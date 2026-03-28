Liga NBA Dončiću prisolila zaušnico, Slovenec odgovoril na najboljši način

Po seriji šestih zaporednih gostovanj so se košarkarji Los Angeles Lakers vrnili v Crypto.com Areno. Jezerniki so na domačem parketu gostili Brooklyn Nets in brez pretiranega naprezanja prišli do nove zmage (116:99). Nekaj skrbi je povzročilo stanje Luke Dončića, ki se je znašel na seznamu načetih košarkarjev, a je Slovenec zaigral in z 41 točkami znova postal prvo ime srečanja. V petek je liga NBA sicer ocenila, da so njegove delnice v boju za naziv najkoristnejšega igralca padle.

Los Angeles Lakers : Brooklyn Nets 116:99 (35:30, 61:59, 84:85)

Učinek Luke Dončića: 41 točk (met za tri 5/10, met iz igre 15/25, prosti meti 6/6), 8 sk., 3 as., 3 ukr. žoge, 5 izg. žog v 38 minutah in 41 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 41, Reaves 26 (met iz igre 7/13, trojke 4/7, prosti meti 8/11, 5 as., 7 sk.), James 14 (met iz igre 5/11, 8 as., 6 sk.), Hayes 10 (8 sk.); Minott 18 (met iz igre 6/12, trojke 4/9), Williams 16 (met iz igre 6/14), Claxton 16 (met iz igre 8/10, 7 sk.)

Vrhunci tekme v Los Angelesu:

Čeprav je moral JJ Redick načrt za gostovanje pri Indiani pripraviti brez številnih košarkarjev, so Los Angeles Lakersi brez večjih težav opravili s skromnimi Pacers. Glavni razlog za to je bil znova Luka Dončić, ki je bil s 43 točkami prvi strelec tekme. Za njim je izjemna serija gostovanj, ki pa je terjala svoj davek.

Rui Hachimura in DeAndre Ayton sta se vrnila v kader. Foto: Guliverimage 27-letnik je bil pred tekmo z Brooklynom sprva na seznamu košarkarjev, pri katerih je nastop postavljen pod vprašaj. Razlog? Bolečine v stegenski mišici. Nekaj ur pred začetkom tekme so iz kluba vseeno sporočili, da je Dončić nared za igro. V kader sta se vrnila DeAndre Ayton in Rui Hachimura. Z Luko ali brez – Lakers bi Brooklyn, ki je v mesto angelov prispel po devetih zaporednih porazih, preprosto morali premagati.

Slovenec zdrsnil na četrto mesto Pred srečanjem z Brooklynom je glavno temo med navijači losangeleške ekipe sicer predstavljala osvežena lestvica kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca lige. NBA je nov vrstni red objavila na uradnih kanalih, z njim pa poskrbela za nemalo privzdignjenih obrvi. Victor Wembanyama has surpassed SGA for No. 1 on the NBA’s MVP rankings.



Luka Doncic falls to 4th place. pic.twitter.com/PlRBILmO2t — Legion Hoops (@LegionHoops) March 27, 2026 Ne toliko s tem, ko je na prvem mestu Shaija Gilgeousa-Alexandra prehitel Victor Wembanyama, precej bolj pa s tem, ko se je od tega prvega mesta oddaljil prej drugouvrščeni Dončić. Po novem je na četrtem mestu, poleg omenjenega dvojca je pred njim še srbski zvezdnik v Denverju, Nikola Jokić. Smo omenili, da je Dončić na zadnjih 11 tekmah v povprečju dosegal skoraj 40 točk na tekmo? Da je temu v povprečju dodajal še več kot osem skokov in več kot sedem asistenc? Da je njegova ekipa na teh 11 tekmah vknjižila deset zmag? Očitno premalo za kritično oko Shauna Powella, ki je sestavil tokratno lestvico. Težko si je predstavljati, kakšno serijo tekem bi potreboval Slovenec, da bi ga prepričal.

24 točk Dončića v prvem polčasu

Tretja ekipa zahoda je brez pretiranega naprezanja pred svojimi navijači hitro prišla do prednosti, z izjemno učinkovitostjo je srečanje odprl Dončić, ki v prvih minutah praktično ni zgrešil meta iz igre.

Sredi prve četrtine so domači tako vodili že za 12 točk (22:10), a so brez posebnih prizadevanj v obrambi enako hitro dovolili, da se vrne v igro. Po uvodnih 12 minutah igre je bil rezultat 35:30, slovenski košarkarski as pa je imel na svojem računu 14 točk.

LUKA DONCIC STEPBACK THREE 😭🔥



24 POINTS IN THE 1ST HALF 🪄



Dončić in Reaves sta na začetku druge četrtine sedla na klop, ob LeBronu Jamesu pa je glavno besedo v napadu prevzel njegov sin Bronny James. Gostje so v teh minutah za kratek čas celo prišli do vodstva, a je Slovenec ob vrnitvi na parket stvari hitro spet postavil na svoje mesto.

Postajalo je očitno, da bi se lahko na tej tekmi lotil kakšnega od svojih strelskih rekordov, brez težav je prihajal do zaključkov, vprašanje je bilo le, koliko energije je pripravljen porabiti. Prvi polčas je končal pri 24 točkah, Los Angeles Lakers so vodili z 61:59.

Vnovič 16. tehnična napaka

Tudi v nadaljevanju so domačini na videz brez težav nadzirali dogajanje na parketu, a na plin vseeno niso pritisnili dovolj odločno, da bi si pred zadnjo četrtino priigrali občutnejšo prednost. Dončić si je medtem (vnovič) prislužil 16. tehnično napako v sezoni, kar pomeni, da bo po vsej verjetnosti izpustil obračun z Washingtonom, ki bo na sporedu v noči na torek.

Sodniki so se za kazen odločili, ko se je slovenski zvezdnik zapletel v spor z Ziariejem Williamsom.

Luka Doncic & Ziarie Williams get tangled up. 👀🍿



Ziarie catches Luka in the face.



Lakers so v zadnjih 12 minut obračuna vstopili s točko prednosti (85:84). Priložnost, da bi JJ Redick nosilcem igre vsaj v končnici ponudil nekaj počitka, je splavala po vodi, gostje so ostajali v igri. Glavno besedo je v nekaj zaporednih napadih domačih nato prevzel Reaves, ki je zadel tri mete z razdalje, svoje pa je na obeh koncih parketa dodal še Dončić.

Štiri minute pred koncem so domači po dolgem času spet povedli za deset točk in postalo je jasno, da presenečenja v Crypto.com Areni ne bo. Jezerniki so slavili s 116:109, to je 14. zmaga na zadnjih 16 tekmah. Dončić je srečanje končal pri 41 točkah, 8 skokih in 3 asistencah. Petič je na zadnjih desetih tekmah dosegel vsaj 40 točk. Večkrat je dal jasno vedeti, kako malo mu pomenijo osebne statistike in priznanja, a je s sobotno predstavo vsekakor poslal novo sporočilo tistim, ki ga niti zdaj ne vidijo med najboljšimi tremi košarkarji lige.

Liga NBA, 27. marec:

Lestvici