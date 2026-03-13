Kdaj in kako pravilno obrezati sadna drevesa, da bodo ta obilno rodila?

Začetek marca, nekateri pa to storijo že ob koncu februarja, je primeren čas za obrezovanje sadnih dreves in nekaterih grmovnic. Z zgodnjo spomladansko oziroma pozno zimsko rezjo drevju pomagamo, da bolje obrodi. Prav tako je obrezovanje sadnega drevja ključno za zdravje, bolj kakovostne plodove in rodnost dreves, najbolje pa ga je izvajati pozimi (pred brstenjem) ali poleti za popravo oblike.

Kdaj je najprimerneje obrezovati sadno drevje? Če se odločite za zimsko rez (konec zime, ko ni več najhujšega mraza), to opravite že konec februarja ali v začetku marca. Zimska rez spodbuja rast in je primerna za večino sadnega drevja, zlasti pečkarje (jablane, hruške). Če pa se odločite za poletno rez, to storite junija in julija. Ta je primernejša za koščičarje (češnje, marelice, breskve) in za omejevanje bujne rasti, saj drevo takrat najbolje prenaša rane.

Mladih poganjkov, na katerih je na koncu rodni brst, ne izrezujemo. Foto: Shutterstock

S pravilnim obrezovanjem boste povečali odpornost drevesa in zmanjšali potrebo po škropljenju, hkrati pa boste spodbudili razvoj vitalnih vej.

Pri obrezovanju se držite osnovnih pravil rezi:

Odstranjevanje: Najprej odstranite suhe, zlomljene, bolne veje in poganjke, ki rastejo navznoter ali se križajo.

Osvetljenost: Odstranite pregoste veje, da sonce lahko doseže tudi notranjost krošnje.

Pravilen rez: Škarje naslonite 1–3 milimetrov nad brstom, ki kaže navzven. Rez naj bo gladek in tik ob osnovi veje, vendar ob tem pazite, da ne poškodujete debla.

Zdravje drevesa: Večje veje režite po manjših kosih, da preprečite trganje lubja.

Krajšanje enoletnih poganjkov ni zaželeno, saj bi povzročilo, da bi se ti metličasto obrasli in ne bi nastavili brstov. Foto: Shutterstock

Pečkarje obrezujte pozimi, najobčutljivejša je marelica

Kot pojasnjujejo strokovnjaki, zaradi zgodnjega brstenja najprej na vrsto pride grmasto jagodičje (ribez, maline, borovnice, kosmulje idr.), sledijo mu pečkarji (jablane, hruške idr.), šele nato pa koščičarji (češnje, višnje, breskve, marelice). Najobčutljivejša vrsta sadnega drevja je marelica, ki je ne obrezujemo pred sredino marca.

Pečkarje (jablane, hruške idr.) obrezujte pozimi, saj tako vzdržujete obliko in rodnost, koščičarji (češnje idr. sadno drevje) pa zahtevajo močnejšo rez za odpiranje krošnje, saj bujno rastejo.

Obrezovanja sadnega drevja se na vrtovih in drugih kmetijskih površinah lotimo pozno pozimi v času mirovanja dreves oziroma v sredini marca (zgodaj spomladi). V omenjenem obdobju je izpostavljenost drevesa žuželkam in boleznim najmanjša, drevo pa ima dovolj časa, da se zaceli pred novo rastjo. Odmrle, zlomljene ali obolele veje moramo odrezati takoj.

Kako prirezujemo mlado drevo:

Kako obrezujemo sadno drevje?

Pri obrezovanju sadnega drevja pazimo, da nikoli ne odstranimo več kot tretjine lesa. Pri precej zaraščenih drevesih veje odstranjujemo postopoma, skozi daljše obdobje. Če pri obrezovanju odstranimo preveč, drevo s tem obremenimo in zato težje okreva. To se pozna tudi pri slabšem in zakasnelem pridelku. Če odstranimo veliko rodnih vej, drevo požene dolge in šibke veje, ki ne morejo prenesti preobilne teže sadja, zato se zlomijo in postanejo bolj dovzetne za napade škodljivcev ter bolezni.

Po obrezovanju je pomembno, da večje rane na drevesu zaščitimo, saj lahko skoznje v drevo vstopijo bolezni, glive ali škodljivci. Pravilna zaščita pomaga, da se rana na drevesu hitreje zaceli. Foto: Shutterstock

Obrezovanje jablan, hrušk in sliv je podobno. Pri rezu je treba upoštevati, na kakšno podlago je cepljeno drevo in kateri les je roden. Z obrezovanjem redčimo območja, ki so debela ali prenatrpana z vejami. Obrezovanja se lotimo na najbolj zunanjem delu drevesa in se postopoma pomikamo navznoter.

Vedno obrezujemo nekoliko pod kotom in nikoli naravnost

Pri sadnem drevju je za zdravje dreves pomemben tudi način obrezovanja. Krake vej obrežemo nazaj do ovratnika – izbokline, kjer se veja sreča z glavno vejo ali deblom. Nikoli ne obrezujemo naravnost, vedno nekoliko pod kotom in stran od debla. Pri pravilnem rezu drevo hitro utrdi obrezan les, raven rez pa bo odstranil ovratnik veje in pustil veliko rano.

Foto: Shutterstock

Na splošno pri obrezovanju kalčkov tekočega leta zarežemo pod kotom 45 stopinj.

S spodnjim videoposnetkom si lahko pomagate pri pravilni rezi jablane:

Rodni (cvetni) brsti

Drevje tvori rodne (cvetne) brste na enoletnem lesu, ki izrašča iz dvoletnega. To je zlato pravilo pri večini sadnih vrst z nekaj izjemami.

Pri nekaterih sadnih vrstah rodnih brstov ne vidimo v času glavne rezi, saj se te pokažejo šele nekoliko kasneje. Prav zato je pomembno vedeti, kje posamezne vrste tvorijo rodni nastavek, da ga z napačnim rezom ne izrežemo in smo tako ob pridelek.

