Branko Soban: Črne kocke, črni časi

Osel gre samo enkrat na led. In samo v mlinu se pove dvakrat. Ta železna slovenska pregovora pri nas očitno že dolgo ne veljata več. Še najmanj seveda v politiki in tudi med volivci, ki se iz preteklosti ničesar ne naučijo. Kajti če bi se, se Janez Janša nikoli ne bi še četrtič - v relativno kratki zgodovini slovenske samostojnosti – znova zavihtel na premierski položaj.

Ljudmila Novak, ugledna političarka iz Nsi, je Janezu Janši novembra 2022 pogumno rekla: »Vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna!« Neusmiljen je bil svojčas tudi Dimitrij Rupel, danes vnet zagovornik slovenske skrajne desnice, ki je o njem pred časom (leta 1995) govoril takole: "Janša je demagog, v politiki nesramen, podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben, brezobziren, ne išče svetovalcev, le vernike. Ne išče sodelavcev, le služabnike. Njegov bistveni cilj je v Sloveniji povzročiti čim več zmešnjav in sporov.”

Laži marionetnih politikov

In služabnikov na njegovo srečo nikoli ne zmanjka. Kot je denimo Anže Logar, ki je s svojim lažnivim nedemokratičnim manevriranjem preslepil mnoge. Ko je govoril, da ne bo nikoli skočil v objem nekdanjega dolgoletnega političnega sopotnika, me je spomnil na znamenito izjavo “marionetnega opozicijskega kandidata” Muse Mustafa Muse na egiptovskih predsedniških volitvah.

Uradno naj bi bil proti diktatorju Abdelu Fatahu al Sisiju, toda da ne bi prišlo do kakšne pomote, je na volišču vendarle pogumno posvaril: “Naj vas to nikar ne zmede! Moja stranka je Sisija podpirala še preden smo se odločili, da gremo samostojno na volitve…!”

Izraelsko Črno jedro

Janez janša se torej vrača. A ne zgolj zaradi volilnega rezultata in njegovih lažnivih oportunističnih satelitov. K tovrstnemu preobratu je namreč odločilno prispevalo predvsem grobo posredovanje izraelskih obveščevalcev v volilno dogajanje, ki je Slovenijo – na očitno povabilo slovenske skrajne desnice – spremenilo v nekakšno banana republiko. Izraelski obveščevalci so nemoteno

rovarili, državne inštitucije, ki bi morale tak poseg v suverenost države v hipu preprečiti, pa so samo gledale. Tudi to, kako se je desnica s tujo pomočjo znova povzpela na oblast. In zdaj tam tudi povsem mirno sedi. Kakor da se ni nič zgodilo.

V Evropski uniji se dandanes dogajajo nenavadne stvari. V Sloveniji je volitve režirala Črna kocka (Black Cube), v Franciji jih je poskušalo preobrniti Črno jedro (BlackCore).

V tej izraelski črnini je neverjetno veliko simbolike. Muslimanski verniki bi seveda najprej pomislili na Kaabo iz Meke, znamenito črno kocko, okrog katere se vrti ves islamski svet. Toda v izraelski zgodbi gre seveda za povsem nekaj drugega. Črno jedro namreč v filozofiji in umetnosti simbolizira nekakšno skrito resnico, pa tudi korupcijo, travmo, depresijo, črna kocka pa tudi kontrolo, red, strukturo, omejevanje. In prav za to je v obeh primerih, slovenskem in francoskem, tudi zares šlo.

Med klienti tudi Weinstein

O Črni kocki je bilo že veliko povedanega. Leta 2010 so jo ustanovili nekdanji izraelski obveščevalci, med njimi Dan Zorella, ki je skupaj s generalom Gioro Eilandom, zdaj svetovalcem tega črnega zla, kar nekajkrat »obiskal« Slovenijo. Black Cube je bil vpleten v vrsto škandalov. Med drugim je te izraelske "črne agente" že pred leti najel hollywoodski producent Harvey Weinstein. Da bi diskreditiral ženske, ki so ga obtoževale spolnega nasilja. In tudi novinarje, ki so razkrinkali Weinsteinove zločine.

