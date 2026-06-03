OZS uspešno zaključil leto 2025

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je na redni letni skupščini sprejela finančno poročilo za leto 2025. Zveza je lansko leto končala z 52.000 evri dobička. Ko gre za tekmovalne cilje, so bili izpostavljeni predvsem dosežki slovenske ženske odbojkarske reprezentance.

OZS je leto 2025 končal poslovno uspešno, a slabše od pričakovanj. "Še novembra je kazalo, da bodo poslovni rezultati boljši. Zveza je ob tem sklenila enoletno pogodbo s podjetjem Gen-I, ki velja za letošnje leto, pri čemer ima obljubljeno tudi, da bo ta podpisana tudi za leti 2027 in 2028," je povedal predsednik OZS Metod Ropret.

Prvi mož slovenske odbojke je glede pridobivanja novih sponzorjev izpostavil predvsem dejstvo, da OZS stežka organizira veliko tekmovanje vsako leto, zato lahko podjetja promovira zgolj na dresih članskih reprezentanc.

"Navkljub vsemu pa smo pogovore s posameznimi pokrovitelji uspešno zaključili, čeprav je trajalo malce dlje. Naša interna pravila nas pri tem nekoliko omejujejo. Smo pa v luči omenjenega sodelovanja dolžni organizirati vsaj en veliki odbojkarski dogodek na leto," je o pogojih pridobivanja finančnih sredstev na trgu dejal Ropret.

Dodal je še, da je zaradi uspešnosti slovenskega športa vedno težje konkurirati za dodatni denar, zato je vselej dobrodošla pomoč države. "Želimo pa si, da bi bili podporniki slovenskih športnikov deležni določenih davčnih olajšav," je eno izmed prednostnih nalog nacionalne športne politike navedel Ropret.

Slovenke so lani nastopile na svetovnem prvenstvu. Foto: Volleyball World

Zadovoljstvo s tekmovalnimi dosežki

V isti sapi je izrazil zadovoljstvo s tekmovalnimi dosežki, pri čemer je izpostavil nastop ženske reprezentance na lanskem svetovnem prvenstvu, ki po njegovem mnenju pomeni njeno dokončno konsolidacijo.

"Zadovoljen sem z vzdušjem znotraj reprezentance. Ves čas smo vedeli, da imamo dobre posameznice, ki pa jih ni enostavno povezati v celoto. Mislim, da nas s strokovnim vodstvom in igralkami, ki prihajajo v ekipo, čakajo lepši časi," je o svetli prihodnosti slovenske ženske odbojke povedal Ropret in kot enega izmed ciljev navedel uvrstitev deklet v ligo narodov, kar bi zvezi povzročilo dodatnih 215.000 evrov stroškov, ki bi jih morali plačati za kotizacijo.

Uspehe ženske odbojkarske reprezentance je prepoznal tudi Olimpijski komite Slovenije, ki ji je namenil dodatna sredstva v programu tako imenovane olimpijske solidarnosti.

Gre za denar namenjen posameznikom z realnimi možnostmi za uvrstitev na olimpijske igre in ga bodo poleg odbojkaric deležni tudi slovenski hokejisti.

Udeleženci skupščine so izrazili še željo, da bi se turnirja lige narodov za moške, ki bo med 24. in 28. junijem potekal v Stožicah, udeležilo čim več ljudi, saj je od obiska odvisno finančno stanje zveze.

Na skupščini so delegati izglasovali še spremembo statuta odbojkarske zveze, ki uvaja tako imenovano komisijo za integriteto.

Predsednik Ropret je ob koncu skupščine izpostavil, da je zelo zadovoljen s sodelovanjem z Evropsko in Mednarodno odbojkarsko zvezo. S slednjo naj bi OZS v prihodnosti še poglobil sodelovanje pri organizaciji tekmovanj v odbojki na mivki.

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