Danes bo potekla primopredaja ministrskih poslov

Po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Te se bodo zvrstile zjutraj in dopoldan, večinoma med 8. in 11. uro.

15 ministrov četrte Janševe vlade, ki so se po imenovanju v DZ v četrtek zvečer že sestali na prvi seji vlade, se bo danes seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili.

Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti.

Sledila bo ocena stanja na posameznih področjih

Primopredaje se bodo po ministrstvih zvrstile v jutranjih in dopoldanskih urah, večina ministrov zatem načrtuje tudi izjave za medije.

Kot je že v četrtek napovedal premier Janša, bo zatem narejena ocena stanja na posameznih področjih.

Janša pa je posle od svojega predhodnika prevzel že v četrtek zvečer, zatem ko je v DZ zaprisegla nova ministrska ekipa. Golob je ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.