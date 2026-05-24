Belindi Bencic pripadla velika čast, hladen tuš za Emmo Raducanu

Začelo se je teniško OP Francije, kjer se prvi dan obetajo zanimivi dvoboji. Čast osrednjega igrišča sta bili deležni Sinja Kraus in Belinda Bencic, ki sta igrali prvi dvoboj na osrednjem igrišču Philippe Chatrier. Zmage s 6:2 in 6:3 se je razveselila Bencic. Že v prvem krogu pa se je poslovila Emma Raducanu.

Belinda Bencic je na turnirja postavljena kot 11. nosilka turnirja, njena nasprotnica v prvem krogu pa je bila Avstrijka Sinja Kraus, ki je prvič zaigrala na glavnem delu pariškega turnrija, potem ko se je nanj prebila skozi kvalifikacije, a se po porazu tudi ekspresno poslovila.

Foto: Reuters

Hladen tuš za Emmo Raducanu

Emma Raducanu je v Pariz prišla z velikimi pričakovanji in novim, starim trenerjem. Po petih letih, odkar je pod vodstvom Andrewa Richardsona senzacionalno zmagala OP ZDA, se je mlada Britanka spet povezala s trenerjem, s katerim je dosegla največji uspeh kariere. A že v prvem krogu je doživela hladen tuš, saj je z 0:6 in 6:7 (4) izgubila proti Solani Sierri.

Slovenija bo imela med posameznicami le eno predstavnico, 84. igralko na lestvici WTA Veroniko Erjavec, ki pa na žrebu ni imela sreče. V ponedeljek se bo v drugem dvoboju na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier pomerila z drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Izidi: OP Francije, ženske, (28,176 milijona evrov):

- 1. krog:

Catherine Mcnally (ZDA) - Ajla Tomljanovic (Avs) 3:6, 7:6 (5), 6:3;

Xinyu Wang (Kit/32) - Lilli Tagger (Avt) 6:3, 3:6, 6:4;

Marie Bouzkova (Češ/27) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:3, 6:1;

Marta Kostjuk (Ukr/15) - Oksana Selekhmeteva (Špa) 6:2, 6:3;

Belinda Bencic (Švi/11) - Sinja Kraus (Avt) 6:2, 6:3;

Katie Volynets (ZDA) - Clara Burel (Fra) 6:3, 6:1;

Julija Starodubceva (Ukr) - Ana Blinkova (Rus) 6:3, 6:1;

Xiyu Wang (Kit) - Danka Kovinić (ČGo) 6:3, 6:1;

Magda Linette (Pol) - Tereza Valentova (Češ) 5:7, 6:4, 7:6 (9);

Hailey Baptiste (ZDA/26) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:7 (7), 7:6 (6), 6:2;

Tamara Korpatsch (Nem) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:4, 6:2;

Mira Andrejeva (Rus/8) - Fiona Ferro (Fra) 6:3, 6:3;

Francesca Jones (VBr) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 1:6, 7:6 (4), 6:2;

Magdalena Frech (Pol) - Gabriela Ruse Elena (Rom) 7:6 (5), 2:1 predaja;

Solana Sierra (Arg) - Emma Raducanu (VBr) 6:0, 7:6 (4).

