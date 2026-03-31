Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
31. 3. 2026,
9.54

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Jaden Ivey košarka NBA Liga NBA Liga NBA

Torek, 31. 3. 2026, 9.54

54 minut

Konec sodelovanja

Jaden Ivey zaradi komentarjev o mesecu ponosa ostal brez pogodbe pri Chicagu Bulls

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Jaden Ivey | Jaden Ivey je zaradi komentarjev o mesecu ponosa ostal brez pogodbe. | Foto Guliverimage

Jaden Ivey je zaradi komentarjev o mesecu ponosa ostal brez pogodbe.

Foto: Guliverimage

Igralec Chicago Bulls Jaden Ivey je v ponedeljek ostal brez pogodbe pri šestkratnih prvakih severnoameriške košarkarske lige. Na Instagramu je kritično komentiral vpletenost lige NBA v dejavnosti meseca ponosa LGBTQ, kar je na koncu privedlo do tega, da ga je ekipa še isti dan odpustila. Vodilni predstavniki bikov so v kratki izjavi zapisali, da so 24-letnega košarkarja odpustili zaradi "ravnanja, ki škoduje ekipi". Odločitev je prišla, potem ko je Ivey očitno napadel ligo NBA zaradi njene podpore mesecu ponosa po vsej ligi.

"V ligi NBA razglašajo mesec ponosa. Razglašajo ga. Kažejo ga svetu. Pravijo: 'Pridružite se nam na mesecu ponosa', da bi proslavili nepravičnost," je Ivey dejal v objavi, ki jo je svojim sledilcem neposredno prenašal na Instagramu.

"Razglašajo ga. Razglašajo ga na oglasnih panojih. Razglašajo ga na ulicah - nepravičnost. Kako torej nihče ne more govoriti o pravičnosti? Kako naj rečejo: 'Človek, ta človek je nor'?"

Ivey, ki se je Chicagu pridružil šele pred dvema mesecema v menjavi iz Detroit Pistons, je v pogovoru s komentatorjem prav tako izrekel kritiko katoliške veroizpovedi. "Katolištvo je lažna religija. In ni prava Kristusova doktrina. Ne vodi do odrešenja v Jezusu Kristusu," je komentiral.

Iveyja so imeli za enega večjih talentov v ligi NBA, ko ga je Detroit leta 2022 izbral kot petega na naboru. Vendar so njegovo kariero v zadnjih dveh sezonah prekinile poškodbe, za Chicago pa je po pridružitvi ekipi februarja igral le štirikrat.

"Imamo določene standarde in se jih vsakodnevno držimo"

Trener Chicaga Billy Donovan se je pred ponedeljkovo tekmo proti Spurs v San Antoniu odzval na komentarje Iveyja proti gejem.

"Organizacijsko gledano imamo kot organizacija določene standarde in se jih vsakodnevno držimo," je Donovan dejal v komentarjih pred tekmo.

Mesec ponosa, včasih označen tudi kot Mesec ponosa LGBTQ, je enomesečni dogodek, namenjen praznovanju ponosa LGBTQ, v spomin na prispevke lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne in queer kulture in skupnosti.

V Združenih državah Amerike mesec ponosa obeležujejo junija, kar sovpada z obletnico dogodkov v Stonewallu leta 1969. Šlo je za prve večje in odmevnejše proteste proti policijskemu nasilju proti gejevskim osebam in za priznanje in prekinitev diskriminacije pripadnikov lezbične in gejevske skupnosti.

Jaden Ivey košarka NBA Liga NBA Liga NBA
