Avtor:
Š. L.

Sobota,
28. 3. 2026,
23.19

Osveženo pred

36 minut

Liga NBA, 28. marec

Uradno: Luka Dončić prvič v NBA karieri suspendiran za eno tekmo

Luka Dončić | Luka Dončić je prejel kazen tekme suspenza. | Foto Reuters

Luka Dončić je prejel kazen tekme suspenza.

Foto: Reuters

Luka Dončić je zaradi prejete 16. tehnične napake v sezoni lige NBA prejel tekmo suspenza, kar pomeni da bo manjkal na naslednji tekmi Lakersov z Washington Wizards (torek ob 4.00). V noči na nedeljo je v ligi NBA sicer na sporedu šest tekem. Košarkarji San Antonio Spurs so na prvi tekmi dneva s 127:95 zmagali na gostovanju pri Milwaukee Bucks in prišli do osme zaporedne zmage. Minnesota Timberwolves se bodo pomerili z Detroit Pistons, Phoenix Suns pa čaka srečanje z Utah Jazz.

"Luka Dončić je bil suspendiran za eno tekmo, ker je prejel svojo 16. tehnično napako v sezoni 2025/26," je v uradnem sporočilu zapisal James Jones, izvršni podpredsednik in vodja košarkarskih operacij lige NBA. Vodstvo lige tako ni ugodilo pritožbi Lakersov, Dončić pa bo kazen odslužil v noči na torek po slovenskem času, ko bodo Lakersi gostili Washington Wizards. Ljubljančan je svojo zadnjo tehnično napako prejel 5:12 pred koncem tretje četrtine ob "obračunu" z Zionom Williamsonom ob zmagi Lakersov s 116:99 proti Brooklyn Nets 27. marca v Crypto.com areni. Kazen mu je sicer grozila že prej, po tekmi z Orlandom, ko je zavrelo med Dončićem in Gogo Bitadzejem, a je vodstvo lige takrat po pritožbi tisto tehnično napako ovrglo.

Po pravilih NBA je igralec ali trener samodejno suspendiran za eno tekmo brez plačila, ko v rednem delu sezone prejme 16. tehnično napako. Za vsaki dodatni dve tehnični napaki v isti sezoni sledi še ena dodatna tekma suspenza.

Dončić je prvič v NBA karieri prejel suspenz zaradi tehničnih napak, čeprav je bil temu v preteklosti že blizu. Med letoma 2020 in 2023 je tri zaporedne sezone končal s 15 tehničnimi napakami, lani pa jih je imel 13. Pravzaprav je bil v enakem položaju tudi leta 2023, vendar se je NBA takrat odločila razveljaviti njegovo 16. tehnično napako.

Zmaga za Spurse

San Antonio Spursi nadaljujejo lov na najboljši izkupiček v ligi NBA, saj je za njih prvo mesto v zahodni konferenci še vedno na vidiku. Na prvi sobotni tekmi so Spursi s 127:95 nadigrali Milwaukee Bucks in zmagali še osmič zapored, od 1. februarja pa svoj izplen izboljšali na 24-2, kar je najboljši izkupiček v ligi NBA v tem obdobju, skupno pa so v sezoni pri 56 zmagah in 18 porazih. Milwaukee je na drugi strani izgubil že 44. v sezoni in se mu boj za končnico na vzhodu vse bolj izmika.

San Antonio je visoko nadigral Milwaukee. Foto: Reuters

San Antonio je v dvorani Forum Fiserv že ob polčasu vodil s 67:45, vodil pa je največ z 38 točkami naskoka, medtem ko Bucksi niso vodili niti enkrat na celi tekmi. Sedem košarkarjev v dresih Spursov je bilo dvomestnih, Victor Wembanyama je 23 točkami dodal 15 skokov, Stephon Castle je dosegel trojni dvojček - 22 točk, 10 skokov, 10 asistenc. Za Milwaukee je Gary Trent Jr. vknjižil 18 točk. Ob odsotnosti Giannisa Antetokounmpa je San Antonio skok dobil s 55:41. "Giannis ni zdrav, napreduje pri okrevanju po poškodbi, a ni še zdrav. Pomembno nam je, da dobro okreva, to je naš edini fokus," je že pred tekmo o Grku povedal trener Bucksov, Doc Rivers.

Anthony Edwards je odsoten zaradi poškodbe. Foto: Reuters V ogenj tudi Minnesota

Minnesota je na petem mestu zahoda (45-28), Lakersi so tretji (48-26), tako da bo v boju za čim boljše izhodišče za končnico pomemben vsak obračun. Anthony Edwards se po poškodbi desnega kolena bliža vrnitvi, a v soboto ne bo igral, bo pa Minnesota lovila svojo peto zmago na zadnjih šestih tekmah. 

Kot že omenjeno, bodo Los Angeles Lakers tokrat brez kaznovanega Dončića vnovič na delu v noči na torek, ko bodo gostili skromne Washington Wizards.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.