Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
11. 3. 2026,
11.23

Sreda, 11. 3. 2026, 11.23

Umik izdelka suhe slive brez koščic

zavitek s slivami, recept, štrudelj, slive | Vzorec je bil sicer ocenjen kot varen, kljub temu pa ga lahko potrošniki vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave. | Foto Shutterstock

Vzorec je bil sicer ocenjen kot varen, kljub temu pa ga lahko potrošniki vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave.

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila izdelek suhe slive brez koščic dobavitelja Tehno-Božići Šabac. Vzorec zaradi presežene vsebnosti sorbinske kisline ni skladen z zakonodajo o aditivih.

Serijska oznaka izdelka je L200226, distributer pa podjetje Sidr.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora ob uvozu živil odvzela vzorec suhih sliv brez koščic, v katerem je bila ugotovljena presežena vsebnost sorbinske kisline.

