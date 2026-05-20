Gregorčič napovedal veliko spremembo #animacija

Po precej nestabilnem vremenu in padavinah v preteklih dneh nas do konca tedna čaka občutna sprememba. Čeprav bodo ponekod še mogoče kratkotrajne plohe in nevihte, bodo dnevi postopno vse toplejši, celo do 30 stopinj Celzija. Brane Gregorčič, dežurni prognostik pri Agenciji za okolje (Arso) je za Siol razkril tudi, kdo se bo toplih dni najbolj razveselil in kakšno poletje je pred nami.

Pred nami so sončni in toplejši dnevi, a temperature se do konca tedna ne bodo naglo dvigale. Brane Gregorčič napoveduje, da bo v notranjosti Slovenije temperatura ob popoldnevih dosegala od 24 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bodo od petka termometri dvignili tudi že do 28 stopinj Celzija.

V prihodnjem tednu že 30 stopinj Celzija

"Najtoplejši dnevi bodo, kot kaže, v začetku prihodnjega tedna, nekje med ponedeljkom in sredo, takrat pa tudi v notranjosti lahko pričakujemo okoli 28, na Primorskem pa morda tudi 30 stopinj Celzija," je o napovedi vremena še dejal Gregorčič.

Narava si je opomogla, nekdo bo spremembe še posebej vesel

Potem ko smo še v začetku maja opozarjali na sušo, je že v preteklem tednu padla povprečna mesečna količina padavin povsod po Sloveniji. Mokra Zofka, za katero pregovorno velja, da če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni, je res potrdila svoj sloves.

"Akutne suše trenutno tako res ni, se pa po svoje suhega obdobja veselijo kmetje zaradi spravila sena. Najstabilnejše vreme bo po ocenah od petka in do prihodnjega torka, torej pet zaporednih dni brez možnosti ploh oziroma z minimalno možnostjo kakšnih ploh," je še pojasnil naš sogovornik.

Prihodnje dni bodo ugodne za spravilo sena. Foto: Shutterstock

Danes popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno.

Počasi nas bo dosegel toplejši afriški zrak

Iberski polotok in del Francije je že preplavil toplejši zrak iznad severne Afrike, ki nas bo dosegel po severni poti, torej prek Nemčije in nato proti jugu prek Avstrije proti Sloveniji.

Ta konkretni dotok toplejšega zraka lahko pričakujemo približno od konca tedna do sredine prihodnjega tedna.

V vročini je treba še posebej paziti na otroke, starejše in tudi živali. Foto: Shutterstock

Nehvaležne dolgoročne napovedi, a prvi kazalniki že kažejo obrise

Čeprav dolgoročne napovedi po besedah Gregorčiča žal niso zelo zanesljive v zmernih geografskih širinah, "se nakazuje kar vroče poletje".

Do tja pa bomo deležni še nekaj spremenljivega vremena. S prihodnjo sredo se bo temperatura ozračja znova nekoliko znižala, spodbudno pa je, da za kakšne resne padavine v prihodnjem tednu za zdaj ni nobenih obetov.