Luka Dončić je zaradi prejete 16. tehnične napake v sezoni lige NBA prejel tekmo suspenza, kar pomeni da bo manjkal na naslednji tekmi Lakersov z Washington Wizards (torek ob 4.00). V noči na nedeljo je v ligi NBA sicer na sporedu šest tekem. Košarkarji San Antonio Spurs so na prvi tekmi dneva s 127:95 zmagali na gostovanju pri Milwaukee Bucks in prišli do osme zaporedne zmage. Minnesota Timberwolves se bodo pomerili z Detroit Pistons, Phoenix Suns pa čaka srečanje z Utah Jazz.

"Luka Dončić je bil suspendiran za eno tekmo, ker je prejel svojo 16. tehnično napako v sezoni 2025/26," je v uradnem sporočilu zapisal James Jones, izvršni podpredsednik in vodja košarkarskih operacij lige NBA. Vodstvo lige tako ni ugodilo pritožbi Lakersov, Dončić pa bo kazen odslužil v noči na torek po slovenskem času, ko bodo Lakersi gostili Washington Wizards. Ljubljančan je svojo zadnjo tehnično napako prejel 5:12 pred koncem tretje četrtine ob "obračunu" z Zionom Williamsonom ob zmagi Lakersov s 116:99 proti Brooklyn Nets 27. marca v Crypto.com areni. Kazen mu je sicer grozila že prej, po tekmi z Orlandom, ko je zavrelo med Dončićem in Gogo Bitadzejem, a je vodstvo lige takrat po pritožbi tisto tehnično napako ovrglo.

Po pravilih NBA je igralec ali trener samodejno suspendiran za eno tekmo brez plačila, ko v rednem delu sezone prejme 16. tehnično napako. Za vsaki dodatni dve tehnični napaki v isti sezoni sledi še ena dodatna tekma suspenza.

Dončić je prvič v NBA karieri prejel suspenz zaradi tehničnih napak, čeprav je bil temu v preteklosti že blizu. Med letoma 2020 in 2023 je tri zaporedne sezone končal s 15 tehničnimi napakami, lani pa jih je imel 13. Pravzaprav je bil v enakem položaju tudi leta 2023, vendar se je NBA takrat odločila razveljaviti njegovo 16. tehnično napako.

Zmaga za Spurse

San Antonio Spursi nadaljujejo lov na najboljši izkupiček v ligi NBA, saj je za njih prvo mesto v zahodni konferenci še vedno na vidiku. Na prvi sobotni tekmi so Spursi s 127:95 nadigrali Milwaukee Bucks in zmagali še osmič zapored, od 1. februarja pa svoj izplen izboljšali na 24-2, kar je najboljši izkupiček v ligi NBA v tem obdobju, skupno pa so v sezoni pri 56 zmagah in 18 porazih. Milwaukee je na drugi strani izgubil že 44. v sezoni in se mu boj za končnico na vzhodu vse bolj izmika.

San Antonio je visoko nadigral Milwaukee. Foto: Reuters

San Antonio je v dvorani Forum Fiserv že ob polčasu vodil s 67:45, vodil pa je največ z 38 točkami naskoka, medtem ko Bucksi niso vodili niti enkrat na celi tekmi. Sedem košarkarjev v dresih Spursov je bilo dvomestnih, Victor Wembanyama je 23 točkami dodal 15 skokov, Stephon Castle je dosegel trojni dvojček - 22 točk, 10 skokov, 10 asistenc. Za Milwaukee je Gary Trent Jr. vknjižil 18 točk. Ob odsotnosti Giannisa Antetokounmpa je San Antonio skok dobil s 55:41. "Giannis ni zdrav, napreduje pri okrevanju po poškodbi, a ni še zdrav. Pomembno nam je, da dobro okreva, to je naš edini fokus," je že pred tekmo o Grku povedal trener Bucksov, Doc Rivers.

Anthony Edwards je odsoten zaradi poškodbe. Foto: Reuters

Minnesota je na petem mestu zahoda (45-28), Lakersi so tretji (48-26), tako da bo v boju za čim boljše izhodišče za končnico pomemben vsak obračun. Anthony Edwards se po poškodbi desnega kolena bliža vrnitvi, a v soboto ne bo igral, bo pa Minnesota lovila svojo peto zmago na zadnjih šestih tekmah.

Kot že omenjeno, bodo Los Angeles Lakers tokrat brez kaznovanega Dončića vnovič na delu v noči na torek, ko bodo gostili skromne Washington Wizards.

Liga NBA, 28. marec:

Lestvici