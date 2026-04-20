Citypark bo ta vikend v znamenju čarovniških trikov in iluzij

Na prireditvenem prostoru pri Humanicu bodo v petek in soboto na Festivalu iluzij predstave vrhunskih iluzionistov, čarovniški sejem, interaktivne delavnice in predstavitve trikov.

V našo največjo nakupovalno destinacijo prihaja skrivnostni svet čarovništva. Obiskovalci vseh generacij bodo na Festivalu iluzij ta petek in soboto lahko doživeli magijo v živo. V sklopu dogajanja bodo potekali čarovniški sejem, interaktivne delavnice, raznolike odrske predstave in predstavitve bližnjih ("close up") trikov, ki navdušujejo s svojo neposrednostjo in spretnostjo.

Foto: Citypark Na čarovniškem odru se bodo predstavili vrhunski domači in mednarodni umetniki, med njimi Maga Gisell, Zippo Guo, Arbadakarba, Magic Wladimir, Sam Sebastian in Mari Tenar. Vsak izmed njih se bo predstavil s svojim edinstvenim slogom, ki združujejo elemente magije, gledališča, plesa, cirkusa in vizualne umetnosti.

Maga Gisell ni le iluzionistka, temveč pripovedovalka zgodb, ki s svojo umetnostjo briše meje med gledališčem, pantomimo in sodobno magijo. Perujska umetnica, ki si je svoj dom ustvarila v Barceloni, velja za eno najbolj izstopajočih ženskih figur v svetu iluzionizma, kar dokazujejo številne mednarodne nagrade in finalni nastop v televizijskem spektaklu Pura Magia.

Iz Kitajske prihaja Zippo Guo, vizualni poet, ki redefinira meje odrske umetnosti. Umetnik v svojih nastopih mojstrsko prepleta vrhunsko manipulacijo, fizično gledališče in elemente sodobnega plesa. Njegov edinstven slog mu je prinesel naziv nizozemskega prvaka v manipulaciji in prestižno vabilo v svetovno znano produkcijo The Illusionists (Cirque du Soleil).

Slovenski tandem ARBADAKARBA, Matjaž in Tina Vrdjuka Kekec pripravljata nepozabno doživetje. Finalista oddaje Slovenija ima talent v svojem nastopu spretno prepletata vrhunsko žongliranje, osupljivo iluzijo in obilo smeha. Dokazujeta, da je cirkus več kot le spretnost – je način življenja in iskrene otroške radosti.

Magic Wladimir je slovenska legenda svetovnih magičnih odrov. Je sinonim za vrhunsko iluzionistično umetnost v Sloveniji in v svetu, saj je kot prvi slovenski čarodej stopil na zmagovalni oder svetovnega prvenstva iluzionistov (FISM). Postavil je temelje sodobne slovenske magije in si pridobil spoštovanje največjih imen v industriji.

Sam Sebastian je edini slovenski umetnik, ki v svojih nastopih mojstrsko združuje vrhunsko magijo, psihološki mentalizem in fascinantno umetnost ventrilokvizma. Je eden najbolj prepoznavnih in nagrajenih slovenskih iluzionistov in ventrilokvistov, ki že več kot dve desetletji premika meje sodobne magije. V njegovem nastopu se na odru srečajo hitri prsti, branje misli in oživljene lutke.

Mari Tenar je vrhunska ljubljanska umetnica ruskih korenin, ki s svojo neulovljivo energijo prinaša svežino v svet lutkarstva, cirkusa in klovnade. Kot diplomantka slovite sanktpeterburške akademije za gledališko umetnost v slovenski kulturni prostor vnaša visoko tehnično dovršenost, prepleteno z globoko estetsko noto, njen svet pa je poln nežnih metamorfoz, kjer glavno vlogo igra vizualna magija milnih mehurčkov. Mari iz navadne milnice ustvarja lebdeče skulpture in orjaške mavrične balone, ki v kombinaciji z animacijo lutk in sodobno klovnado pričarajo pravo gledališko sinestezijo.

Obiskovalci lahko pričakujejo nepozabno izkušnjo s prepletom domišljije in resničnosti, ki bo obiskovalce popeljal v svet, kjer je mogoče prav vse.

CITYPARK – nakupovalno destinacijo upravlja družba SES Spar European Shopping Centers



Citypark je s 53 tisoč kvadratnimi metri najemnih površin največje nakupovalno središče v skupini SES. Navdušuje z bogato ponudbo 120 trgovin in lokalov, med katerimi so številne mednarodne verige in edinstvene poslovalnice v regiji. V Cityparku se nahajajo edine trgovine Primark, Mac, Replay in Lego Store v Sloveniji.

SES Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi ter eno nakupovalno ulico na Dunaju. Najemniki v nakupovalnih središčih SES so leta 2025 z več kot 116 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,61 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. SES je podjetje v skupini SPAR Avstrija.



