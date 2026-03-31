Nakup klime 2026: kako izbrati pravo klimo in izkoristiti ugodnosti

Pomlad je najboljši čas za premišljen nakup klimatske naprave, saj si lahko brez naglice zagotovite ustrezno rešitev, ki bo poleti delovala zanesljivo, učinkovito in brez težav. Kdor čaka do prvega vročinskega vala, pogosto izbira pod večjim pritiskom, z daljšimi dobavnimi roki in manj manevrskega prostora pri usklajevanju montaže. Zato se izbire letos lotite pravočasno in bodite poleti BRRRREZ skrbi.

Pomladna akcija ob nakupu klimatske naprave

Klimatske naprave so pomemben del kakovostnega bivanja, posebej v obdobjih, ko se temperature v notranjih prostorih hitro dvignejo. Da pa boste za svoj dom izbrali pravo klimo, vam svetujemo, da nakup začnete načrtovati že danes.

Da bo vaša nova klimatska naprava še bolj dostopna, so pri podjetju REAM, uradnem distributerju Mitsubishi Electric v Sloveniji, pripravili odlično pomladno akcijo. Čakajo vas ekskluzivne sejemske ugodnosti za izbrane sisteme ogrevanja in hlajenja. Akcija velja od 9. 3. 2026 do 30. 4. 2026 oz. do razprodaje zalog.

Poleg odlične akcije vam sta na voljo tudi individualno svetovanje in pomoč pri izbiri. S pomočjo vrhunskih strokovnjakov ekipe podjetja REAM boste za svoj dom brez težav izbrali optimalno napravo, ki vas ne bo nikoli razočarala.

Kaj vam prinaša pomladna akcija? Že dalj časa razmišljate o nakupu klimatske naprave ali toplotne črpalke? Potem je zdaj pravi čas, da si zagotovite svojo napravo in poskrbite za brezskrbno preživljanje vročih poletnih dni. Naprave, ki so vključene v pomladno akcijo: ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric PUD/PUZ + kompaktne enote prejmete brezplačno klimatsko napravo MSZ-HR35VFK, ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric PUD/PUZ + enote Hydrobox prejmete brezplačno klimatsko napravo MSZ-HR25VFK, ob nakupu kompleta Mitsubishi Electric SUZ + kompaktna enota + klima naprava/rekuperator prejmete popust v višini 200 evrov + DDV, ob nakupu toplotne črpalke Samsung iz zaloge + klimatske naprave Samsung iz zaloge kupec prejme finančni popust v višini 350 evrov + DDV, ob nakupu toplotne črpalke Hisense iz zaloge kupec prejme brezplačno klimatsko napravo CA35 EASY SMART, ob nakupu klimatske naprave Mitsubishi Electric, Samsung ali Hisense v času akcije hišnega sejma končna stranka prejme petodstotni popust in komercialni popust v znesku 9,5 odstotka DDV.

Pri ponudbah z brezplačno klimatsko napravo se ugodnost obračuna kot finančni popust v vrednosti naprave. Akcija velja ob sočasnem nakupu navedenih naprav, popusti pa se obračunajo na priporočene maloprodajne cene in niso združljivi z drugimi promocijami. Popusti hišnega sejma še vedno veljajo tudi za nakupe klimatskih naprav Mitsubishi Electric, Samsung ali Hisense. Za več informacij se obrnite na podjetje Ream.

Udobje doma se začne pri pravilni izbiri

Foto: REAM Ne glede na to, kako dobro klimatsko napravo ali toplotno črpalko izberete za svoj dom, bo ta zagotovila vrhunsko udobje bivanja le, če njene lastnosti ustrezajo potrebam vašega doma in vsakdanjih bivalnih potreb. Zato vam svetujemo, da se za nakup odločite pravočasno in svojo napravo kupite brez nepotrebnih pritiskov, ki jih prinaša prvi poletni vročinski val.

Za pomoč pri izbiri ustrezne rešitve, dodatne informacije o akciji ali pripravo ponudbe se lahko obrnete na podjetje REAM. Z veseljem vam bodo svetovali pri izbiri primerne klimatske naprave ali toplotne črpalke ter odgovorili na vaša vprašanja glede montaže, servisa in aktualnih ugodnosti. Pokličete jih lahko na številko 080 98 98 ali jim pišete na info@ream.si.