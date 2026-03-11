Zmago Sagadin neposreden: Ljubljana je razvajena

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je boj za četrtfinale Eurocupa. Zasedba Zvezdana Mitrovića se bo danes ob 19. uri v Stožicah pomerila z nemškim Chemnitzem. V ljubljanski zasedbi se nadejajo tudi bučne podpore s tribun, ki s(m)o jo v tej sezoni večkrat pogrešali, s tem pa se strinja tudi legendarni Zmago Sagadin. "Ljubljana in nasploh Slovenija sta razvajeni, gledalci in občinstvo so razvajeni," je za Sportal pred srečanjem osmine finala dejal Sagadin.

Če kdo, se je z velikimi in pomembnimi evropskimi tekmami na klopi Olimpije neštetokrat spopadel Zmago Sagadin, ki je z ljubljanskim klubom žel številne uspehe. Tega se 73-letni nekdanji trener Olimpije zdaj nadeja tudi v vlogi večnega navijača slovenskih prvakov, ki so dočakali prvi dan D v letošnji sezoni Eurocupa, ko bodo v okviru osmine finala v ljubljanskih Stožicah gostili nemški Chemnitz. O potniku v četrtfinale bo odločila le ena tekma, tako da bo v sredo šlo na vse ali nič.

"Olimpija je trenutno v res dobrem stanju, v dobri formi. Tudi na papirju so močnejša ekipa in ne dvomim, da bodo tekmo vzeli maksimalno resno, da bodo pripravljeni na boj. Prepričan sem, da bodo zmagali ter se uvrstili v tako želeni četrtfinale," napoveduje Sagadin, ki verjame, da se bo Olimpija še drugo leto zapored prebila do četrtfinala evropskega tekmovanja, prepričan je tudi, da lahko glede na letošnje predstave poseže še dlje. Za uvod jih čaka nemški klub, ki je v skupini B zasedel šesto mesto (9-9), a se je izkazal za izjemno nepredvidljivega nasprotnika. Med drugim je premagal Bešiktaš, JL Bourg-en-Bresse, Trento, Ulm in Lietkabelis.

Cedevito Olimpijo v sredo čaka boj za četrtfinale Eurocupa. Foto: Aleš Fevžer

Mitrović prinaša kontinuiteto

Kljub temu glede na konstantne predstave Ljubljančanov med sezono nekdanjega trenerja ne skrbi. Za odlično popotnico je zasedba Zvezdana Mitrovića poskrbela v nedeljo, ko je v okviru lige ABA v Ljubljani padel Dubaj, čeprav so Ljubljančani nastopili med drugim brez Thomasa Kennedyja in DJ Stewarta, ki sta še vedno pod vprašajem, zagotovo pa bosta v sredo manjkala Miha Cerkvenik in Luka Brajković. Slovenski pokalni zmagovalci so v prvem delu Eurocupa v skupini A zasedli tretje mesto z izkupičkom 12-6, za las se jim je izmaknilo neposredno napredovanje v četrtfinale, kamor se želijo uvrstiti v sredo.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

"Fantje skozi celotno sezono igrajo res dobro, lepo košarko tudi za gledalce. Seveda bi si želel, da bi imeli še večje število slovenskih košarkarjev, a vesel sem, da tisti, ki so, dobro izkoriščajo dano priložnost. Zvezdan je izkušen, res dober trener, ki dela odličen posel. Tudi njegovo podaljšanje pogodbe je za Olimpijo odlično, tudi to bo v klub prineslo kontinuiteto, ki smo jo prej dolgo pogrešali. Stvari imajo smisel, vsak ve, kje mu je mesto. Odpirajo se zanimive poti, verjamem, da lahko posežejo visoko tako v Eurocupu kot v jadranski ligi," je optimističen Sagadin.

Foto: Aleš Fevžer

In če smo od nekdanjega trenerja navajeni, da je vedno brez dlake na jeziku in da stvari nikoli ne olepšuje, je bil tokrat veliko bolj neposreden, ko je tematika nanesla na podporo ljubljanskega občinstva. Na nedeljski tekmi, kjer je Cedevita Olimpija z vrhunsko predstavo nadigrala evroligaški Dubaj, se je v Stožicah zbralo le okoli štiri tisoč navijačev. Več podpore si Zmaji zagotovo želijo danes, ko se bo pisala usoda njihove evropske sezone.

"Klub bi si zagotovo zaslužil veliko več podpore navijačev in gledalcev. Če smo v prejšnjih letih govorili, da je razlog v slabših predstavah in nevšečni igri, letos res ni nobenega izgovora. Če ni Luke Dončića in res velikega uspeha, ki ustvari hipno evforijo, potem ljudi ni. Zakaj je tako? Ne vem. Ljubljana in Slovenija sta razvajeni, gledalci in občinstvo so razvajeni," je bil jasen Sagadin. "Ljudje so res izbirčni in se jim zdi vse samoumevno. Mogoče bi bilo pa vse drugače, če bi se v mesto vrnila evroliga, ne vem. Upam, da to vsi kdaj spet dočakamo, si pa klub glede na svoje igre in predstave podporo zagotovo zasluži že zdaj," je dodal Sagadin.

