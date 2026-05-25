Oven

Pred vezanimi je izredno ugoden dan. Sicer še ne bo pravi čas za reševanje težjih vprašanj, sproščenost v vajinem odnosu pa bo na višku. Brez skrbi zaupajte partnerju svoje želje. Samski ne boste zamudili nobene priložnosti. Navsezadnje boste morali še celo izbirati, katera od njih vam je najbolj všeč.

Bik

Bodite danes prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen.

Dvojčka

Čeprav se danes ne bo nič spremenilo, boste začutili olajšanje, saj pritisk na vas ne bo več tako močan kot prej. Pustolovski boste. Bodite previdni le proti koncu dneva. Takrat boste precej potrti in tudi malce depresivni, saj boste veliko premišljevali o prihodnosti in preteklih napakah.

Rak

Tekom dneva boste ravnodušni, pozno popolne pa vam bo prekipelo. Posledica tega bodo lahko resni konflikti na delovnem mestu ali v zvezi s financami. Čeprav se boste hitro pomirili, pa to ne bo veljalo za osebo na drugi strani, ki vam utegne vaše obnašanje zameriti. Dvakrat premislite, preden boste kaj rekli.

Lev

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, ker bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da bi nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Devica

Dan bo za vas precej naporen, nemiren, stresen … Obstaja pa tudi možnost, da se bo vsa ta adrenalinska energija izrazila pozitivno – kot poskus nekoga, da vas osvoji, čeprav bo to najbrž počel na malce preveč silovit način. Prebudila se bo vaša želja po bližini, zato bo odnos postal bolj živahen.

Tehtnica

Pazite, da ne boste prizadeli osebe, ki računa na vas. Vaše počutje danes bo in zelo boste uspešni, zato se vam zlahka zgodi, da bi pozabili na kakšno manj pomembno obljubo. Predvsem temu pa naj vas optimizem ne zavede pri poslu in denarju. Vse ponudbe in ideje bi morali zelo natančno preučiti.

Škorpijon

Danes boste postavljeni pred težko odločitev na čustvenem področju. Poslušajte sebe in svoj notranji občutek, intuicijo. Tudi če boste vezani sprejeli odločitev, ki je partner ne bo odobraval, vztrajajte pri svojem. Tudi samski se danes ne bi smeli preveč ozirati na druge, za vaše čustveno življenje gre.

Strelec

Brez večjih težav se boste lahko s partnerjem pogovarjali o osebnih potrebah in željah. Vaše misli bodo usmerjene k ljubezni. To bo ugoden čas, da spregovorite o skrbeh, ki jih imate glede vašega razmerja. A sporazum s partnerjem boste lahko dosegli samo, če se boste dovolj potrudili.

Kozorog

Urejali boste formalnosti v zvezi z denarjem. Morda boste morali prebrati pogodbo, ponudbo ali pa boste naleteli na informacije, ki bodo pripomogle k izboljšanju vašega finančnega stanja. Odpira se vam ugodno obdobje, vendar je potrebna natančnost in zbranost.

Vodnar

Morali boste dodobra raziskati spremembo, za katero boste danes izvedeli. Držite se direktnih ali res dobro obveščenih virov, da vas polresnice ne speljejo na napačno pot. Najpomembnejša stvar, ki jo boste s svojim detektivskim podvigom pridobili, pa bo zagotovo notranji mir.

Ribi

Vezani boste nenavadno impulzivni in še vedno ne boste pripravljeni odstopiti od vodilne vloge v partnerskem odnosu. Ljubljena oseba bo nekoliko utrujena in ji bo to kar ustrezalo, vseeno pa ne pretiravajte. Samski boste navduševali s svojo očarljivostjo, dobrih idej vam ne bo primanjkovalo.