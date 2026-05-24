Š. L.

24. 5. 2026
20.09

Liga NBA, končnica, 24. maj

Wembanyama jasen: Ni prostora za frustracije

Victor Wembanyama | Victor Wembanyama bo skušal svojo ekipo popeljati do druge zmage v seriji. | Foto Guliverimage

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA v Center Frost Banku na sporedu četrta tekma konferenčnega finala zahoda med San Antonio Spurs in branilci naslova, Oklahomo City Thunder. Slednji vodijo z 2:1 v seriji, potem ko so po prvem porazu nanizali dve zaporedni zmagi.

"Ni prostora za frustracije," je po zadnjem porazu San Antonioa, dejal Victor Wembanyama. "Seveda je težko, ampak to moramo izkoristiti kot motivacijo. Glavna razlika med nami in njimi je verjetno v izkušnjah, morda so oni bolj pametni v določenih situacijah, na nas pa je, da najdemo prave odgovore," je pred četrto tekmo v seriji še poudaril Francoz. Klop Oklahome City je do zdaj klop San Antonia nadigrala s kar 183:64. Nekaj optimizma v vrste Spursov vnaša dejstvo, da bosta ekipi verjetno lahko pomagala De'Aaron Fox in Dylan Harper. Pri OKC pa bi obračun zaradi poškodb lahko izpustila Jalen Williams in Ajay Mitchell.

Liga NBA, končnica, 24. maj:

Konferenčni finale:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – San Antonio Spurs (2) /2:1/

Vzhod:
New York Knicks (3) – Cleveland Cavaliers (4) /3:0/

/ / Izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

