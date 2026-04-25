Bo Janša za Izrael novi Orban?

V senci burnega političnega dogajanja in sestavljanja koalicije ljubljansko državno tožilstvo nadaljuje preiskavo zadeve Black Cube, ki se nanaša na domnevno vmešavanje tujih obveščevalcev v volitve v Sloveniji. Avtor članka v Mladini pri tem izpostavi povezavo med domnevnim delovanjem izraelskih obveščevalcev v slovenski politiki in širšimi interesi Izraela v Evropski uniji. Potem ko je Izrael s porazom Viktorja Orbana na nedavnih volitvah izgubil svojega velikega zaveznika, sta za Izrael postala Slovenija in Janez Janša zelo pomembna.

V času politične negotovosti v Sloveniji bo imela ključno vlogo predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki mora do 10. maja državnemu zboru predlagati kandidata za novega mandatarja. Konec marca je Pirc Musar po sestanku Sveta za nacionalno varnost, kjer se je seznanila z dokazi v zadevi Black Cube, dejala, da ne želi, "da bi vlado sestavljal nekdo, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na volitve". Dejala je tudi, da ne dvomi, da so tuji akterji vplivali na volitve, a da odločitve o tej zadevi ne more prejudicirati. "Dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cube, bom v nehvaležni situaciji, zato apeliram na vse ustrezne institucije, na organe pregona, da se ta zgodba razčisti čim prej," je takrat pozvala predsednica republike.

Po informacijah Mladine je ljubljansko državno tožilstvo, ki trenutno vodi kriminalistično preiskavo primera Black Cube, že identificiralo izraelske operativce, prav tako obstajata vsaj dve priči, ki sta videli srečanje med Janezom Janšo in predstavniki izraelskega podjetja Black Cube, med drugim tudi z njenim ustanoviteljem Danom Zorello. Tožilstvo v odgovoru na njihova vprašanja ni zanikalo, da je med osumljenimi Janez Janša, so pa odgovorili, da so nekateri podatki v zadevi opredeljeni kot tajni, kar bi lahko nakazovalo na to, da policija že ima konkretne osumljence, piše Mladina.

Kljub temu, da je predsednica republike jasno dala vedeti, kakšno je njeno stališče v zadevi Black Cube, bo njena odločitev odvisna od razjasnitve dejstev v preiskavi. Dejstvo pa je, da ustava v 111. členu pri imenovanju mandatarja ne omenja omejitev glede kazenskih postopkov. Kot navaja Mladina, to pomeni, da lahko tako Pirc Musar kot tudi večina poslancev Janšo predlaga za mandatarja, tudi če je osumljen ali obtožen kaznivega dejanja zoper suverenost države.

Izrael izgubil pomembnega zaveznika

Viktor Orban je po 16 letih na oblasti moral priznati poraz. Foto: Guliverimage Avtor članka v Mladini v nadaljevanju piše o tem, kako pomembna je izvolitev Janeza Janše za novega mandatarja za Izrael. S porazom Viktorja Orbana na nedavnih volitvah na Madžarskem je namreč Izrael izgubil pomembnega zaveznika, preko katerega je lahko uveljavljal svoje interese v EU. Medtem ko so ostale članice podprle sprejetje sankcij proti Izraelu in njihovim posameznikom, je to Madžarska blokirala in s tem preprečila konsenz. Že ena država članica lahko zaradi načela soglasja v EU blokira pomembne odločitve, zlasti na področju zunanje politike.

Avtor članka zato vidi povezavo med domnevnim vmešavanjem izraelskih obveščevalcev v slovenske volitve in širšimi interesi Izraela v EU. Morebitna izvolitev Janeza Janše bi po njegovem mnenju lahko pomenila, da bi ta prevzel vlogo Viktorja Orbana, Izraelu pa bi zagotovila zaveznika znotraj EU, ki bi lahko vplival na sprejemanje odločitev ali jih celo blokiral.

Janšo avtor članka v Mladini označi za izraelskega dolžnika, ne samo zato, ker naj bi mu izraelski paraobveščevalci pomagali v volilni tekmi, pač pa tudi zato, ker Black Cube razpolaga z deli neobjavljenih posnetkov, na katerih sogovorniki govorijo tudi o svojih izkušnjah z vlado Janeza Janše, beremo v Mladini.

Izjav o pritiskih v času Janševe vlade niso objavili

Eden izmed njih je nekdanji nadzornik in predsednik nadzornega sveta Darsa v tretji Janševi vladi Jože Oberstar, ki se je znašel na nedovoljeno pridobljenih posnetkih, ki jih je slovenska javnost videla pred volitvami. Oberstar je takrat zatrdil, da so posnetki delno zmontirani in vzeti iz konteksta, pri čemer je prepričan, da je bil zlorabljen v politične namene.

Kot je povedal za Mladino, je na posnetku govoril o dogajanju na Darsu, o premierju Robertu Golobu in ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću pa tudi o pritiskih, ki jih je doživel v času vlade Janeza Janše, a slednjega niso objavili. "Sprva sem želel na Dunaj sam s svojim avtom, a so vztrajali, da bodo pome poslali limuzino z voznikom. To so tudi storili. In ko sem vstopil vanjo, sem v kabini opazil majhno kamero, zato sem bil previden v izjavah že v avtu," je Jože Oberstar za Mladino povedal o poti na domnevni sestanek na Dunaj in svoji izkušnji s paraobveščevalci. Foto: STA ,

"Dejal sem jim recimo, da sem pritiske doživljal tudi v času vlade Janeza Janše, da vsi počno enako, da je takšen modus operandi v Sloveniji. In sicer da se z novo vlado zamenjajo vodstva večjih državnih podjetij. Ko so hoteli od mene slišati konkreten primer pritiska, pa sem jim omenil Hajdinjakov primer. In sicer kako se je pod vlado Janeza Janše name pritiskalo, da bi zamenjali predsednika uprave Valentina Hajdinjaka. A ta del ni bil objavljen. Pa tudi to ne, da so vse moje izjave preverljive v medijih," je Oberstar opisal za Mladino.