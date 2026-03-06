Že danes v ogenj vodilni PSG, oči uprte v Dembeleja

Za uvod v 25. krog francoskega nogometnega prvenstva bo vodilni PSG danes gostil Monaco, ki je na sedmem mestu. Za igro je nared Ousmane Dembele, ki se je po poškodbi vrnil v kader Parižanov. Drugi Lens se bo v soboto udaril z Metzom, Lyon pa v nedeljo čaka obračun z ekipo Pariza.