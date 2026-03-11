Ste letos že razmišljali, kaj bo raslo na vašem vrtu ali pa še vedno odlašate z začetkom? Ste tip, ki vse načrtuje vnaprej, ali tisti, ki sadike izbere po občutku? Morda boste presenečeni, kakšen vrtičkar v resnici ste. Rešite zabavni kratek kviz in odkrijte svoj zeleni profil. S sodelovanjem v kvizu se boste potegovali tudi za glavno nagrado, ki jo podarja MERKUR: Leseno visoko gredo, ki je vedno bolj popularna za urejen, lep in praktičen način vrtnarjenja – za vse vrste vrtičkarjev, tudi ko je prostora manj.

Kakšen vrtičkar ste? Rešite kviz in odkrijte svoj zeleni profil

Ste bolj mestni ustvarjalec z nekaj lonci na balkonu? Praktični pridelovalec, ki razmišlja vnaprej? Sproščeni vikend vrtnar ali pravi zeleni entuziast?

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, odkrijte svoj vrtičkarski tip in prejmite prilagojen nasvet za začetek nove sezone.

Štirje pristopi, štirje različni vrtovi

Vsak vrtičkar se na sezono pripravi drugače. Različni pristopi prinašajo različne izzive, a tudi različne rešitve. Ne glede na to, ali obdelujete balkon ali večji vrt za hišo, se vse začne pri odločitvi, da nekaj ustvarite sami. Roke so vaše prvo orodje, prava oprema pa tisto, kar idejo spremeni v uspešno sezono. In prav tu nastopi MERKUR, ki vam z izdelki, materiali in strokovnimi nasveti stoji ob strani pri vsakem vrtnarskem projektu.

Kakšni tipi vrtičkarjev se torej prebujajo te dni?

Mestni mini vrtičkar

Njegov največji izziv je prostor. Balkon ali manjša terasa zahtevata premišljeno razporeditev, primerno zemljo in pametno izbiro rastlin. Kompaktne visoke grede, kakovostni substrati in prilagojeni sistemi zalivanja omogočajo, da tudi nekaj kvadratnih metrov postane pravi mali zelenjavni vrt. V MERKURJU najdete rešitve, prilagojene manjšim površinam, ki pomagajo, da vsak kotiček zaživi.

Praktični domači pridelovalec

Pri njem je v ospredju učinkovitost. Izzivi so dobra priprava tal, zaščita rastlin in organizacija dela skozi sezono. Zanesljivo orodje, preverjena semena, zaščitne mreže in premišljen načrt so osnova za bogat pridelek. MERKUR ponuja vse za temeljito pripravo vrta, od kakovostne zemlje in gnojil do robustnega vrtnega orodja.

Sproščeni vikend vrtnar

Njegov največji izziv je čas. Vrt je prostor oddiha, zato mora biti začetek preprost in brez zapletov. Pripravljene sadike, osnovni set orodja in praktične rešitve za zaščito rastlin omogočajo, da vrtnarjenje ostane užitek. V MERKURJU lahko na enem mestu hitro izberete vse, kar potrebujete za brezskrben začetek.

Zeleni entuziast

Žene ga radovednost. Izzive mu predstavljajo optimizacija, boljši pridelek, nove sorte, naprednejši pristopi. Specializirani substrati, sistemi za namakanje, napredna zaščita rastlin in širša izbira semen omogočajo, da vsako sezono stopi korak dlje. MERKUR s svojo široko ponudbo podpira tudi tiste, ki želijo od vrta več.

Naj bo vaš vrt velik ali majhen, pomembno je, da ga ustvarjate po svoje. Pamet v roke, pa v MERKUR. Vrt čaka na vas.

Kateremu od teh tipov pripadate? Preverite v kratkem osebnostnem kvizu in odkrijte svoj vrtičkarski profil.

MERKUR – od prve ideje do zadnje gredice

Vsak vrt se začne z idejo. Morda z mislijo na domač paradižnik, sveža zelišča ali gredico, ki jo boste letos uredili drugače kot lani. A med idejo in pridelkom je nekaj ključnih korakov: prava zemlja, kakovostna semena ali sadike, ustrezno orodje, zaščita rastlin in premišljena postavitev.

V MERKURJU razumejo, da je vrtnarjenje več kot le sezonsko opravilo. Je projekt, ki ga ustvarjate z lastnimi rokami. Zato na enem mestu združujejo vse od osnovne vrtne opreme in substratov do visokih gred, sistemov za zalivanje in naprednejših rešitev za zahtevnejše vrtičkarje. Ob tem pa so vam na voljo tudi strokovni nasveti, ki pomagajo, da začnete pametno in samozavestno.

Ni pomembno, ali letos šele začenjate ali nadgrajujete že utečen vrt. Pomembno je, da naredite prvi korak.