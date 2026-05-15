15. 5. 2026,
Petek, 15. 5. 2026, 8.55

Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto

Nevihta, neurje, dež, strela | Vreme bo lepše šele v nedeljo, ko bo znova tudi topleje. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes goduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali "poscana" Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija RS za okolje (Arso) sprva izdala oranžno opozorilo, ki pa ne velja več.

Po napovedih Arsa bo danes precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija.

Potem ko je Arso v četrtek izdal oranžno opozorilo za zahodni in osrednji del Slovenije, je prvi del noči oranžno opozorilo veljalo le še za severozahod države. Zdaj je na spletni strani Arsa Slovenija obarvana rumeno, osrednji del pa zeleno.

V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho in tudi topleje.

Potem ko so ledeni možje v prvi polovici tedna prinesli ohladitev, bo tudi mokra Zofka letos potrdila svoj sloves. Z njo je povezanih več pregovorov, med drugim: Če Zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni.

