Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Sobota,
28. 3. 2026,
7.42

37 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Sobota, 28. 3. 2026, 7.42

37 minut

Luka Dončić po tekmi

Luka Dončić po tekmi: Ne vem, kaj naj še rečem

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Luka Dončić | Luka Dončić je dobil že 16. tehnično napako v sezoni. | Foto Reuters

Luka Dončić je dobil že 16. tehnično napako v sezoni.

Foto: Reuters

Luka Dončić, slovenski košarkar, je v noči na soboto spet blestel, potem ko je v svojo statistiko vpisal neverjetnih 41 točk. Njegovo dobro igro pa je nekoliko pokvarila 16. tehnična napaka v sezoni. Naš košarkar je ob tem ostal brez besed.

Košarkarji LA Lakers so na domači tekmi premagali Brooklyn Nets z izidom 116:99, spet pa je na parketu blestel Luka Dončić, ki je v svojo statistiko vpisal 41 točk, kar je že drugič zapored in šestič v zadnjih dvanajstih tekmah. Ljubljančana so na novinarski konferenci po tekmi vprašali, kako lahko ohranja takšen ritem.

"Dobro vprašanje. Mislim, da gre za to, da igram svojo igro in da poskušam igrati proti košu. Včasih mi met za tri točke steče, včasih ne. Poskušam priti v raketo, si ustvarjati priložnosti in videti, kaj mi obramba ponudi," je uvodoma povedal 27-letni slovenski košarkar.

"Sploh nisem nič rekel"

Tekmo je zaznamovala njegova 16. tehnična napaka sezoni, kar pomeni, da bo po vsej verjetnosti izpustil obračun z Washingtonom, ki bo na sporedu v noči na torek. Dogajanje na igrišču ni bilo videti nič posebnega, kako pa je vse skupaj videl glavni akter te zgodbe?

"Trikrat mi je šel v obraz. Jaz sem se samo hotel umakniti stran. Seveda, bila je  dvojna tehnična. Kaj naj rečem? Sploh nisem nič rekel, želel sem se samo umakniti. Rekli so, da sem ga odrinil, ampak je bilo vse skupaj pretirano prikazano in očitno ni bilo res. Ne vem, kaj naj še rečem, res."

"Končno imamo dva dni premora med tekmami." Več časa za počitek

Jezerniki bodo zdaj imeli nekaj več časa za počitek, potem ko je ritem tekem v ligi NBA zelo naporen. Luka si bo verjetno imeli še kakšen dan več za počitek, saj naslednje tekme zaradi tehnične napake ne bo smel igrati. Spomnimo, da ima Dončić tudi težave z zadnjo stegensko mišico.

"Končno imamo dva dni premora med tekmami. Mislim, da je to prvič po All-Star premoru, da imamo toliko časa, zato bom poskrbel za dobro regeneracije."

S končnico se še ne ukvarjajo

Lakersi so trenutno na tretjem mestu zahodne konference, na svojem računu imajo 48 zmag in 26 porazov. Končnica je vse bližje, pa Dončić in njegovi soigralci že kaj pogledujejo k njej? "Sploh še ne razmišljamo o končnici. Gremo tekmo po tekmo. Zahodna konferenca je zelo izenačena, zato moramo iti korak za korakom in se s končnico ukvarjati, ko bomo prišli do tja," je bil jasen Dončić.

Tudi on nekoliko začuden nad lestvico za naziv najkoristnejšega igralca lige

Pred srečanjem z Brooklynom je glavno temo med navijači losangeleške ekipe sicer predstavljala osvežena lestvica kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca lige. NBA je nov vrstni red objavila na uradnih kanalih, z njim pa poskrbela za nemalo privzdignjenih obrvi, saj je Dončić po no vem na četrtem mestu. Tej razvrstitvi se je čudil tudi naš košarkar. "Bolje kot igram, bolj padam na lestvici, tako da ne vem, kaj še lahko naredim."

NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.