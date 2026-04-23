R. S.

Četrtek,
23. 4. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 23 minut

Četrtek, 23. 4. 2026, 4.00

Kam za vikend: med starodobnike, vrtnice in vinograde ali na brezplačne meritve

Revija starodobnikov Društva starodobnih vozil Kamnik, Volčji Potok | V Arboretumu Volčji Potok bo na ogled revija starodobnih avtomobilov in motorjev. | Foto STA

V Arboretumu Volčji Potok bo na ogled revija starodobnih avtomobilov in motorjev.

Foto: STA

Pred nami je pomladni konec tedna, ki kliče po raziskovanju, druženju in novih doživetjih. Po Sloveniji se vrstijo dogodki za vse okuse – od športnih izzivov in kulinaričnih festivalov do kulturnih in glasbenih večerov. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih idej, ki vas bodo zagotovo zvabile iz domačega naslonjača. Za še več navdiha pa pokukajte na našo stran Siol Dogodki.

Ultra Trail Vipava Valley | Foto: STA Foto: STA Ultra Trail Vipava Valley

Vipavska dolina bo zaživela v ritmu korakov najbolj vztrajnih tekačev. Ultra Trail Vipava Valley, ki spada med največje trail tekaške dogodke v Sloveniji, ponuja razdalje od 10 do 160 kilometrov, ki vodijo po razglednih poteh Vipavske doline, med vinogradi, kraškimi planotami in gorskimi grebeni. Dogodek vsako leto privabi številne domače in tuje tekače, zaradi izjemnih razgledov in vzdušja pa na svoj račun pridejo tudi gledalci.

Ne zamudite – Ultra Trail Vipava Valley – Siol Dogodki

Sečoveljske soline. Aleksander Valentin. | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Solinarski praznik v Piranu

Solinarski praznik ob prazniku sv. Jurija je tradicionalna etnološka prireditev v Piranu, ki zaznamuje začetek solinarske sezone in zavetnika mesta. Praznik obuja bogato solinarsko dediščino s povorko, sejemsko ponudbo na Tartinijevem trgu, kulturnim programom in prihodom solinarjev v soline. Dogodek je odlična priložnost, da doživite zgodbo mesta skozi njegove najstarejše običaje.

Več na – Solinarski praznik – Siol Dogodki

Program spremljanja telesne zmogljivosti SLOfit odrasli | Foto: STA Foto: STA Brezplačne meritve SLOfit

Če želite preveriti svojo telesno pripravljenost, je to prava priložnost. Raziskovalna skupina SLOfit s Fakultete za šport v Ljubljani organizira brezplačne meritve za odrasle in seniorje, ki so del največje raziskave o telesni zmogljivosti pri nas. Meritve so namenjene starim od 18 do 65 let in seniorjem (65+ let), zaradi omejenega števila mest pa je potrebna predhodna prijava.

Ne spreglejte – SLOfit meritve – Siol Dogodki

Orange Wine Festival, Izola | Foto: STA Foto: STA Orange Wine Festival v Izoli

Orange Wine Festival že od začetka prejšnjega desetletja odraža in soustvarja najnovejše trende v vinskem svetu. Z vse večjim poudarkom na sonaravni pridelavi se je postopoma krepilo zanimanje za nekoč nišni segment vinarstva, ki danes vse bolj postaja ena ključnih razvojnih usmeritev. Na festivalu, ki ga bo ponovno gostila Izola, se bodo predstavili vinarji iz Evrope in širše. Dogodek bo ponudil celovit vpogled v svet naravnih vin, ki ga bodo dopolnile skrbno izbrane kulinarične kreacije priznanih gostincev in ponudnikov.