Zorella in dva njegova sodelavca so bili leta 2022 v Romuniji obsojeni zaradi vpletenosti v operacijo zoper romunske organe za boj proti korupciji. Lani se je izkazalo, da je minister za diasporo Amichai Chikli Črno kocko poskušal najeti za tajno operacijo zoper propalestinske aktiviste na ameriških univerzah.

Njihova stalna stranka je bil madžarski premier Viktor Orbán, ki so mu Izraelci pred štirimi leti (in tudi prej) še pomagali zmagati na volitvah, letos pa seveda ne več. In kar jim je spodletelo na Madžarskem, so zdaj "uspešno" popravili v sosednji Sloveniji. Lahko bi rekli tudi takole: Janez Janša je izgubil volitve na Madžarskem, Viktor Orbán pa jih je dobil v Sloveniji.

Boj proti Nepokorni Franciji

Svet očitno postaja vse bolj črn. Nekako vzporedno z izraelskimi posegi v slovenski politični prostor se je nekaj podobnega namreč dogajalo tudi v Franciji. Tam je igro vodila organizacija BlackCore (Črno jedro). Da tudi za to »črnino« tičijo izraelski obveščevalci, je razkrila skupna preiskava francoskega dnevnika Libération in izraelskega časnika Harec, ki je neusmiljen kritik vladne politike Benjamina Netanjahuja.

Cilj operacij je bil očrniti francoske levičarje, konkretno njihova kandidata na županskih volitvah v Marseillu in Toulousu. Prek lažnih spletnih strani so ju obtoževali, da sta propalestinska in promuslimanska, hkrati pa tudi posiljevalca. Oba sta člana stranke La France Insoumise (Nepokorna Francija), ki jo vodi Jean-Luc Mélenchon, tretji na zadnjih predsedniških volitvah, takoj za Macronom in Le Penovo.

Problem je pomoč Gazi

Izraelsko operacijo na francoskih tleh je v začetku marca prvi razkril dnevnik Le Monde. Bilo je teden dni pred lokalnimi volitvami. Prva tarča je bil Sébastien Delogu, kandidat za župana Marseilla. Neka Sophie, ki se je izdajala za blogerko, ga je obtožila posilstva in spolnega nasilja, vzporedno s tem pa so se v javnosti pojavile še njegove gole fotografije. Naslednji je bil nato na vrsti kandidat za župana Toulousa François Piquemal. Več spletnih strani je volivcem svetovalo, naj se odločijo “pametno” in naj ne volijo politikov, ki zbirajo pomoč za Gazo.

Preiskava je razkrila, da se za tovrstnimi napadi na kandidata levice (nobeden od njiju ni bil izvoljen) skriva doslej neznana organizacija BlackCore. Spletna stran, ki je po tem razkritju čudežno izginila, je družbo opisovala kot podjetje z bogatimi izkušnjami na področju informacijskih vojn in spopadov. Klienti da so vlade in politične stranke, uspeh pa da je seveda zagotovljen. Stoodstotno.

Digitalni prstni odtisi ne izginejo

Spletna stran je, razumljivo, izginila, toda njen digitalni prstni odtis je ostal. Novinarji Libérationa in Hareca so razkrili, da je BlackCore operiral čez serverje v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Finskem in v Litvi. Spletno infrastrukturo si je delil z dvema izraelskima družbama – Galacticos in SNI (Strategic Network Intelligence Ltd.)

Galacticos je denimo med drugim razvil tehnologijo za izdelavo in upravljanje avatarjev, digitalnih osebnosti z družbenih omrežij, ki delujejo kot pravi ljudje. In pokvarjeno manipulirajo z množicami.

