Mark Cuban odkrito priznal: To je moja največja napaka

Mark Cuban je prvič zelo neposredno priznal, da po prodaji Dallas Mavericksov ne obžaluje prodaje, ampak odločitev, komu je klub prodal. Izjava prihaja po burnem obdobju, v katerem je Dallas ostal brez Luke Dončića, kar je med navijači sprožilo pravi šok, in dejstvu, da so prikovani pri dnu zahodne konference v ligi NBA.

Nekdanji lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je razkril, da po prodaji košarkarskega kluba ne obžaluje posla, ampak predvsem to, komu je klub prodal. Njegove besede močno odmevajo tudi zato, ker so v klubu Mavericks po njegovem umiku sprejeli eno najspornejših odločitev zadnjih let in se odrekli slovenskemu košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću, ki so ga v zameno za Anthonyja Davisa poslali k Los Angeles Lakersom.

"Ne obžalujem prodaje. Obžalujem odločitev, komu sem klub prodal. V postopku sem naredil veliko napak," je dejal v podkastu Intersections.

S tem je neposredno namignil na novo lastniško strukturo, v kateri sta v ospredju Miriam Adelson in njen zet Patrick Dumont, izvršni direktor družbe Las Vegas Sands.

V središču zgodbe je Luka Dončić

Cubanove besede so še toliko odmevnejše, ker so Mavericks po njegovi prodaji izpeljali eno najspornejših menjav v zgodovini lige NBA in se odrekli Luki Dončiću. Prav ta poteza je za številne navijače dokončno spremenila pogled na obdobje po Cubanovem umiku.

Mark Cuban ob Miriam Adelson in Patricku Dumontu, ki jima je prodal večinski delež Dallas Mavericks. Danes priznava, da najbolj obžaluje izbiro kupca. Foto: Guliverimage

Čeprav danes Dallas vendarle vidi novo priložnost, saj je dobil prvi izbor na naboru, Coopra Flagga, to pri navijačih ni izbrisalo občutka, da je z Dončićevim odhodom izgubil svojo identiteto. Dallas Mavericksi so v zelo slabem položaju in so tretja najslabša ekipa zahodne konference – daleč od končnice in daleč od mest, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico.

Po Dončiću še kaos v Dallasu

Cuban je ob prodaji kluba za 3,5 milijarde dolarjev konec leta 2023 verjel, da bo tudi po poslu ohranil nadzor nad košarkarskimi operacijami. V klubu je namreč zadržal 27-odstotni lastniški delež in takrat javno dajal vtis, da se v športnem smislu ne bo spremenilo veliko.

"V resnici se ni spremenilo nič, razen stanja na mojem bančnem računu," je takrat dejal.

"Tudi če bi vedel razplet, bi klub vseeno prodal"

Po lastnih besedah bi Cuban franšizo prodal tudi, če bi vnaprej vedel, kako se bo zgodba razpletla. Toda danes mu je jasno, da je bila ključna napaka drugje – pri izbiri kupca.

Čustveni Mark Cuban med tekmo Dallas Mavericks. Pozneje je priznal, da ga je prav pritisk lastništva, odzivanje navijačev in nenehno čustveno nihanje tudi potisnilo v prodajo kluba. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

To je tudi bistvo njegovega obžalovanja. Ne gre toliko za prodajo, ampak za posledice prodaje. V očeh navijačev je najhujša napaka prav odhod Luke Dončića, ki je bil ljubljenec občinstva v teksaškem mestu.

Cuban je priznal tudi, da ga je lastništvo kluba čustveno izčrpavalo. Pritisk, odzivi navijačev in nenehna izpostavljenost so bili eden od razlogov, da se je odločil za prodajo.

"Če navijačem ni všeč, kar počneš, ali če ekipi ne gre dobro, si zanje najslabši človek na svetu," je še dejal.