Več na – Orange Wine Festival – Siol Dogodki

Dom pod gorco | Foto: STA Foto: STA Dobrodelni koncert Doma pod gorco

Dom pod gorco v Mariboru pripravlja dobrodelni koncert, s katerim želi zbrati sredstva za nakup terapevtskega laserja, pomembnega pripomočka za sodobno fizioterapevtsko obravnavo stanovalcev doma. Terapevtski laser dokazano lajša bolečine, pospešuje okrevanje ter izboljšuje gibljivost in kakovost življenja starejših. Na odru se bodo zvrstili priznani in mladi glasbeni ustvarjalci, vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic pa bodo namenjena nakupu terapevtskega laserja.

Ne zamudite – Dobrodelni koncert – Siol Dogodki

Festival vrtnic, Nova Gorica | Foto: STA Foto: STA Festival vrtnic v Novi Gorici

V Novi Gorici vsako leto od konca aprila do konca maja poteka priljubljen festival, posvečen roži vseh rož – vrtnici. Središče dogajanja je na vrtu frančiškanskega samostana Kostanjevica, ki se ponaša s slovito zbirko starinskih, opojno dišečih vrtnic burbonk. Tu je zbrana večina od skupno 80 poznanih vrst teh cvetic. V času festivala se lahko obiskovalci udeležijo vodenih strokovnih ogledov, razstav, različnih predavanj ter ustvarjalnih delavnic na temo vrtnic.

Shrani dogodek – Festival vrtnic – Siol Dogodki

Čokoladno vino | Foto: STA Foto: STA Festival vina in čokolade

Festival vina in čokolade je priljubljen gurmanski dogodek, kjer se v sproščenem festivalskem vzdušju srečajo vrhunska vina, izbrane čokolade in lokalne zgodbe. Obiskovalce čakajo številni ponudniki, raznolika ponudba okusov ter prijetno druženje za vse generacije. Dogodek je namenjen ljubiteljem vina, sladkosnedom in vsem, ki si želijo kakovostnega doživetja v dobri družbi. V sklopu festivala podeljujejo tudi naziva naj vinska hiša in naj čokoladnica.

Ne zamudite – Festival vina in čokolade – Siol Dogodki

Salama, narezek | Foto: STA Foto: STA Praznik salam in bunk

V Šentilju pri Velenju bo zadišalo po domačih suhomesnatih dobrotah. Organizatorji tradicionalnega praznika salam vabijo na pokušino salam in bunk ter druženje z izdelovalci. Dogajanje popestri tudi tekmovalni del in razglasitev najboljših izdelkov. Prireditev je odlična izbira za vse ljubitelje pristnih domačih okusov.

Več na – Praznik salam – Siol Dogodki

Rock koncert | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock ŠentRock 2026

V Šentjur se vrača legendarni ŠentRock, z njim pa tudi eksplozija vrhunske rock glasbe, ki bo ogrela šentjursko ozračje in stresla tla pod nogami. Festival, ki je skozi leta postal sinonim za vrhunsko rock energijo, bo znova združil ljubitelje glasbe vseh generacij. Dogodek bo na parkirišču za Občino Šentjur, organizatorji pa obljubljajo, da bo letošnji Šentrock nekaj posebnega, saj Študentski klub mladih Šentjur praznuje 30-letnico obstoja, pa tudi zato ker v mesto prihaja Siddharta.

Ne spreglejte – ŠentRock 2026 – Siol Dogodki

Revija starodobnikov Društva starodobnih vozil Kamnik, Volčji Potok | Foto: STA Foto: STA Revija starodobnikov v Arboretumu Volčji Potok

Ljubitelji starodobnih vozil bodo na svoj račun prišli v Arboretumu Volčji Potok. Društvo starodobnih vozil Kamnik tam pripravlja revijo starodobnikov, na kateri bodo predstavili bogato tehniško dediščino starodobnih avtomobilov in motorjev. Razstava ponuja vpogled v preteklost mobilnosti in navdušuje z ohranjenimi primerki. Ogled razstave v Arboretumu je brezplačen, plača se le vstopnino v park.

Več na – Revija starodobnikov – Siol Dogodki
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.