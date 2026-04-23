Pred nami je pomladni konec tedna, ki kliče po raziskovanju, druženju in novih doživetjih. Po Sloveniji se vrstijo dogodki za vse okuse – od športnih izzivov in kulinaričnih festivalov do kulturnih in glasbenih večerov. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih idej, ki vas bodo zagotovo zvabile iz domačega naslonjača.

Vipavska dolina bo zaživela v ritmu korakov najbolj vztrajnih tekačev. Ultra Trail Vipava Valley, ki spada med največje trail tekaške dogodke v Sloveniji, ponuja razdalje od 10 do 160 kilometrov, ki vodijo po razglednih poteh Vipavske doline, med vinogradi, kraškimi planotami in gorskimi grebeni. Dogodek vsako leto privabi številne domače in tuje tekače, zaradi izjemnih razgledov in vzdušja pa na svoj račun pridejo tudi gledalci.

Solinarski praznik ob prazniku sv. Jurija je tradicionalna etnološka prireditev v Piranu, ki zaznamuje začetek solinarske sezone in zavetnika mesta. Praznik obuja bogato solinarsko dediščino s povorko, sejemsko ponudbo na Tartinijevem trgu, kulturnim programom in prihodom solinarjev v soline. Dogodek je odlična priložnost, da doživite zgodbo mesta skozi njegove najstarejše običaje.

Če želite preveriti svojo telesno pripravljenost, je to prava priložnost. Raziskovalna skupina SLOfit s Fakultete za šport v Ljubljani organizira brezplačne meritve za odrasle in seniorje, ki so del največje raziskave o telesni zmogljivosti pri nas. Meritve so namenjene starim od 18 do 65 let in seniorjem (65+ let), zaradi omejenega števila mest pa je potrebna predhodna prijava.

Orange Wine Festival že od začetka prejšnjega desetletja odraža in soustvarja najnovejše trende v vinskem svetu. Z vse večjim poudarkom na sonaravni pridelavi se je postopoma krepilo zanimanje za nekoč nišni segment vinarstva, ki danes vse bolj postaja ena ključnih razvojnih usmeritev. Na festivalu, ki ga bo ponovno gostila Izola, se bodo predstavili vinarji iz Evrope in širše. Dogodek bo ponudil celovit vpogled v svet naravnih vin, ki ga bodo dopolnile skrbno izbrane kulinarične kreacije priznanih gostincev in ponudnikov.

Dom pod gorco v Mariboru pripravlja dobrodelni koncert, s katerim želi zbrati sredstva za nakup terapevtskega laserja, pomembnega pripomočka za sodobno fizioterapevtsko obravnavo stanovalcev doma. Terapevtski laser dokazano lajša bolečine, pospešuje okrevanje ter izboljšuje gibljivost in kakovost življenja starejših. Na odru se bodo zvrstili priznani in mladi glasbeni ustvarjalci, vsa zbrana sredstva od prodaje vstopnic pa bodo namenjena nakupu terapevtskega laserja.

V Novi Gorici vsako leto od konca aprila do konca maja poteka priljubljen festival, posvečen roži vseh rož – vrtnici. Središče dogajanja je na vrtu frančiškanskega samostana Kostanjevica, ki se ponaša s slovito zbirko starinskih, opojno dišečih vrtnic burbonk. Tu je zbrana večina od skupno 80 poznanih vrst teh cvetic. V času festivala se lahko obiskovalci udeležijo vodenih strokovnih ogledov, razstav, različnih predavanj ter ustvarjalnih delavnic na temo vrtnic.

Festival vina in čokolade je priljubljen gurmanski dogodek, kjer se v sproščenem festivalskem vzdušju srečajo vrhunska vina, izbrane čokolade in lokalne zgodbe. Obiskovalce čakajo številni ponudniki, raznolika ponudba okusov ter prijetno druženje za vse generacije. Dogodek je namenjen ljubiteljem vina, sladkosnedom in vsem, ki si želijo kakovostnega doživetja v dobri družbi. V sklopu festivala podeljujejo tudi naziva naj vinska hiša in naj čokoladnica.

V Šentilju pri Velenju bo zadišalo po domačih suhomesnatih dobrotah. Organizatorji tradicionalnega praznika salam vabijo na pokušino salam in bunk ter druženje z izdelovalci. Dogajanje popestri tudi tekmovalni del in razglasitev najboljših izdelkov. Prireditev je odlična izbira za vse ljubitelje pristnih domačih okusov.

V Šentjur se vrača legendarni ŠentRock, z njim pa tudi eksplozija vrhunske rock glasbe, ki bo ogrela šentjursko ozračje in stresla tla pod nogami. Festival, ki je skozi leta postal sinonim za vrhunsko rock energijo, bo znova združil ljubitelje glasbe vseh generacij. Dogodek bo na parkirišču za Občino Šentjur, organizatorji pa obljubljajo, da bo letošnji Šentrock nekaj posebnega, saj Študentski klub mladih Šentjur praznuje 30-letnico obstoja, pa tudi zato ker v mesto prihaja Siddharta.

Ljubitelji starodobnih vozil bodo na svoj račun prišli v Arboretumu Volčji Potok. Društvo starodobnih vozil Kamnik tam pripravlja revijo starodobnikov, na kateri bodo predstavili bogato tehniško dediščino starodobnih avtomobilov in motorjev. Razstava ponuja vpogled v preteklost mobilnosti in navdušuje z ohranjenimi primerki. Ogled razstave v Arboretumu je brezplačen, plača se le vstopnino v park.