R. K., STA

Petek,
15. 5. 2026,
19.00

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. kmetijstvo vreme neurje

Po večerni ujmi na Goriškem velika škoda tudi v kmetijstvu

toča | Foto Neurje.si

Neurje, ki je v četrtek pozno zvečer presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških Brd, je po prvih ocenah povzročilo tudi veliko škodo v kmetijstvu. Zelo so prizadete predvsem zelenjadnice, škoda pa bo velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti, so danes povedali kmetijski strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Nevihtna celica je sinoči prišla preko Krasa v Vipavsko dolino in nato naprej preko Goriških Brd. "Na terenu je povzročila zelo veliko škodo, poškodovane so praktično vse kmetijske kulture. Največ poškodb je sicer na območju občine Šempeter-Vrtojba, škoda je tako na pridelku kot tudi na rastlinah," je v današnji izjavi za medije povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica Vasja Juretič.

Uničene so tako zgodnje zelenjadnice kot tudi posajene plodovke, poljščine, med katerimi je bilo žito v fazi dozorevanja, vinska trta in sadno drevje, tako koščičarji kot pečkarji. Zelo so prizadete tudi češnje, ki jih je bilo treba ponekod le še pobrati z dreves.

"Na določenih legah je že v tem trenutku škoda med 70- in 80-odstotna," je še povedal Juretič. Škoda se bo sicer pokazala v roku okoli dveh tednov, saj si lahko nekatere rastline še delno opomorejo, k čemur lahko pripomorejo sončno vreme in višje temperature v prihodnjih dneh.

Nekatere rastline pa bo treba še posebej zaščititi. Vendar pa vodja oddelka za varstvo rastlin na KGZ Nova Gorica Ivan Žezlina svetuje, naj kmetje počakajo še kakšne dva ali tri dni, da se pokaže prva prizadetost rastlin. O tem, na kakšen način lahko zaščitijo rastline pred napadom bolezni in kmetijskih škodljivcev na poškodovanih delih, pa so na spletni strani KGZ Nova Gorica že natančno opisali.