Znamenita enota 8200

Lastnika omenjenih družb sta Guy Geyor in Doron Afik. Novinarjem omenjenih dnevnikov sta povedala, da nista še nikoli slišala za BlackCore in da se nikoli nista ukvarjala s Francijo. Takoj po pogovoru z njima sta z interneta izginila tako BlackCore kot tudi Galacticos.

So pa novinarji zato razkrili, da so z njima ves čas tesno sodelovali izraelski obveščevalci. Med njimi denimo Nir Benita, ki je služil v znameniti enoti 8200. Gre kajpak za obveščevalno službo izraelske vojske…

Betoniranje nedemokratičnosti

Nastop Janeza Janša ob izvolitvi mandatarja je bil naravnost grotesken. O boju za človekove pravice je govoril politik, ki je kot član prve (Peterletove) vlade sodeloval pri izbrisu skoraj 26.000 prebivalcev Slovenije. In jih s tem pahnil v pravno in socialno smrt, zaradi česar je bila Slovenija obsojena na Sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Mlada demokratična oblast, kot se je takrat ponosno razglašala, je v tej zgodbi delovala kot kakšna prekaljena totalitarna nomenklatura, ki vse drugače misleče v hipu potepta pod seboj.

In potem je tu izjava, da če bi se Slovenija demokratizirala leta 1991, on zdaj ne bi stal tukaj. Za slovesnim govorniškim odrom v parlamentu. S temi besedami je Janša prosto po Orwellu v bistvu povedal, da je zdaj on tisti, ki bo poskrbel, da se Slovenija nikoli ne bo zares demokratizirala.

Tajne službe, politika in biznis

Vse njegovo politično življenje je v bistvu povezano z nedemokracijo. Od trgovine z orožjem, Depale vasi, afere Patria do zdajšnjega škandala z izraelskimi obveščevalci. Njegov večni ideal je tajno delovanje, brez demokratičnega nadzora in transparentnosti.

Njegova strast so tajne službe, ki so povsod tesno prepletene s politiko in biznisom. V Izraelu se nič ne zgodi brez Mosada. O takšni moči po svoje ves čas sanja tudi vodja slovenske skrajne desnice.

V Putinovi Rusiji so denimo leta 2021 sprejeli zakon, po katerem se visokih državnih uradnikov ne sme preganjati zaradi (nesmiselnih) obtožb o koruptivnih poslih. Viktor Orban je s korupcijo uničil državo in Madžarsko pahnil med najmanj razvite članice Evropske unije. Se bo zdaj nekaj podobnega dogajalo tudi v Sloveniji?

Boj za korupcijo!

In potem je tu še boj proti korupciji. Janša je bil že trikrat premier, pa je ni ustavil. Kajti boj proti korupciji je pravzaprav ves čas, pa to seveda še zdaleč ne velja zgolj za Slovenijo, v bistvu boj za korupcijo.

Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec je v Odmevih denimo izjavil, da bi morali biti hvaležni Izraelcem, da so prišli k nam razgaljat korupcijo. Si predstavljate? Nekdanji ustavni sodnik pozdravlja nezakoniti prihod tujih obveščevalcev v državo. Iz Izraela, kjer korupcija ne pozna meja in kjer premiera zaradi genocida v Gazi že lep čas nestrpno čakajo v Haagu. Narobe svet.

Neznosna ljubezen do oblasti

V Sloveniji seveda je korupcija. Toda zakaj naj bi se proti njej tajno borili izraelski obveščevalci? Zakaj ne bi raje za pomoč uradno zaprosili pristojne organe Sveta Evrope in Evropske unije, kjer je veliko specialistov za boj proti temu zlu?

Tega desnica ne počne, ker to seveda ni njen cilj. Stvari so namreč tu zelo jasne: gre za popoln nadzor nad vsem. Kot v diktaturah, kjer tiranijo na zunaj kažejo kot prijetno in ljudem prijazno demokratično ureditev. In gre seveda tudi za ljubezen do oblasti, ki je v primeru Janeza Janše hkrati tudi velika ljubezen do samega sebe.