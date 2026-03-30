V ligi NBA odzvanja suspenz Luke Dončića, še bolj pa njegove odlične predstave v zadnjem času. O njih se je razgovoril tudi Dirk Nowitzki. V noči na ponedeljek je bilo sicer na sporedu devet tekem. Denver Nuggets, ki na zahodu dihajo za ovratnik Los Angeles Lakersom, so zlahka ugnali Golden State (116:93), prvak Oklahoma City je bil v derbiju večera boljši od New Yorka (111:100), Houston, morebiten tekmec Jezernikov v prvem krogu končnice, je zlahka odpravil New Orleans (134:102), za najvišjo zmago večera pa je poskrbel Toronto. Raptorsi so pomendrali Orlando kar za 52 točk (139:87), na srečanju pa pisali zgodovino, saj so poskrbeli za delni rezultat 31:0. Ta je najvišji v tem stoletju, prejšnji rekord pa so imeli v rokah Dončić in druščina, ko so leta 2023 nanizali 30:0 proti Oklahoma Cityju. Takrat je slovenski superzvezdnik še blestel v dresu Dallasa!

V ligi NBA se pogosto dogaja, da slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić z izjemnimi predstavami podira mejnike in postavlja nove rekorde, ob ogromni konkurenci, ki jo zagotavlja najmočnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, pa seveda prihaja tudi do obratnih pojavov. Tako se je Dončić v noči na ponedeljek poslovil od enega izmed veličastnih rekordov. Ob koncu leta 2023 je namreč, takrat je blestel še v dresu Dallasa, predstavljal gonilno silo Mavericksov pri fantastičnem dosežku. Dallas je takrat že krepko zaostajal proti Oklahoma Cityju, nato pa z delnim rezultatom 30:0 prešel v vodstvo. To je bil najvišji delni rezultat v 21. stoletju v ligi NBA.

Nepozaben delni rezultat 30:0 Dončićevega Dallasa proti OKC:

Teličkom, za katere je takrat Dončić prispeval 36 točk, 15 skokov in 18 asistenc, s tem pa poskrbel za več kot konkreten trojni dvojček, bi skoraj uspel veliki met. Po nepozabnem delnem rezultatu so že prešli v vodstvo, v zadnjih minutah pa vendarle znova popustili, tako da so Thunder po norem srečanju le zmagali v Teksasu s 126:120. Dončić po srečanju ni skrival izčrpanosti, statistiki pa so izbrskali podatek, kako je bil to največji delni rezultat v ligi NBA po sezoni 1997/98, odkar so začeli beležiti tovrstno dogajanje.

Rekordni delni rezultat 31:0 Toronta proti Orlandu:

Rekord Dallasa je trajal le dobre dve leti. Raptorsi so bili v noči na ponedeljek neizprosni proti Orlandu. Doma so ga odpravili kar za 52 točk. Zmagali so s 139:87, odločilno prednost pa si zagotovili že v začetnem delu srečanja. V obdobju, ko sta se igrali prva in druga četrtina, dolgem slabih osem minut, so bili boljši od gostov iz Floride kar z 31:0. To je torej nov rekord lige NBA v tem stoletju, pri njem pa je imel velike prste vmes Scottie Barnes, ki se je izkazal proti Orlandu z 23 točkami in 15 asistencami. Toliko uspešnih podaj, po katerih so njegovi soigralci dosegli koš, ni na tekmi lige NBA zbral še nikoli.

Prvakom lige NBA poslastica večera

Shai Gilgeous Alexander je dosegel 30 točk, dve manj od Jalena Brunsona, a se veselil zmage, s katero se je OKC utrdil na vodilnem položaju. Foto: Reuters V noči na ponedeljek so v ligi NBA odigrali devet tekem. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so v derbiju večera ugnali New York s 111:100. Shai Gilgeous-Alexander je za zmago domače ekipe dosegel 30 točk, dve več je za poražene kratkohlačnike prispeval Jalen Brunson.

