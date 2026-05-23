Konec sodelovanja trenerja Jasona Kidda in Dallas Mavericks v ligi NBA še naprej buri duhove. Pojavili so se številni morebitni razlogi, zakaj se je moral ameriški trener posloviti od Teksasa. Po poročanju Chrisa Mannixa iz Sports Illustrated, so se Mavericks želeli izogniti "morebitnemu boju za moč" med Kiddom, novim predsednikom košarkarskih operacij Masaijem Ujirijem in vodstvom kluba. Ob tem so v ligi zaokrožile tudi nove govorice, da je Kidd lani januarja podpiral menjavo Luke Dončića k LA Lakersom, čeprav je takrat dejal, da sam o tem vse do trenutka menjave ni vedel praktično nič.

Kidd je bil glavni trener v Dallasu pet sezon. Njegov izkupiček je bil 205 zmag in 205 porazov, ekipo pa je dvakrat popeljal v končnico, vključno s prebojem v finale lige NBA v sezoni 2023/24, ko je ekipo na parketu vodil Luka Dončić. Kidd se je po minuli sezoni poslovil od kluba iz Teksasa, čeprav naj bi bila prekinitev pogodbe obojestranska želja, pa so se v javnosti začeli pojavljati številni razlogi, zakaj se je Kidd poslovil od trenerskega mesta. Kidd je imel sicer po podaljšanju pogodbe oktobra še štiri leta pogodbe, vredne 40 milijonov dolarjev.

Po tej objavi je Tim MacMahon z ESPN poročal, da je Kidd izrazil željo, da bi postal predsednik košarkarskih operacij, potem ko je bil novembra odpuščen Nico Harrison, vendar pa je po MacMahonovih informacijah lastnik Mavericksov Patrick Dumont Kiddu takrat povedal, da ga za to funkcijo ne bodo upoštevali.

Kidd naj bi bil prav tako "izključen iz dogajanja", ko so Mavericksi iskali novega vodjo klubske uprave, kar je na koncu pripeljalo do tega, da je bil za vodenje pisarne zaposlen Ujiri.

Čeprav je bil Kiddov odhod predstavljen kot sporazumna odločitev, je Ujiri na sredini novinarski konferenci, kjer je govoril o tej potezi, nakazal, da je bila odločitev o menjavi njegova. "Kar je naredil za to organizacijo, izjemno spoštujemo, zato je bila to zelo, zelo težka odločitev," je dejal Ujiri. "Za takšno odločitev moram prevzeti odgovornost. Prav tako moram biti zelo aktiven pri ocenjevanju organizacije od vrha do dna." Po poročanju Shamsa Charanie je Ujiri dobil "popolno pooblastilo", da pri Mavericksih naredi, kar želi, klub pa naj bi šel skozi "popolno" organizacijsko prenovo.

Ob odhodu Kidda pa se je začelo ogromno govoriti tudi o lanski šokantni menjavi Luke Dončića iz Dallasa k Lakersom. Ko se je menjava zgodila, je takrat sicer Nico Harrison vso odgovornost prevzel nase. Dejal je, da je bila ideja za posel povsem njegova in da je zanjo pred izvedbo vedel le lastnik kluba. Vendar pa zdaj Shams Charania z ESPN poroča, da je bil morda v posel do neke mere vpleten tudi Kidd. "Kako zelo je bil Jason Kidd vpleten? Menjave ni izvedel on, vendar viri pri Mavericksih verjamejo, da je to menjavo podpiral na določeni ravni," je Charania povedal v oddaji Pat McAfee Show. Če je bil res vpleten v ta posel, bi to lahko drugim franšizam otežilo odločitev, da ga zaposlijo kot trenerja, kajti vsak, ki je bil kakorkoli povezan z menjavo Dončića na strani Mavericksov, bo to nosil kot madež skozi nadaljnjo kariero.

