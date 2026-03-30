Lovrenška jezera: eden najbolj posebnih kotičkov Pohorja

Če ste konec februarja z družino pobegnili na Primorsko , potem veste, kako malo je v resnici potrebno, da konec tedna postane doživetje. Malo sonca, dobra ideja in odločitev, da domača opravila pač počakajo. Tokrat nas je pot zanesla proti Pohorju – med gozdove, kjer se tempo umiri, telefon izgubi signal in otroci nehajo spraševati, kdaj gremo domov.

To je drugi del serije Družina potuje , kjer iščemo ideje za družinske izlete po Sloveniji, ki niso zahtevni, niso dragi in ne potrebujejo popolnega načrta. Gre za kratke pobege, ki jih lahko uresničite že ta konec tedna – in če obstaja regija, kjer to še posebej velja, je to Štajerska. Ne tista razgledniška, ampak tista malo bolj divja. Tista, kjer otroci hodijo po lesenih brveh nad temnimi jezeri, iščejo škrate v gozdu in začutijo, kaj pomeni iti na raziskovanje.



V nadaljevanju preverite štiri ideje za družinski izlet na Pohorju, ki jih boste želeli shraniti in zelo verjetno obiskati že prvi prost konec tedna.

Obstajajo izleti, kjer otroci hodijo, ker morajo. Obstajajo pa tudi izleti, kjer hodijo, ker jih vleče naprej. Lovrenška jezera sodijo v drugo kategorijo.

Če bi morali izbrati en izlet na Pohorju, ki vedno deluje – pri mlajših otrocih, šolarjih in tudi starših – bi to bila Lovrenška jezera. Ne zato, ker je pot najlažja, temveč zaradi občutka, ki ga ustvari pokrajina: lesene brvi, ki vijugajo čez šotna tla; temna jezerca, ki so videti skoraj skrivnostno; razgledni stolp, ki odpre pogled daleč čez gozdove … in tisti trenutek, ko otroci za nekaj minut utihnejo in samo opazujejo.

Lesene brvi, ki se vijejo čez šotna tla, vodijo do Lovrenških jezer in ustvarjajo občutek, kot da hodite po povsem drugačnem svetu. Foto: Maja Peterlin

Lovrenška jezera: izlet, kjer se vse malo upočasni

To je eden tistih izletov, kjer tempo ni več pomemben. Hodite počasneje, večkrat se ustavite, otroci pa brez posebnega spodbujanja raziskujejo okolico, skačejo čez korenine in z zanimanjem opazujejo vse, kar se dogaja okoli njih.

Pot ni zahtevna, kar je za družine pomembno. Večino časa je položna in dovolj razgibana, da otrokom ni dolgčas, hkrati pa ne zahteva posebne pripravljenosti. Do jezer boste z otroki in vmesnimi postanki potrebovali približno uro in pol, kar se izkaže za ravno prav dolgo, da izlet ostane do konca prijeten.

Ko pridete do lesenih brvi, ki vodijo čez jezerca, postane jasno, zakaj je to ena najbolj priljubljenih družinskih točk na Pohorju. Razgledni stolp odpre pogled čez gozdove, ob jezerih pa so klopi, kjer si lahko v miru vzamete čas za malico.

Razgledni stolp pri Lovrenških jezerih odpre pogled čez neskončne pohorske gozdove. Foto: Shutterstock

Lovrenška jezera so zanimiva tudi zato, ker ponujajo ravno dovolj avanture, da otroci dobijo občutek raziskovanja, hkrati pa ostajajo varna in dostopna. Pri tem lahko hodijo po lesenih poteh nad vodo, opazujejo lokvanje in poslušajo zvoke gozda.

Škratova učna pot: izlet, kjer hoja postane igra

Če so Lovrenška jezera izlet, kjer se vse umiri, je Škratova učna pot na Rogli popolno nasprotje. To je izlet, kjer otroci ne hodijo zato, ker bi morali, ampak zato, ker ves čas nekaj iščejo in imajo občutek, da so del zgodbe.

