Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 3. 2026,
13.27

Osveženo pred

13 minut

Umik izdelka komplet dud za dojenčke od tretjega meseca dalje

dude, umik, zdravje, Shein, Kitajska, dojenčki | Kupcem priporočajo, da izdelka ne uporabljajo. | Foto Zdravstveni inšpektorat RS

Kupcem priporočajo, da izdelka ne uporabljajo.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje umaknil izdelek komplet dud (dnevna in nočna duda) za dojenčke od tretjega meseca dalje proizvajalca Nankang District Youershan Furniture Sales Department iz Kitajske. Izdelek ni skladen z določili uredbe o splošni varnosti proizvodov.

Izdelek umikajo zaradi neustrezne velikosti ventilacijskih odprtin, ločitve cuclja pri nateznem testu ter manjkajočih opozoril in navodil za uporabo.

Serijska oznaka izdelka je 56410, koda izdelka PB2507310403275, država porekla pa Kitajska.

Izdelek se je prodajal prek spletne tržnice Shein (id: eur.shein.com/38966630).

zdravje umik iz prodaje Shein Kitajska dude dojenček
