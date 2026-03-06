Petek, 6. 3. 2026, 15.27
1 ura, 23 minut
Francosko prvenstvo, 25. krog
Že danes v ogenj vodilni PSG, oči uprte v Dembeleja
Za uvod v 25. krog francoskega nogometnega prvenstva bo vodilni PSG danes gostil Monaco, ki je na sedmem mestu. Za igro je nared Ousmane Dembele, ki se je po poškodbi vrnil v kader Parižanov. Drugi Lens se bo v soboto udaril z Metzom, Lyon pa v nedeljo čaka obračun z ekipo Pariza.
Francosko prvenstvo, 25. krog:
Petek, 6. marec:
Sobota, 7. marec:
Nedelja, 8. marec:
Lestvica
Najboljši strelci:
14 – Greenwood (Marseille), Panichelli (Strasbourg)
12 – Lepaul (Rennes)
10 – Said (Lens), Šulc (Lyon)
9 – Barcola (PSG), Edouard (Lens)
8 – Aubameyang (Marseille), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC), Pagis (Lorient)
...