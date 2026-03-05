Pozor, v tem živilu so našli ostanke pesticidov

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so iz Lesc obvestili o umiku biosvedrcev iz koruzne in riževe moke. V njih so odkrili ostanke pesticidov.

O umiku je upravo obvestil odgovorni nosilec živilske dejavnosti Bio trgovina Dobra misel iz Lesc, so še zapisali na spletni strani.

Omenjene testenine blagovne znamke Dennree iz Nemčije so pakirane v 500-gramskih plastičnih vrečkah, z rokom uporabe avgust 2028.

Ker so v bioizdelku našli ostanke pesticidov, potrošnikom svetujejo, naj živilo vrnejo na mesto nakupa.

Na upravi še dva odpoklica

Upravo je odgovorni nosilec živilske dejavnosti Zelena točka Trans z.o.o. iz Murske Sobote obvestil o distribuciji kakija iz Španije na slovenski trg, v katerem so ugotovili preseženo vrednost ostanka pesticida.

Gre za kaki sorte Persimon, ki ga prodajajo v gajbicah. Dobavitelj je Voće Varaždin d.o.o. s Hrvaške, v kakijih pa so našli preseženo vsebnost pesticida lambda-cihalotrin.

Živilo je v prodaji od 10. 2. 2026. Potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Kaki Persimon Foto: UVHVVR

O kemičnem tveganju kakija sorte Persimon so upravo o distribuciji neskladnega živila na slovenski trg obvestili tudi prek evropskega sistema RASFF. Tudi tu so našli preseženo vrednost ostanka pesticida.

Dobavitelj DUE ERRE SRL je iz Italije, distributer pa Eurospin Eko d.o.o. iz Renč.

Izdelek je neskladen zaradi pesticida lambda-cihalotrin, kaki pa so prodajali v trgovinah Eurospin v Sloveniji od 10. 2. do 15. 2. 2026.

Potrošnikom, ki imajo morda živilo še na zalogi, svetujejo, da ga ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.