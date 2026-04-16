Konec tedna med 17. in 19. aprilom skupaj s četrtkom prinaša raznoliko dogajanje po vsej Sloveniji – od vrhunskih odrskih spektaklov do kulinaričnih užitkov ter kulturnih in športnih doživetij. Ne glede na to, ali vas vleče v mesto, naravo ali k umetnosti, izbire ne manjka. Pripravili smo izbor dogodkov, ki vas bodo navdihnili za nepozaben oddih.

Cirque du Soleil OVO v Ljubljani

V Ljubljano od četrtka do nedelje prihaja eden najbolj spektakularnih šovov na svetu – OVO znamenitega Cirque du Soleil. Barvita predstava, polna energije in vrhunske akrobatike, gledalce popelje v čarobni svet žuželk. Gre za svetovni fenomen, ki je navdušil že milijone obiskovalcev, zdaj pa prihaja v še bolj osupljivi in prenovljeni različici. Doživetje, ki ga ne boste zlahka pozabili.

Koncert Tanje Žagar

Tanja Žagar s svojo energijo in hiti vedno poskrbi za nepozabno zabavo. Njena glasbena pot od Foxy Teens do samostojne kariere je zaznamovana z optimizmom in nalezljivo dobro voljo. Na koncertu boste lahko slišali njene največje uspešnice in zaplesali v ritmih popa. Večer, ki obljublja nasmeh na obrazu.

Festival Odprte hiše Slovenije

Po vsej Sloveniji se odpirajo vrata vrhunske arhitekture, ki je sicer skrita očem javnosti. Festival ponuja edinstveno priložnost, da prostore doživite od znotraj ter razumete njihovo funkcijo in pomen. Letošnja tema odpira razmislek o vlogi arhitekture v družbi. Ideja za kulturno obarvan konec tedna.

CeljeComicFest

CeljeComicFest združuje svet stripov, fantazije in ustvarjalnosti na enem mestu. Program ponuja srečanja z umetniki, delavnice, cosplay in številne interaktivne aktivnosti. Dogodek je prava poslastica za vse ljubitelje pop kulture. Zabava za vse generacije je zagotovljena.

Sejem starin v Piranu

Tartinijev trg bo zaživel v znamenju starin, rokodelstva in naravnih dobrot. Sprehod med stojnicami razkriva unikatne predmete in zgodbe preteklosti. Dogodek ponuja sproščeno vzdušje ob morju in priložnost za zanimive nakupe. Idealna izbira za nedeljski izlet.

Festival čokolade v Radovljici

Največji čokoladni festival v Sloveniji znova razvaja z bogato ponudbo sladkih dobrot. Obiskovalci lahko okušajo izdelke domačih in tujih čokoladnic ter uživajo v pestrem spremljevalnem programu. Delavnice, koncerti in animacije poskrbijo za popolno družinsko izkušnjo. Sladki konec tedna, ki ga ne gre zamuditi.

Večer folklore v Polhovem Gradcu

Folklorna skupina Grof Blagaj bo zaznamovala bogato tradicijo s posebnim večerom plesa, glasbe in igre. Na odru se bodo predstavili plesalci različnih generacij in pričarali utrip nekdanjega vaškega življenja. Program dopolnjujejo pevci in gledališki vložki. Toplo, domače in pristno doživetje.

Koncert orkestra Simfonika Vrhnika

Orkester Simfonika Vrhnika praznuje 35 let delovanja z edinstvenim koncertom. Program združuje klasične in sodobne glasbene elemente, od slavnostnih tonov do filmske in plesne glasbe. Na odru se jim pridružujejo priznani gostje in solisti. Večer za ljubitelje raznolike glasbe.

Pohod po Krajinskem parku Goričko

Aktiven nedeljski izlet v naravi vas čaka na Goričkem. Pohod poteka po slikoviti krožni poti z zanimivimi postanki in poudarkom na varovanju narave. Dogodek zaznamuje dan Zemlje in spodbuja zavedanje o pomenu okolja. Odlična izbira za vse ljubitelje gibanja.

Klapa Kampanel v Kranju

Klapa Kampanel v Kranj prinaša pridih Dalmacije z romantičnimi melodijami in prepoznavnimi hiti. Njihov vokalni slog ustvarja edinstveno vzdušje, ki poslušalce popelje na obalo. Večer bo poln čustev in glasbenega užitka. Popolno za sproščen konec dneva.