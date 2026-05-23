Srhljiva napoved Volodimirja Zelenskega: "Prihajajo rakete orešnik. Skrijte se."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po prejetju obveščevalnih podatkov opozarja, da Rusija pripravlja silovit napad na ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer bodo Rusi uporabili tudi balistične rakete srednjega dosega orešnik. Ta raketa - v Rusiji orešnika slavijo kot "superraketo" - je bila ob koncu leta 2024 uporabljena za napad na ukrajinsko mesto Dnipro, januarja letos pa za napad na okolico mesta Lvov.

"Naši obveščevalci so prejeli podatke od evropskih in ameriških partnerjev, ki nakazujejo na to, da Rusija pripravlja napad na Kijev z uporabo rakete orešnik. Te podatke trenutno še analiziramo in preverjamo njihovo legitimnost," je Volodimir Zelenski zapisal v objavi na družbenem omrežju X.

Ukrajinsko javnost je ob tem pozval: "Ruska norost je brezmejna. Prosim, zaščitite svoja življenja, skrijte se v zaklonišča."

Our intelligence services reported receiving data, including from American and European partners, about Russia preparing a strike with the Oreshnik missile. We are verifying this information.



We are seeing signs of preparation for a combined strike on Ukrainian territory,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2026

Kot je pojasnil Zelenski, so ukrajinski obveščevalci že predhodno naleteli na znake, da se Rusija napada na obsežnejši in sistematičen napad na Ukrajino z uporabo različnih vrst orožja, ena od glavnih tarč pa naj bi bila tudi prestolnica Kijev.

Foto: Posnetek zaslona/X Raketa orešnik je razmeroma nova ruska balistična raketa srednjega dosega, ki jo je Rusija prvič javno predstavila leta 2024. Po navedbah Moskve lahko nosi konvencionalne ali jedrske bojne glave in doseže tarče na več tisoč kilometrov razdalje z zelo visoko hitrostjo, zaradi česar jo je težko prestreči. V Rusiji so orešnika opisali kot odgovor na zahodno vojaško podporo Ukrajini in kot orožje za prebijanje sodobne protiraketne obrambe. Nekateri zahodni analitiki so sicer mnenja, da je orešnik bolj zastrašujoče kot pa dejansko učinkovito orodje.

Ukrajina se bo odzvala proporcionalno

Zelenski je v objavi na X še dodal, da se ukrajinska protizračna obramba intenzivno pripravlja na ruski zračni napad in opozoril, da se bo Ukrajina na vsak zadetek Rusije na ozemlje Ukrajine odzvala "z enako mero".

Znova je pozval tudi k miru. "Ta vojna se mora končati. Potrebujemo mir, ne pa raket, ki zadovoljujejo bolne ambicije enega samega človeka," je še zapisal.