Pot se začne v bližini hotela Planja na Rogli in že po prvih metrih postane jasno, da to ni klasičen sprehod. Med potjo se vrstijo postaje, kjer otroci spoznavajo živali, rastline in življenje v pohorskih gozdovih, hkrati pa ves čas iščejo sledi škratov, ki naj bi tukaj živeli.

Sprehod po Škratovi učni poti na Rogli hitro postane igra za vso družino. Foto: Shutterstock

Pot je krožna in dolga približno štiri kilometre, kar pomeni, da je ravno prav dolga za družinski izlet, brez občutka, da bi bilo treba hiteti ali priganjati. Vmes se rahlo vzpne proti stolpu na Rogli, kjer se odprejo razgledi čez Pohorje, nato pa se spusti proti eni najbolj zanimivih točk za otroke – Pohorski vasici.

Konec v Pohorski vasici je tisti del, kjer se izlet za večino družin še ne konča. Lesene hiške, igrala in manjši doživljajski elementi ustvarijo prostor, kjer otroci zlahka ostanejo še več ur. V vasici je vse narejeno iz naravnih materialov, kar celotni izkušnji doda občutek pristnosti.

Pohorska vasica na Rogli s svojimi lesenimi hiškami in igrali ustvari prostor, kjer se izlet naravno spremeni v igro. Foto: Shutterstock

Pot med krošnjami: ko pogled na svet dobi novo perspektivo

Če Škratova učna pot otroke potegne v zgodbo, jih Pot med krošnjami dobesedno dvigne nad njo. Že sam začetek, ko stopite na leseno pot med visokimi pohorskimi smrekami, naredi svoje. Otroci hodijo nekoliko počasneje, gledajo okoli sebe, potem pa prvič pogledajo navzdol in ugotovijo, da so visoko nad tlemi.

Pot, ki je speljana med krošnjami dreves, je dolga nekaj več kot kilometer in ves čas vijuga skozi gozd. Ni zahtevna, je pa dovolj drugačna, da ostane v spominu. Med hojo se odpirajo razgledi, vmes pa so postaje, kjer lahko otroci na igriv način spoznavajo naravo Pohorja.

Pot med krošnjami in razgledni stolp na Rogli ponujata pogled iz povsem nove perspektive. Foto: Shutterstock

Vrhunec pa pride na koncu. Razgledni stolp, visok 37 metrov, odpre pogled, ki seže daleč čez pohorske gozdove, ob jasnem vremenu pa vse do Triglava. Otroke pa na vrhu čaka trenutek, ki ga ne pozabijo: spust po dolgem toboganu v notranjosti stolpa.

Črno jezero: ko iščete nekaj krajšega in bolj umirjenega

Do njega vodi kratka, do 30-minutna pot iz Osankarice, ki je nezahtevna in primerna tudi za mlajše otroke. Pot vas pelje skozi gozd, deloma po lesenih brveh, ki prečkajo močvirnat teren, in že sama po sebi deluje kot uvod v nekaj bolj umirjenega.

Črno jezero, skrito sredi pohorskih gozdov, deluje mirno in skoraj skrivnostno. Foto: Shutterstock

Ko pridete do jezera, se tempo spremeni. Voda je temna, skoraj črna, a v resnici izjemno čista. Okoli so klopi, kjer se lahko ustavite, pojeste malico ali pa samo sedite in opazujete. Ni veliko za početi in ravno v tem je njegov čar. Otroci običajno raziskujejo okolico, opazujejo vodo, iščejo veje in kamne, starši pa sedijo brez občutka, da bi morali kam naprej.

Konci tedna, ki ostanejo Takšni izleti niso zapleteni. Ne zahtevajo dolge priprave ali popolnega načrta. Potrebna je le odločitev, da greste. Prav to pa je bistvo serije Družina potuje – da sončni konci tedna niso več razpeti med opravke in želje, ampak postanejo to, kar bi morali biti – čas za družino. Naslednji konec tedna zato ne razmišljajte predolgo. Pohorje vas čaka.