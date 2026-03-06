Petek, 6. 3. 2026, 13.27
13 minut
Umik izdelka komplet dud za dojenčke od tretjega meseca dalje
Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje umaknil izdelek komplet dud (dnevna in nočna duda) za dojenčke od tretjega meseca dalje proizvajalca Nankang District Youershan Furniture Sales Department iz Kitajske. Izdelek ni skladen z določili uredbe o splošni varnosti proizvodov.
Izdelek umikajo zaradi neustrezne velikosti ventilacijskih odprtin, ločitve cuclja pri nateznem testu ter manjkajočih opozoril in navodil za uporabo.
Serijska oznaka izdelka je 56410, koda izdelka PB2507310403275, država porekla pa Kitajska.
Izdelek se je prodajal prek spletne tržnice Shein (id: eur.shein.com/38966630).