Ponedeljek,
30. 3. 2026,
14.29

Telefon, ki prinaša veliko več, kot bi pričakovali v tem cenovnem razredu

Samsung Galaxy | Foto Millenium Promocija

Pametni telefoni srednjega razreda v zadnjih letih postajajo vse bolj zmogljivi, a le redkim uspe združiti napredne funkcije, dolgo življenjsko dobo in dostopno ceno. Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G predstavljata prav takšno kombinacijo.

Samsung z novo generacijo telefonov Galaxy A nadaljuje strategijo približevanja naprednih tehnologij širšemu krogu uporabnikov. To pomeni, da funkcije, ki so bile nekoč rezervirane za premijske modele, danes postajajo del vsakdanje uporabniške izkušnje.

Umetna inteligenca, ki ima konkretno vrednost

Ena ključnih novosti v modelih Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G je nadgrajena Izjemna inteligenca (Awesome Intelligence), ki prinaša praktične izboljšave pri vsakodnevni uporabi.

Funkcija Podnapis klica (Voice Transcription) omogoča hitro pretvorbo govora v besedilo, kar poenostavi zapisovanje informacij. Izbira AI uporabniku pomaga pri delu z vsebino na zaslonu, medtem ko nadgrajeno Iskanje v Googlu z obkroževanjem omogoča intuitivno iskanje z enostavnim obkroževanjem, rezultat pa je prikazanih več iskanih elementov na eni sami fotografiji.

Pomembno je, da umetna inteligenca tukaj ni namenjena zgolj prikazu tehnologije, temveč konkretno izboljšuje uporabniško izkušnjo. Funkcije so zasnovane tako, da skrajšajo čas opravil in zmanjšajo kompleksnost uporabe.

Kamera, ki ustreza večini uporabnikov

Fotografija ostaja ena najpomembnejših lastnosti pametnega telefona, zato Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G prinašata nadgrajen sistem kamer z glavnim senzorjem s 50 MP.

Galaxy A57 5G izstopa z izboljšano obdelavo slike, ki zmanjša šum in poudari detajle, kar se pozna predvsem pri zahtevnejših svetlobnih pogojih. Funkcija Nightography omogoča zajem kakovostnih fotografij tudi ponoči, dodatna orodja, kot so Brisalnik elementov, Filtri in Predlogi za urejanje, pa poenostavijo obdelavo. Funkcija Najboljši obraz omogoča izboljšanje skupinskih fotografij, kar je še posebej uporabno v vsakdanjih situacijah, kjer popoln posnetek ni vedno samoumeven.

Zmogljivost, ki sledi sodobni uporabi

Galaxy A57 5G prinaša nadgrajene procesorske komponente (CPU, GPU in NPU), ki omogočajo tekoče delovanje pri večopravilnosti, gledanju videov ali uporabi različnih aplikacij. Baterija s kapaciteto 5000 mAh omogoča do dva dneva uporabe, kar pomeni manj pogosto polnjenje in večjo zanesljivost. Funkcija hitrega polnjenja dodatno skrajša čas, potreben za ponovno uporabo naprave. Poleg tega izboljšan sistem hlajenja omogoča stabilno delovanje tudi pri daljši uporabi, kar je pomembno za uporabnike, ki telefon uporabljajo intenzivneje.

Dolgoročna vrednost in varnost

Ena od pomembnih prednosti modelov Galaxy A57 5G in Galaxy A37 5G je dolgoročna podpora. Napravi ponujata do šest generacij nadgradenj operacijskega sistema in šest let varnostnih posodobitev, kar pomeni, da ostajata aktualni bistveno dlje kot številni konkurenti.

Za varnost skrbi platforma Knox Vault, ki ščiti občutljive podatke na ravni strojne opreme, Dodatne funkcije, kot so Zasebni album, Samodejno blokiranje in Opozorila o zasebnosti, uporabniku omogočajo boljši nadzor nad podatki in večjo preglednost nad uporabo naprave.

Oblikovanje in uporabniška izkušnja

Galaxy A57 5G prinaša tanko in bolj dovršeno zasnovo, ki združuje eleganten videz in praktičnost. Zaslon Super AMOLED+ zagotavlja kakovostno sliko in dobro vidljivost v različnih pogojih, kar izboljša celotno uporabniško izkušnjo. V kombinaciji z uporabniškim vmesnikom One UI 8.5 naprava ponuja intuitivno in pregledno uporabo, ki je primerna tako za manj kot tudi bolj zahtevne uporabnike.

Več, kot bi pričakovali

Telefon Galaxy A57 5G predstavlja eno najbolj celovitih ponudb v svojem cenovnem razredu, saj združuje zmogljivost, napredne funkcije umetne inteligence, kakovostno kamero in dolgoročno podporo. Galaxy A37 5G te prednosti prinaša še širšemu krogu uporabnikov, ki iščejo zanesljivo in sodobno napravo.

Nova telefona Galaxy A bosta v Sloveniji na voljo od 10. aprila, pri čemer bo Galaxy A57 5G na voljo v barvah izjemna mornarsko modra, izjemna siva, izjemna lila in izjemna ledeno modra, Galaxy A37 5G pa v barvah izjemna temno siva, izjemna sivo-zelena, izjemna bela in izjemna sivka, kar pomeni, da bo tehnologija, ki podpira aktiven dan, kmalu dostopna vsem, ki od pametnega telefona pričakujejo več, a brez zapletov.

Preizkusite sami

Ali se še poigravate z mislijo o menjavi obstoječega telefona, ki ni Samsung? Naložite brezplačno aplikacijo Try Galaxy. Ta vam neposredno predstavi funkcije izjemne inteligence, da jih osebno doživite še pred nakupom.

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA, D. O. O.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.