madrid, Kylian Mbappe
Sportal Noro, kakšni pari! Real proti Cityju, Oblaku se je nasmehnila sreča.
Lyon Lens Monaco tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva PSG Marseille francosko prvenstvo Ligue 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.