Lanski najkoristnejši igralec rednega dela NBA Gilgeous-Alexander je slabo začel dvoboj, v zadnjih petih minutah pa je bil mož odločitve, ko je dosegel deset od svojih 30 točk. Iz igre je zadel osem od 18 metov ter 13 od 16 s črte prostih metov. Z 22 oziroma s 16 točkami sta prvega moža vse bolj zdrave in popolne Oklahome dopolnila Jalen Williams in Chet Holmgren. Pri New Yorku so po 15 točk prispevali Mikal Bridges, Josh Hart in Karl-Anthony Towns (18 skokov).

Oklahoma je po zmagi še korak bližje najboljšemu izkupičku v rednem delu lige in zahodni konferenci. Z 59 zmagami in 16 porazi je še naprej pred San Antoniom (56-18).

Na tretjem mestu zahoda ostajajo Los Angeles Lakers (48-26) s slovenskim asom Luko Dončićem. Po številu zmag so se z jezerniki ponoči izenačili Denver Nuggets, a imajo ti dva poraza več.

Denver je doma prepričljivo ugnal oslabljeni Golden State s 116:93, srbski as Nikola Jokić pa je ob tem dosegel 25 točk, 15 skokov in osem asistenc. Za Golden State sta Brandin Podziemski in Kristaps Porzingis dosegla po 23 točk.

Če bi se redni del lige NBA končal zdaj, bi se v prvem krogu končnici udarila LA Lakers in Houston, pri katerem izstopa Alperen Sengun.

Tri zmage manj imata na zahodu Minnesota in Houston (oba 45-29). Od obeh zasedb so bile dejavne rakete iz Houstona, ki so v gosteh zanesljivo opravile s pelikani iz New Orleansa (134:102). Turški center Alperen Sengün je ob zmagi zbral 36 točk, 13 skokov in sedem asistenc. Jezernikom in Luki Dončiću se trenutno v končnici obeta dvoboj bodisi proti Houstonu bodisi Minnesoti, vse pa bo jasno v zadnjih obračunih rednega dela.

Na ostalih tekmah so košarkarji Bostona ugnali Charlotte s 114:99. Ob gostujočem slavju je manjkal Jalen Brown, Jayson Tatum pa je dosegel 32 točk. 28 jih je dodal Payton Pritchard. Boston je dosegel 50. zmago v sezoni, kar je ob 24 porazih dovolj za drugo mesto na vzhodu. Prvi je Detroit (54-20), tretji pa je ostal New York (48-27).

Do pete zaporedne zmage so prišli LA Clippers, ki so v gosteh s 127:113 ugnali Milwaukee Bucks. Indiana je bila s 135:118 boljša od Miamija, Brooklyn je s 116:99 ugnal Sacramento, Portland pa je visoko slavil proti Washingtonu s 123:88.

Dončića bo suspenz udaril po žepu, Nowitzki z veliko pohvalo

Los Angeles Lakers bodo znova na delu v noči na torek, ko pa se bodo brez suspendiranega Luke Dončića pomerili z Washington Wizards. Slovenski as je proti New Orleans Pelicans prejel 16. tehnično napako v sezoni, kar pomeni tekmo suspenza. Glede na plačno strukturo lige NBA suspenz za eno tekmo sorazmerno odšteje del košarkarjeve plače. Po podatkih analitikov lige bo tako Dončić "prikrajšan" za 264 tisoč dolarjev (228 tisoč evrov).

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić bo na tekmi proti Washingtonu prisilno počival.

Kljub vsemu pa Dončić in Lakersi v zadnjem času igrajo imenitno, čeprav lestvica lige NBA Dončića v boju za MVP uvršča "šele" na četrto mesto. Jezerniki so sicer dobili zadnjih 14 od 16 tekem. O njihovi uspešnosti se je nazadnje razgovoril tudi nekdanji soigralec in velik prijatelj Dončića, Dirk Nowitzki. "Luka v zadnjem času igra res neverjetno. Že nekaj tednov je naravnost izjemen, v povprečju dosega skoraj 40 točk na tekmo … Prvič skupaj dlje časa igrajo LeBron, Luka in Reaves in počasi so našli svoje vloge v tej ekipi. LeBron je opravil izvrstno delo, ko se je malce povlekel nazaj in tako žaromete v napadu prepustil Reavesu in Luki. S takšno ekipo se ne želiš srečati v play-offu, sploh ker imajo tri košarkarje, ki lahko preobrnejo potek v končnici," je opozoril Nemec.

