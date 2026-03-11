Sreda, 11. 3. 2026, 11.23
32 minut
Umik izdelka suhe slive brez koščic
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila izdelek suhe slive brez koščic dobavitelja Tehno-Božići Šabac. Vzorec zaradi presežene vsebnosti sorbinske kisline ni skladen z zakonodajo o aditivih.
Serijska oznaka izdelka je L200226, distributer pa podjetje Sidr.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora ob uvozu živil odvzela vzorec suhih sliv brez koščic, v katerem je bila ugotovljena presežena vsebnost sorbinske kisline.