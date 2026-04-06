Razglasili najboljše obmorske destinacije za družinske počitnice

Ko načrtujemo popolne družinske počitnice, moramo iskati ravnovesje med željami otrok in potrebami odraslih. Zato je ključno izbrati destinacijo, ki najmlajšim nudi dovolj zabave, staršem omogoča sprostitev, celo družino pa razveseli s prijetnim vremenom.

Ali vsako leto razmišljate, kje bi poleti počitnikovali z družino, nato pa izberete isto, že preverjeno destinacijo? Strah pred potovanjem v nove kraje je pri družinah z otroki pogost, zato so se pri znani potovalni agenciji TUI odločili, da to olajšajo s seznamom najboljših evropskih obmorskih destinacij za družinske počitnice.

Analizirali so več kot 150 obalnih destinacij po vsej Evropi in jih razvrstili glede na to, kaj ponujajo družinam. Kaj so bili kriteriji? Med drugim število vodnih in drugih tematskih parkov, možnosti za ekskurzije, otroške zabavne vsebine ter ponudba družinam prijaznih hotelov. Na podlagi te analize so sestavili seznam desetih najboljših družinskih destinacij v Evropi za letošnje leto.

10. Marmaris, Turčija

Turško letovišče na tako imenovani Turkizni rivieri se je uvrstilo na deseto mesto. Slovi po zelo toplih poletnih dneh, ko povprečna temperatura znaša 28,7 stopinje Celzija, in ima v povprečju kar 94 družinam prilagojenih hotelov na deset kvadratnih kilometrov. Družinam je na voljo ogromno možnosti, od sproščenih juter na plaži do izletov z ladjico in vodnih aktivnosti.

9. Side, Turčija

Tudi na deveto mesto najboljših družinskih destinacij se je uvrstilo turško letovišče, in sicer Side na južni obali Turčije. Tam so v analizi zabeležili v povprečju 33 družinam prijaznih hotelov na deset kvadratnih kilometrov, sicer pa Side opisali kot popolno kombinacijo sprostitve na čudovitih plažah in zgodovine, ki jo nudi šarmantno staro mesto.

8. Limassol, Ciper

Na osmem mestu je znano ciprsko letovišče Limassol, ki je sicer z obilico možnosti za nočno življenje priljubljeno pribežališče odraslih, a ima obenem tudi bogato ponudbo za družine z otroki. Poleti skorajda ne poznajo slabega vremena, povprečna temperatura je 26,8 stopinje Celzija, kar zagotavlja neskončno morsko zabavo.

7. Pafos, Ciper

Na sedmem mestu je še eno priljubljeno letovišče na grškem delu Cipra. Tudi Pafos se lahko pohvali z ugodnim vremenom. Obiskovalce pred poletno pripeko rešuje prijeten vetrič, zaradi česar je odlična izbira tudi za družine z zelo majhnimi, na vročino občutljivimi otroki, odrasle ljubitelje zgodovine pa navduši tamkajšnje staro mestno jedro.

6. Rodos, Grčija

Na šestem mestu je grški otok Rodos, ki s 27,6 stopinje Celzija dosega eno najvišjih poletnih povprečnih temperatur med izbranimi destinacijami, a je to obenem otok, kjer praktično ves čas piha veter, zato je poletno vročino veliko lažje prenašati. Otok omogoča veliko zanimivih izletov, tudi na peščeno plažo Tsambika, ki jo opisujejo kot eno najboljših za družine.

5. Barcelona, Španija

Na petem mestu je Barcelona, ki se kot veliko mesto na prvi pogled ne zdi kot izbira za družinske počitnice ob morju, a to ne pomeni, da ne omogoča prav tega. Družine se lahko zabavajo na mestnih plažah, raziskujejo Gaudíjev pisani park Güell in obiščejo slavno cerkev Sagrada Família, ob tem pa se na vsakem mestnem trgu navdušujejo nad živahno atmosfero.

4. Catania, Italija

Catania na vzhodni obali Sicilije velja za odlično izbiro za družine in se je zato uvrstila na četrto mesto. Zaradi letališča jo odlikuje odlična prometna povezanost, tamkajšnje plaže omogočajo obilico morske zabave, tako otroke kot starše bo zagotovo osupnil pogled na Etno, zaljubljenci v zgodovino pa bodo navdušeni nad baročno arhitekturo.

3. Porto, Portugalska

Na tretje mesto se je uvrstilo portugalsko mesto Porto, ki so mu kot družinam naklonjeni destinaciji prisodili kar devet točk od desetih. Mesto je polno družinam prijaznih hotelov in zanimivih atrakcij, otroci lahko uživajo na zlatih plažah, sprehodih ob reki in številnih zelenih površinah, medtem ko starše navdušuje pestra gastronomska ponudba.

2. Neapelj, Italija

Na visoko drugo mesto se je uvrstil Neapelj, na prvi pogled kaotično južnoitalijansko mesto, ki pa očara stare in mlade. Je popolna izbira za družine, ki iščejo kombinacijo kulture, zabave, sonca in dobre hrane. Možnosti za izlete je ogromno: od bližnjih otokov, kot sta Capri in Ischia, do starodavnih Pompejev in ognjenika Vezuv, ki se dviga nad mestom.

1. Lizbona, Portugalska

Na prvo mesto najboljših družinskih destinacij za letošnje leto se je uvrstila Lizbona. Glavno mesto Portugalske izstopa po izjemno raznoliki ponudbi v vseh kategorijah, ki so bistvene za družine. Ima veliko družinam prijaznih hotelov, prav tako družinam prijazne so nekoliko nižje poletne temperature, ki poskrbijo za prijetno bivanje. Družine lahko dneve ob morju kombinirajo z izleti z ladjicami in spoznavanjem kulture, otroke pa bo nedvomno navdušil mestni oceanarij, ki je eden največjih v Evropi.

